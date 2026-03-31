復活節親子好去處6大推介 做實習生扮工/競技營放電/市集做小檔主/學漁民釣魚體驗

復活節假期到了！爸媽雖然要等到4月3日才可跟小朋友一齊玩，但又不少適合一家大小的親子好去處都特別安排在公眾假期，讓爸媽可以舒舒服服帶孩子去放電，小朋友可做個變身「夢想實習生」，也可參加競技營玩匹克球，又可在兒童市集做小檔主，實行邊玩邊學。即睇6大復活節活動推介，到時跟小朋友去盡情玩樂。

復活節親子好去處推介1：挪亞方舟職感實驗室

小朋友擁有不同志願，有的孩子想做太空人，有的則想做消防員。想「提早」了解各行各業的工作性質，以及認識社會如何運作，可以參加馬灣公園挪亞方舟於今個復活節為小朋友舉辦的「職感實驗室」主題活動。

角色扮演有勇闖煙霧體驗區奮力救人的「智勇消防員」勇闖模擬火場，將受困人士由重重煙霧裏救出，並撲滅火種。（圖片來源：挪亞方舟）

小朋友將變身「夢想實習生」 ，體驗多項職業使命，如消防員、空中服務員、太空人、小廚師、城市建設員、汽車動力守護員。挪亞方舟更將精心設計六個臨場感十足的職能體驗區，讓小朋友穿上相關行業的主題服飾，於真實度極高的場景中，透過互動任務初嘗多項職業挑戰。想玩得盡興可考慮新推出的星宇漫遊主題客房住宿套票，包括早、晚餐及「香港馬灣公園挪亞方舟」兩天入場門票，並附送奇趣太空人Buddies製作體驗、富啟迪性的星際飛行訓練營及一系列免費遊樂活動！

跳進像真度極高的太空艙，模仿在無重力狀態下型格打卡。（圖片來源：挪亞方舟）

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香港馬灣公園挪亞方舟 –– 「職感實驗室」

日期：4月3 - 12日（逢星期六、日及公眾假期）

時間：10:00 - 18:00

地址：馬灣珀欣路33號馬灣公園挪亞方舟

入場費：$198 / 成人、$158 / 小童及長者（特惠門票）

* 活動期間凡購買成人正價門票2張，即可獲贈1張成人或特惠門票，並獲贈$100餐飲及零售現金券優惠，適用於園內惠顧精品、輕食及工作坊，多買多送；

* 每購買2張遊客門票可獲贈1套10個遊戲代幣以參加部分活動，若入場人士所持之遊戲代幣不足以參加個別活動，可向活動場地之職員購買額外的遊戲代幣以補差額，遊戲代幣售價為 $20 / 2個。

復活節親子好去處推介2：兒童復活祭2026 香港傷健協會賽馬會傷健營

家長都希望趁長假帶小朋友外遊增廣見聞，但其實毋須遠赴外地，同樣可擁有充實而難忘的體驗。香港傷健協會賽馬會傷健營今年繼續舉辦兒童復活祭2026，專為6至14歲小朋友設計，提供日營及宿營兩種選擇。復活節期間會有奪蛋奇兵大挑戰，孩子可組成小隊，透過解謎、完成任務及團隊合作，找出營地各處隱藏彩蛋。還提供靜態活動如彩蛋手繪及卡通蛋小食DIY，好玩又好食；而動態活動亦相當豐富，如各類新興運動體驗，盡情釋放活力。好動的小朋友可參加今年新舉行的活力競技營《兒童匹克球雙人賽》，小朋友盡情玩，大人也能好好享受me time。

（圖片來源：香港傷健協會賽馬會傷健營）

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賽馬會傷健營 - 兒童復活祭2026

地點：薄扶林水塘道75號

報名連結：＞＞按此＜＜

成長體驗營 （2日1夜宿營）

日期：4月1 - 2日

費用：$1,088 / 位

對象：8 - 14 歲

活力競技營 （3日2夜宿營）

日期：4月6 - 8、8 - 10日

費用：$1,988 / 位

對象：8 - 14 歲

至FIT繽FUN營 （3天日營）

日期：4月8 - 10日

費用：$1,488 / 位

對象：6 - 10 歲

復活節親子好去處推介3：香港黃金海岸酒店復活節「童」樂活力假期

天氣逐步回暖，小朋友又是時候去沙灘玩水，家長想趁假期帶小朋友來個悠閒海邊假期，可考慮香港黃金海岸酒店的復活節「童」樂活力假期，小住客可化身小小尋寶家，參與刺激有趣的尋蛋任務贏取豐富獎品，亦可親手製作獨一無二的兔仔帽子。如4月3至6日入住，更可免費獲贈於黃金海岸大草地舉辦之「黃金海岸尋蛋樂」門票一套，可參與「尋蛋樂」、「升級再造工作坊」及遊戲代幣。現場設有多個攤位遊戲、趣味工作坊及攤位市集等，讓大家盡情玩樂。

