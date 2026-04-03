復活節好去處｜親子餐廳+酒店自助餐11大推介 低至$228盡情吃復活蛋 免費復活節工作坊/親親兔子

小朋友最愛復活節，長假期可以有爸媽陪伴去玩去放電，更有機會去吃大餐，可以盡情歎朱古力復活蛋！這次就為大家介紹6間親子友善的酒店自助餐、餐廳，除了有美食提供之餘，更有免費復活節工作坊、市集、親親兔子等活動，有酒店自助餐更有特別優惠低至$156！去街街前即刻入手，與小朋友邊醫肚邊玩樂。

復活節親子餐廳推介1：港島海逸君綽酒店自助餐

港島海逸君綽酒店自助餐將於4月3至6日推出多項趣味活動，包括與復活兔見面、面部彩繪及扭氣球，更特設充氣小城堡滑梯、波波池讓小朋友邊食邊玩。

（圖片來源：KKday）

「鮑魚 x 麵包蟹 x 蟹腳海鮮盛宴自助午餐」有新鮮蟹腳、凍蝦、青口、精選刺身壽司，以及多款滋味熱葷如椒鹽鮑魚、磯燒鮑魚、燒有骨牛肉、燒羊脾、避風塘炒麵包蟹等，還有多達15款的精美甜品及12款口味的Mövenpick雪糕，更可免費無限量暢飲精選啤酒及汽水。

（圖片來源：KKday）

而「海鮮嘉年華自助晚餐」，同樣有免費無限量暢飲生啤及汽水 ，還有波士頓龍蝦、蟹腳與特大阿根廷蝦，搭配新鮮日式刺身，亦提供泰式鮑魚沙律和大蝦雞尾酒盅，並有鵝肝醬配波特酒凍、百花釀蟹鉗、焗蠔、鮑魚花膠雞湯及鮑汁海參海螺片等。甜品則有清新柚子檸檬撻與血橙意式奶，每晚7時15分更會有「火焰野菌意大利飯表演」； 星期一至五呈獻「火焰焦糖燉蛋表演」、星期六、日及公眾假期呈獻「火焰朱古力意大利芝士蛋糕表演」。

（圖片來源：KKday）

【復活節快閃優惠｜低至55折】鮑魚 x 麵包蟹 x 蟹腳海鮮盛宴自助午餐｜兩位起

用餐時間：12:00 - 14:30

優惠：HK$558/2 位 起，平均HK$279/位（原價HK$548/位 起）

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（圖片來源：KKday）

【復活節快閃優惠｜低至55折】海鮮嘉年華自助晚餐 (4月1日起)｜兩位起

優惠：HK$960/2 位 起，平均HK$480/位（原價HK$878/位 起）

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（圖片來源：KKday）

港島海逸君綽酒店自助餐

用餐日期：即日起至4月30日

用餐地址：香港北角油街23號港島海逸君綽酒店三樓Harbour Grand Café

*以上優惠價已包括加一服務費

復活節親子餐廳推介2：香港W酒店自助餐 「尋找復活兔」

香港W酒店KITCHEN與上海外灘W酒店聯乘全新「滬」味自助餐，以當代手法詮釋經典本幫菜，將外灘風味帶到香港。必試可鑊氣十足的「香檸油爆蝦」與滋味濃郁的「石庫門南乳汁燒肉」（僅限晚餐供應）；多款精緻冷盤亦是滋味之選，如「陳皮四喜烤麩」、「腌菜毛豆櫻花蝦」，以及慢火熬煮與溫和滋補的燉湯「羊肚菌鮮肉湯丸燉雞湯」或「紹興陳年花雕雞湯」，還有亮點主菜「鹹蛋黃焗膏蟹」與「古法香酥鴨」。

（圖片來源：KKday）

喜歡「上海小籠包」、「鮮肉鍋貼」就要到即點即製上海點心專區，也可試試經典點心「火腿梅乾菜酥餅」，最後以傳統甜點收尾，如「桂花酒釀小圓子」與「桂花拉糕」，圓滿這個上海美食之旅。自助午餐將有麵包蟹、冰鎮海鮮、刺身；而3.5小時自助晚餐則可任食龍蝦、雪蟹腳、麵包蟹、壽司及刺身，配無限暢飲香檳、紅白酒及無酒精特調。使用Payme付費可享HK$1000減HK$75折扣，開放預訂至4月30日。

