美心點心教室粵式點心製作班 親子學製餡/揉麵皮/送不設低消$100晚市堂食禮券｜親子好去處

一家人細於假日聚餐，歎一盅兩件是首選。小朋友平時愛吃飽點、燒賣，但可知道如道炮製出美味點心？爸媽就趁假期，帶小朋友去跟富有歷史的美心皇宮大師傅「學兩招」，親子一起參加新開辦的美心點心教室粵式點心製作班，點心班更有分親子班及成人班，還有「開張優惠」，即睇親子工作坊活動詳情，一起去報名參加。

親子好去處｜美心點心教室粵式點心製作班 特設親子課堂齊齊玩

美心皇宮於1979年在香港開設首間酒家，多年來為客人提供優質粵式點心及菜餚，也是無數本地家庭經常用餐的地點。時至今日，「美心點心教室」希望把這份回憶傳承下去。參加的大、小朋友可以透過與大廚的互動，親身體驗粵式點心的製作過程，感受餐廳對粵式點心的熱誠，一同創造難忘時刻。

美心點心教室粵式點心製作班課程由美心中菜大廚親教授，於2小時製作2款傳統粵式點心。（圖片來源：Klook）

課程讓學員於2小時內能親手掌握2款傳統粵式點心的製作技巧，內容涵蓋製餡、揉麵皮、成形及熟製技術等，點心款式達20多款，款款都是熱門酒樓點心。

特設親子班，小朋友也可變身點心師傅。（圖片來源：Klook）

課程由美心中菜大廚親教授，於2小時製作2款傳統粵式點心，並分有成人班及親子班，加送送$100晚市堂食禮券、「美心皇宮」圍裙及修畢證書，想參加可先購買課程，再聯絡美心皇宮（旺角MOKO店）預約課堂日子及時間即可。

課程讓學員於2小時內能親手掌握2款傳統粵式點心的製作技巧。（圖片來源：Klook）



美心點心教室粵式點心製作班

課程收費：

成人班：$563（二人同行價）、親子班 $765（（1位成人 + 1位兒童，適用於6-11歲兒童，並需由家長陪同）

4月開張優惠：二人同行85折（優惠期由2026年4月2日至4月30日）

日期：星期一至日

時間：10:30 - 12:30^、15:30 - 17:30^、18:30 - 20:30（^逢星期六、日及公眾假期，日間課程為「親子班」內容）

語言：粵語（如欲以普通話或英語授課，歡迎於確認或預約課程時與店員查詢）

課程需時：約2小時（2款點心）

開班人數：每堂至少8位（歡迎學員個別或自組報名）

課程加碼賞：$100晚市堂食禮券（一張；此禮券適用於美心皇宮MOKO店的晚市堂食，不設最低消費）、「美心皇宮」圍裙（一件）、「美心點心教室」修畢證書

注意：付款後需聯絡美心皇宮（旺角MOKO店）預約課堂日子及時間

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