復活節「童」樂活力假期

入住日期：4月1 - 12日

價錢：$1,300起 / 晚

詳情：www.goldcoasthotel.com.hk

訂房查詢：2452 8833

復活節親子好去處推介4：KidzPlus創智遊樂家《智玩復活節》

生活本身就充滿不同學問，就好像牛頓透過觀察從樹上跌落的蘋果領悟出萬有引力。爸媽可從小培養小朋友的好奇心，隨時隨地啟發他們的創意和想像！香港遊樂場協會設立的幼兒服務中心「KidzPlus創智遊樂家」於復活節期間開辦《智玩復活節》活動，透過體驗科學元素的遊戲，如「復活蛋內加了甚麼

神奇材料，會營造出泡泡爆發的效果？」、「復活蛋疊高，怎樣較穩固呢？」幼兒能「從做中學」培養探索精神及創意，藉此引起幼兒對科學的興趣。

《智玩復活節》

日期及時間：B組 4月10日15:00 - 16:00

地址：旺角奶路臣街38號麥花臣匯2樓

對象：3 - 6歲幼兒

費用：$160（幼兒獨立上課）

報名：6574 2324（WhatsApp）

復活節親子好去處推介5：MiniMakers兒童市集 小朋友做檔主

小朋友跟大人去不同商店消費購物，多數都是做顧客的角色，不如今年復活節調轉角色，在市集裏擺檔售賣自家設計手作、文具或二手兒童玩具（毛公仔及有版權之物品除外），體驗靠自己努力賺取零用錢的獨特經驗？今年復活節，由一班媽媽成立的社區機構MAMASMART於荃灣廣場及屯門黃金海岸商場分別舉行MiniMakers兒童市集，6至12歲小朋友可做檔主與顧客交流。屯門黃金海岸商場還有設有「彩蛋快跑」遊戲，歡迎各位小檔主免費參與，為復活節假期帶來無限歡樂！

MiniMakers兒童市集透過擺檔經驗，讓小朋友發揮創意、實踐想法，體驗賺錢需付出的努力。（圖片來源：MiniMakers）

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MiniMakers兒童市集

對象：6 - 12歲小朋友

報名及查詢： FB@mamasmarthk、6360 6024（WhatsApp）

兒童市集@荃灣廣場

日期： 4月3 - 6日（星期五至一）

地點：荃灣廣場2樓（小米對出長廊）

時間： 14:00 - 15:30、16:00 - 17:30（每日兩節， 每節90分鐘。）

兒童市集@黃金海岸商場

日期：4月 4 - 5日（星期六、日）

地點：黃金海岸商場前草坪（戶外）

時間：15:00 - 17:30 （每日1節，每節2.5小時。）

復活節親子好去處推介6：AcmePro漁民樂體驗垂釣

香港本是個漁港，當年不少人以捕漁維生，沿岸碼頭停泊不少漁船。小朋友都知道吃魚有益，但對於魚類結構、釣魚知識又知多少？今個復活節AcmePro的「一日限定漁民樂」載譽歸來，讓小朋友進行體驗式學習，在離島即場體驗垂釣，並學習劏魚技術及親手處理漁獲，同場加映煮魚和準備自己的餐點，透過動手做，認識和關愛我們的大自然。

在專業導師的指導下，參加者將親身體驗釣魚知識。（圖片來源：AcmePro）

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漁民樂

日期：4月11日（星期六）

時間：08:45 - 16:30

對象：8 - 12歲

費用： $950（原價$1,170，3月29日前報名，每人可享早鳥

優惠減$70，2人同行額外減$50，《親子王》讀者優惠額外$100，共減$220。）

《親子王》讀者專享優惠碼：STP100

集合地點：中環碼頭

活動地點：坪洲

報名：FB@AcmeProHK / 5546 6463（WhatsApp）

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