（圖片來源：KKday）

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4月3日至7日將推出復活節限定美饌包括蟹籽魔鬼蛋、蜜汁火腿及烤羊腿，還會舉辦復活蛋彩繪工作坊及「尋找復活兔」活動，而4月3日至5日於6樓設有現場面部彩繪，可愛的復活節兔亦將驚喜現身於6 樓WOOBAR及KITCHEN，蹦蹦跳跳向大、小朋友派發朱古力蛋，締造趣味洋溢的復活節體驗。

（圖片來源：KKday）

【復活節快閃優惠｜買一送一】自助晚餐｜無限供應冰鎮海鮮及暢飲指定飲品 星期五至日無限量供應生蠔｜升級：自助晚餐前或後在 WOOBAR享用一款特調雞尾酒

優惠：

．星期一至四HK$1,196/2位 起，平均HK$598/位（原價HK$1096/位）

．星期五至日、公眾假期及前夕： HK$1268/2位，平均HK$634/位（原價HK$1162/位）

（已包括加一服務費）

用餐地址：香港九龍港鐵九龍站柯士甸道西1號

復活節親子餐廳推介3：香港黃金海岸酒店復活節「童」樂活力假期

香港黃金海岸酒店海鮮巡禮自助晚餐戶外炭烤區提供蒜香扇貝、原隻照燒魷魚、鹽燒白鱔等炭火美饌，周末及假期更追加皮脆肉嫩的原隻炭烤乳豬。每位賓客尊享一份法式焗龍蝦米多，熱葷則涵蓋姬松茸燉竹絲雞與鮑汁花膠炆海參等，最後還可歎現做梳乎厘班戟。

聆渢咖啡廳呈獻海鮮巡禮自助晚餐特設買1送2限時禮遇，1位成人以正價惠顧， 即可攜同1位成人及1位小童免費用膳。（圖片來源：香港黃金海岸酒店）

自助午餐及周日早午餐同樣精彩，無限供應紐西蘭青口、翡翠螺、海蝦等冰鎮海鮮，並備有匈牙利燴牛肋條、豬腳薑醋及香辣酥炸雞等多款豐富熱食。小朋友還可以參加繽紛復活兔帽子製作坊 + 智趣尋蛋任務 + 鯊魚冒險島等活動呢！

親手製作獨一無二、色彩繽紛的兔仔帽子， 發揮創意，為自己換上新形象。（圖片來源：香港黃金海岸酒店）

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而香港黃金海岸酒店的復活節「童」樂活力假期，小朋友可化身小小尋寶家，參與刺激有趣的尋蛋任務贏取豐富獎品，亦可親手製作獨一無二的兔仔帽子。如4月3至6日入住，更可免費獲贈於黃金海岸大草地舉辦之「黃金海岸尋蛋樂」門票一套，可參與「尋蛋樂」、「升級再造工作坊」及遊戲代幣。現場設有多個攤位遊戲、趣味工作坊及攤位市集等，讓大家盡情玩樂。

小住客暢玩「黃金海岸尋蛋樂」。（圖片來源：香港黃金海岸酒店）

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【復活節快閃優惠｜親子推介】自助午餐／週日自助早午餐 + 繽紛復活兔帽子製作坊+ 智趣尋蛋任務 + 鯊魚冒險島門票｜2位大人及1位小童

優惠：HK$1,108/2 大1 小，平均HK$370 /位（原價HK$1,522/2大1小）（已包括加一服務費）

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【復活節快閃優惠｜親子推介】自助晚餐 + 繽紛復活兔帽子製作坊 + 智趣尋蛋任務 + 鯊魚冒險島門票 ｜2位大人及1位小童

優惠：HK$1,676/2 大1 小 ，平均HK$559/位 起 （原價HK$2,203/2大1小） （已包括加一服務費）

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香港黃金海岸酒店復活節自助餐

用餐地址：香港青山公路 1 號

復活節「童」樂活力假期

入住日期：4月1 - 12日

價錢：$1,300起 / 晚

詳情：www.goldcoasthotel.com.hk

訂房查詢：2452 8833

門票：$220（包括參與「尋蛋樂」1次、「升級再造工作坊 」1次及遊戲代幣1個，並可享用場內免費遊戲及設施；部分門票收入將撥捐智樂兒童遊樂協會）

復活節親子餐廳推介4：香港百樂酒店自助餐

今年復活節，香港百樂酒店Park Café自助晚餐主打黑松露海膽意大利飯、磯煮鮑魚溫泉蛋、蟹肉味噌甲羅燒及煎鴨肝多士，配上酥皮意式海鮮湯與串燒；而自助午餐則走輕盈路線，提供金箔桂花蜜番茄、吉列日本廣島蠔、黑松露菠菜雲吞及櫻花蝦鰻魚炒飯等，帶來層次豐富的感官享受。

