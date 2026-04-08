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港島香格里拉酒店自助餐買二送一歎流浮山地道海鮮 必試和牛金蠔/大拖羅/魚子醬｜親子優惠

親子
更新時間：08:47 2026-04-08 HKT
發佈時間：08:47 2026-04-08 HKT

海鮮控一想吃新鮮海鮮，必選去流浮山，海鮮品種夠多夠新鮮，煮法亦甚為地道，最啱香港人口味。不想山長水遠去流浮山，可以選擇到港島香格里拉cafe TOO歎流浮山地道海鮮盛宴。港島香格里拉自助餐優惠更有買二送一，不止可以大歎金蠔，還有大拖羅、中拖羅、紅蝦等及魚子醬，即刻入手自助餐優惠，到時跟家人去大刷一餐。

親子優惠｜港島香格里拉酒店自助餐買二送一歎海鮮

港島香格里拉酒店Café TOO於4月15日起，將供應「流浮山漁鄉珍饈盛宴自助晚餐」，絕對是各位海鮮控的喜訊。特別推介香濃鹹蛋黃醬的黃金炸蠔、鮮甜細滑的羊肚菌花蟹蒸水蛋及鮮味十足的蒜蓉粉絲蒸斑頭腩；也可一試由大廚即席製作的鐵板和牛及金蠔、果皮蒸鮑魚、大地魚湯浸海鱸，搭配滋補的傳統佛跳牆及鮮香濃郁的鮑汁鮑魚海鮮粥，既奢華又懷舊，這頓漁鄉饗宴叫人期待。

（圖片來源：Klook）
（圖片來源：Klook）

而魚生控就要到新鮮現切吞拿魚櫃檯，可任食大拖羅、中拖羅及紅蝦刺身，每人更可尊享5克魚子醬，星期五、六及公眾假期晚市更限定額外多送5g呢！

（圖片來源：Klook）
（圖片來源：Klook）

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港島香格里拉自助晚餐優惠
地點：港島香格里拉7樓cafe TOO

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