小四啟動重點溫習為升中做好準備 專訪大埔浸信會公立學校蕭婷校長｜《親子王》新一期精選內容

對不少孩子來說，只要幼稚園的基礎課程根基打得好，小一、小二可說不難應付，然而小三的課程範圍擴闊增潤，由基礎知識提升為應用學習，有些孩子會在小三開始卡關，當升上小四（高小）就更見吃力。面對問題，我們要正面解決，從小四開始家校合作，準備升中事宜，分散升學壓力，也可以針對高小課程，重點規劃學習進度，無痛過渡到高小。

升中準備 由小四開始

家長一定重點關注五、六年級的呈分試，嶺南大學香港同學會小學吳曉靈校長認同成績課業固然重要，一般而言，小四上學期成績出現波動也是正常。「然而，升上小四不該由快樂走向壓力，而是從遊戲中學習走向在真實挑戰中建立自信，學校在保持愉快氛圍的同時，小四課程在深度和學習模式上確實有提升，特別是中、英文的閱讀理解及寫作，以及數學的應用題，這是邁向高小階段的必經之路。」吳校長坦言升中是重要事，所以學校於四年級開始舉辦升中活動，家校合作一起籌劃。

（圖片來源：《親子王》）

學校『146個性化教育』，即分別於一年級、四年級和六年級進行評估，初小在於鼓勵學生廣泛探索各種智能，漸漸展現有興趣及能力的範疇；高小則着重深化與整合各項智能，並鼓勵學生在特定智能領域中，發展其專長。「學校『146個性化教育』，即分別於一年級、四年級和六年級進行評估，初小在於鼓勵學生廣泛探索各種智能，漸漸展現有興趣及能力的範疇；高小則着重深化與整合各項智能，並鼓勵學生在特定智能領域中，發展其專長。」吳校長說。

嶺南大學香港同學會小學吳曉靈校長（圖片來源：《親子王》）



學習模式轉移 成績易倒退 3科失分陷阱

對於孩子升上高小後成績「告急」，Stand-up Education校長蘇Sir認為最核心的原因在於「學習模式的轉移」。「初小階段，學生能靠死記硬背來應付考試；但升上高小，題目的要求改為概念的深度運用，孩子或會一時難以適應。」蘇Sir以數學科的面積題為例，高小不再只是直接套用公式（長×闊）計算，而是提供四邊形的特性、周長與比例，要求學生反向推導出實際數據。「如果學生對幾何概念不夠清晰，或者未接觸過這類邏輯推論，成績就很容易出現斷層式下滑。」

（圖片來源：PhotoAC）

以三大主科中、英、數來剖析，蘇Sir指出同學最常遇到的「失分陷阱」，就是隱藏在容易忽略的細節中。

中文科： 學生在「看文填充」或「詞義辨析」都是失分要塞，因為他們只記意思，卻忽略詞語的使用範圍（如：愛護VS愛戴）、感情色彩（褒VS貶）及程度深淺。

學生在「看文填充」或「詞義辨析」都是失分要塞，因為他們只記意思，卻忽略詞語的使用範圍（如：愛護VS愛戴）、感情色彩（褒VS貶）及程度深淺。 英文科： 最典型失誤是Subject-Verb Agreement (SVA)，一旦主語變成nobody或one of the boys，學生便會分不清單複數。

最典型失誤是Subject-Verb Agreement (SVA)，一旦主語變成nobody或one of the boys，學生便會分不清單複數。 數學科：同學對於「1」（即「整體」）的概念較弱，在分數乘除應用題中，常分不清何時該用1+或1-；此外，方程式亦是高小的一大難關。學生習慣了算術運算，對於「設 x」感到抽象，更難以從文字題中找出「等量關係」來列式。

Stand-up Education校長蘇Sir（圖片來源：受訪者提供）

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大埔浸信會公立學校浴火重生 蕭婷校長：「逆境中學會堅毅才是真正的成長。」

執筆之際，手機彈出宏福苑火災聽證會的新聞通知。事隔將近半年，這場大火在港人心中留下的傷痕仍未消散。然而，生活終究要繼續。火災過後，鄰近的大埔浸信會公立學校被徵用為調查中心，全校師生須臨時遷往區內兩所小學上課。從火災當日的緊急應變，到後續復課安排，再到適應「一校兩舍」的生活 —— 對班師生而言，每一步都充滿挑戰。

（圖片來源：《親子王》）



兒童上網容易被窺探隱私 陳美齡籲各界合力向兒童性罪行說不

「與兒童所受的傷害相比，說句不好聽的，我個人的安危只如滄海一粟，所以我絕不退縮！」陳美齡博士早前在警務處舉辦的「網上性誘識」研討會上，分享了她當年在日本推動「管有兒童色情物品」刑事立法，以及親身探訪雛妓的沉重經歷。她藉此鼓勵社會各界積極投身保護兒童的行列，共同對抗兒童性誘識罪犯。

（圖片來源：《星島日報》）

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