（圖片來源：KKday）

復活節期間，更設有繽紛童趣活動，餐廳備有充氣城堡、夾糖果與夾公仔機，小朋友更可獲贈代幣帶走驚喜。大小朋友除了可參與「復活拋拋樂」贏取主題盲盒，現場還有扭扭氣球、迷你杯子蛋糕工作坊及彩繪復活蛋等豐富手作體驗。餐廳門口特別布置了夢幻春日打卡區，提供兔耳與彩蛋籃等道具，爸媽可與孩子拍下珍貴佳節合照。

（圖片來源：KKday）

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【復活節快閃優惠｜買一送一】自助午餐

優惠：HK$382/2 位 ，平均HK$191/位 （原價HK$ 350/位）（已包括加一服務費）

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【活節快閃優惠｜買一送一】海鮮自助晚餐 | 暢飲指定紅白餐酒、啤酒、汽水及果汁

優惠：HK$730 /2 位 起，平均HK$365/位 起（原價HK$680 /位 起）（已包括加一服務費）

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香港百樂酒店自助餐

用餐地址：九龍尖沙咀漆咸道南61–65號

復活節親子餐廳推介5：九龍東帝苑酒店自助餐買大送1大1細 復活節都有優惠

復活節園趣自助午餐特設小賓客專屬的自助餐食物區，有多款鹹甜美食，如色彩斑斕的復活節朱古力蛋、復活節兔仔糖霜曲奇、兔子造型的杯子蛋糕、朱古力噴泉伴以生果及棉花糖串、Haagen Daz杯裝雪糕等；也有最啱小朋友口味的夏威夷薄餅、炸魷魚圈、麥樂雞和炸薯條。大朋友則可任食蟹粉小籠包、蟹粉撈麵、鮑汁冬菇炆鵝掌、燒澳洲M4和牛眼肉、燒雞、各式魚生、壽司拼盤、叻沙麵檔，也有多款甜品，如復活節甘筍蛋糕、帝苑招牌芒果拿破崙、意大利芝士蛋糕等以供選擇，每位另奉上鮑魚螺頭燉雞湯1盅。

（圖片來源：KKday）

除了小朋友復活節美食區，復活節繽紛自助晚餐以港式烹調的海鮮為主，包括有豉椒炒蜆、竹籠蒸蝦、椒鹽瀨尿蝦、蒜蓉粉絲蒸蟶子、薑蔥湖清蒸比目魚等。其他菜式包括即開生蠔、鮑魚雞粒荷葉飯、燒羊架、燒澳洲M4和牛眼肉、各式魚生、壽司拼盤、叻沙麵檔及復活節甘筍蛋糕、法式焦糖燉蛋、帝苑招牌芒果拿破崙、復活節特濃朱古力蛋糕等，亦會送上每位鮑魚螺頭燉雞湯呢！

（圖片來源：KKday）

無論選擇午餐或晚餐，於復活節期間，每位小朋友可免費參加糖果朱古力蛋工作坊，同場亦設充氣彈床、投擲過三關、迷你哥爾夫球等戶外遊戲攤位，令節日倍添樂趣。

（圖片來源：KKday）

【低至75折】復活節園趣自助午餐

用餐時間：11:30-13:45/14:15-16:30

優惠：成人 $313（原價$472）、小童 $228（原價$317）、長者 $271（原價$372）

*已包括原價加一服務費

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【低至75折】復活節繽紛自助晚餐

用餐時間：18:30 - 22:00

優惠： 成人 $543（原價$702）、小童 $390（原價$594）、長者 $475（原價$614）

*已包括原價加一服務費

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（圖片來源：KKday）

優惠詳情：

用餐日期： 2026年4月3日至4月7日

地址：香港將軍澳唐德街3號香港九龍東帝苑酒店2樓(港鐡將軍澳站C出口)

復活節親子餐廳推介6：8度海逸酒店自助餐

8度海逸酒店自助餐於復活節節慶活動與「蟹黃海鮮」饗宴，於4月3日至7日期間，餐廳特別安排了小丑氣球魔術、趣味臉繪及復活蛋彩繪活動，為大、小朋友營造歡樂氣氛。假日自助午餐無限供應鱈場蟹腳、海蝦等冰鎮海鮮，並備有燒牛肉、扒羊架、避風塘軟殼蟹及魚湯海鮮煲。甜品區除了Movenpick 雪糕，更有燕窩燉椰汁蛋白等滋潤選。

（圖片來源：KKday）

蟹黃海鮮交響曲自助晚餐主打一系列奢華蟹肉料理，即煮區呈獻香草蒜蓉烤皇帝蟹、蟹粉扣黃金鮑魚及煎鴨肝；熱葷則有黃金芝士焗蟹肉、避風塘軟殼蟹及日式清酒帶子蟹肉燉蛋。配上鱈場蟹腳、即煎日本岩手牛、燒羊架，以及招牌芒果拿破崙等精緻甜品，並提供汽水啤酒暢飲。

（圖片來源：KKday）

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【復活節快閃優惠｜低至5折】復活節自助午餐連無限暢飲紅/白酒 ( 4月3日至7日 )

用餐時間：12:00 - 14:30

優惠：成人 HK$264 /位，長者HK$224 /位，小童HK$244/位（原價成人 HK$648 /位，長者HK$568 /位，小童HK$608/位）（已包括加一服務費）

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【復活節快閃優惠｜低至5折】復活節自助晚餐 ( 4月3日至7日 )

用餐時間：18:00 - 22:00

優惠：成人 HK$384 /位，長者HK$314 /位，小童HK$349/位（原價成人 HK$738 /位，長者HK$598 /位，小童HK$668/位）（已包括加一服務費）

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8度海逸酒店自助餐

地址：土瓜灣九龍城道199號

復活節親子餐廳推介7：都會海逸酒店自助餐

都會海逸酒店Promenade提供一系列精緻的國際自助餐，包括新鮮的海鮮、誘人的甜點和各種即場烹調的美食。特別推介「美祿® 聰明豆®繽紛樂園」周末下午茶自助餐，將兩款經典的甜品元素結合，濃郁可可香氣的美祿與繽紛歡樂的聰明豆原來如此夾，分別造出美祿朱古力榛子脆脆慕絲蛋糕、美祿可可球芝士蛋糕與聰明豆麻糬忌廉蛋糕等，為春日午後添上甜蜜滋味驚喜，最適合與家人共享快樂時光。

（圖片來源：KKday）

於4 月 3 至 7 日復活節期間，西餐廳會特別推出「復活節自助餐」精選美食，增設復活兔仔蛋 *、烤羊腿伴露絲瑪利燒汁、泰式單骨雞翼*、蘇格蘭蛋*、顏色雞蛋、吞拿魚蝦肉迷你三文治、酥炸雞寶伴泰雞汁、烤菠蘿火腿串、十字提子包、美禄®可可球芝士蛋糕、美禄®朱古力榛子脆脆慕絲蛋糕、美禄®意大利芝士蛋糕、聰明豆®麻糬忌廉蛋糕、聰明豆®布朗尼、聰明豆®朱古力撻；無限暢飲美禄®冰沙（只限於自助午餐及下午茶自助餐供應），現場加設「童趣扭汽球表演」。

（圖片來源：KKday）

而「國際美食」自助午餐則有多款來自世界各地的特色美饌。必食雪花蟹腳、海鮮拼盤、雜錦剌身，還有多款滋味熱葷、芝士拼盤及精緻甜品，包括芒果拿破崙、即製班戟等，大小朋友一樣啱！

至於「香江舊城風味」海鮮自助晚餐以以舊城風貌與昔日香江的人情味為靈感，將九龍飲食記憶變成經典佳餚，如原殼燒海鮮拼盤，還有避風塘蒜香辣炸蠔、避風塘 M9 和牛粒。必試將新鮮生蠔裹上薄薄麵衣，炸至金黃酥脆的炸蠔，香氣四溢的蒜蓉與微辣椒香令口感更添層次，外脆內嫩、鮮味濃郁，展現地道風味。 自助晚餐亦提供龍蝦、鴨肝等美食，現在有買一送一，絕對超值。

（圖片來源：KKday）

【KKday獨家快閃｜買一送一】國際美食自助午餐｜星期六、日及公眾假期享有無限暢飲指定餐酒、啤酒、果汁或汽水

優惠：

．星期一至五HK$696/2位，平均HK$348/位；

．星期六，4月3-4日HK$776/2位，平均HK$388/位

．星期日，4月5-7日HK$816/2位，平均HK$408/位 （原價：HK$816/位）（已包括加一服務費）

*消費滿HK$400，均可享用三小時免費代客泊車服務

*Payme 付費可享折扣後滿 HK$1000 減 HK$75，WeWa 信用卡用戶享享折扣後滿 HK$1000 減 HK$120

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【KKday獨家快閃｜買一送一】香江舊城風味海鮮自助晚餐｜無限暢飲指定餐酒、啤酒、果汁或汽水

優惠：

．星期一至四HK$1,056/2 位，平均HKD$528/位；

．星期五至六，4月3-6日HK$1,136/2位，平均HKD$568/位

．星期日，4月7日HK$1,116/2位，平均HKD$558/位（原價：HK$1,136/位）（已包括加一服務費）

*消費滿HK$600，均可享用三小時免費代客泊車服務

*Payme 付費可享折扣後滿 HK$1000 減 HK$75，WeWa 信用卡用戶享享折扣後滿 HK$1000 減 HK$120

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（圖片來源：KKday）

【KKday獨家快閃｜買一送一】周末下午茶自助餐｜無限暢飲果汁或汽水

優惠：HK$596/2 位，平均HK$298/位（原價：HK$596/位）（已包括加一服務費）

*消費滿HK$400，均可享用三小時免費代客泊車服務

*Payme 付費可享折扣後滿 HK$1000 減 HK$75，WeWa 信用卡用戶享享折扣後滿 HK$1000 減 HK$120

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優惠詳情：

優惠期（預訂期） : 2026年3月31日15:00至4月6日23:59

使用日期：2026年4月1日至4月30日

地址：九龍紅磡都會道7號都會海逸酒店7樓西餐廳

*以上優惠價已包括加一服務費

復活節親子餐廳推介8：香港富麗敦海洋公園酒店大玩工作坊、整Pizza

復活節應節活動琳瑯滿目，親子至愛的香港富麗敦海洋公園酒店當然也不執輸，特別推出「海畔繽紛復活節住宿優惠」，讓大家以每晚$2,399起入住海景客房，同時玩盡各式玩意，包括復活節沙畫蠟燭工作坊、節日拼貼袋工作坊、富麗敦「旺來酥」烘焙班、薄餅製作體驗班，還可享有富富熊貓毛公仔及室內兒童玩樂區「探險家」通行證等，過一個愉快假期。

（圖片來源：官方圖片）

（圖片來源：官方圖片）

酒店同步推出「海洋公園復活節樂遊假期」住宿計劃，適用於即日起至8月31日，只需優惠價即可入住海景客房一晚、享有雙人自助早餐及香港海洋公園雙人單日入場門票，並尊享免費延遲退房至下午二時，一家人盡興！

（圖片來源：官方圖片）

（圖片來源：官方圖片）

香港富麗敦海洋公園酒店「海畔繽紛復活節住宿優惠」

地址：香港仔海洋徑3號

查詢：2166 7300

預訂或詳情： https://bit.ly/4c2dbM1

* 價格需另收取10%服務費及3%酒店住宿稅

復活節親子餐廳推介9：歷山餐廳 「復活節奇趣滿FUN」

歷山餐廳今個春季推出「復活節奇趣滿FUN」自助晚餐，除了繽紛美饌與創意甜品，更特別設計小朋友專屬活動。餐桌上不乏趣味造型菜式，如七彩復活蛋、煙三文魚黑魚籽復活蛋及融合海鮮與朱古力芝士汁的焗通心粉，為孩子帶來驚喜。甜品區更有復活兔香蕉蛋糕、彩虹蛋糕及七彩冬甩，視覺與味覺同樣滿足。餐廳還設有「復活奇趣滿FUN小廚神」工作坊，4至11歲小朋友可免費參加，親手製作瑞士卷與杯子蛋糕，製成後更可獲頒證書及帶回廚師服飾與作品，讓孩子在節日裏發揮創意。

（圖片來源：官方圖片）

（圖片來源：官方圖片）

餐廳同時提供多款東南亞美食及即切烤肉，如亞參燴牛尾、新加坡胡椒炒蟹、越式焗青口、越南烤鍋燴白鱔、烤泰式香辣青檸魚柳、新加坡白肉骨茶等，滿足大人味蕾，今個復活節有好去處了！

（圖片來源：官方圖片）

（圖片來源：官方圖片）

歷山餐廳「復活節奇趣滿FUN」

地址： 北角城市花園道32號歷山酒店大堂樓層（港鐵炮台山站B出口）

查詢：3893 2868 / [email protected]

網上商店：https://eshop.hotelalexandrahk.com/zh/festive-offer

價格：

自助午餐 （4月3 - 7日 12:00 - 14:30）

• 網上商店預付7折折實價連原價加一：成人 $374.40、 長者 $310.40、小童 $190.40、2大1小 $772.60（原價成人$468+10%、長者 $388+10%、小童 $238+10%、2大1小 $1,174+10%）

自助晚餐 （4月3 - 6日 18:30 - 21:30）

• 網上商店預付7折折實價連原價加一：成人 $550.40、長者 $454.40、小童 $278.40、2大1小 $1,135.60（原價成人 $688+10%、長者 $568+10%、小童 $348+10%、2大1小 $1,724+10%）



復活節親子餐廳推介10：淺水灣影灣園 親子同樂春日盛會

趁假日，與孩子遠離繁囂，享受一個仿如出國遠遊的小旅行！說的是到淺水灣影灣園，那裏將於4月4至19日舉行「藝綻復活節」，在海灣景致下，備齊藝術、自然與節日交織的春日體驗。活動包括三大亮點：春日周末市集、創意工作坊及親親兔子互動。市集雲集人氣品牌，提供美食、手作及嬰幼兒用品；工作坊則由Art Roof Top與影灣園合作，讓親子一同製作復活節Piñata、3D黏土白兔及環保花藝，寓教於樂。香港救兔之家亦將帶來「兔兔親密全接觸」，讓孩子近距離認識小動物，增添教育意義。

此外，影灣園草坪將化身大型遊樂場，舉辦復活節尋蛋遊戲與巨型充氣彈床城堡，讓小朋友盡情探索與玩樂。而露台餐廳亦同步推出復活節早午餐、下午茶及限定套餐，配合主題甜品與傳統十字包，一家可快樂沉浸於濃厚的節慶氛圍之中！

淺水灣影灣園「藝綻復活節」

地址：南區淺水灣道109號

查詢：2292 2888

詳情：www.therepulsebay.com/zh

復活節親子餐廳推介11：Jimmy's Kitchen復活節大小同樂吃大餐

於1928年在中環開業的Jimmy's Kitchen，為香港極具歷史的老字號西餐廳，世界各地名人均為座上客，如李小龍、甘迺迪。餐廳曾於2020年暫別食客，於2024年回歸，店面規模比過去更大。

Jimmy's燒牛肋排（圖片來源：Jimmy's Kitchen）

今年復活節，Jimmy's Kitchen特別推出Easter Sharing Brunch，早午餐將匯聚餐廳的經典招牌菜，如Jimmy's招牌乾咖喱、Jimmy's經典俄式和牛牛肉、基輔炸雞等，還有Jimmy's燒牛肋排亦是一絕，連配菜也香口味美，配以豐富自助甜品，如招牌焦糖醬朱古力蛋糕配雲呢雪糕，裹有香滑的Cream Brulee，最能滿足媽媽的甜品胃。

5 - 11歲小童小朋友只需$318，5歲以下小朋友更免費。（圖片來源：《親子王》）

爸媽亦可加配無限暢飲香檳或氣泡酒，慢慢吃吃足4小時，兩口子乘機chill一chill，此時小朋友也可於小童玩樂角盡情投入面部彩繪與扭氣球的繽紛樂趣，大小同樂，齊齊輕鬆一下。

特設小童玩樂角，可大玩面部彩繪與扭氣球。（圖片來源：Jimmy's Kitchen）

點擊圖片瀏覽親子餐廳詳情：

Jimmy's Kitchen Easter Sharing Brunch

日期：4月4 - 5日

時間：11:00 - 15:00

地址：中環畢打街12號

價格： $648 / 成人、$318 / 5 - 11歲小童，5歲以下免費；$288起 / 無限暢飲香檳或氣泡酒

訂座： https://shorturl.at/POZT

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