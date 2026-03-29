兒童職業體驗｜復活節做小店長扮偵探/親子烘焙學做茶餐廳美食/兔子倉鼠護理員｜親子好去處

復活節長假期除了可以去掘復活蛋，也可以參加不同的兒童職業體驗活動，邊學邊玩，過個有意義的假期。孩子可以做個小店長，也可參加親子烘焙班學製作茶餐廳美食，亦可以學做個兔子倉鼠護理員。即睇以下復活節好去處活動詳情與報名方法，把握機會寓玩於學。



復活節兒童職業體驗活動推介1：Kiddyland復活節小店長《大偵探福爾摩斯》 專場

深受小朋友歡迎的《大偵探福爾摩斯》偵探故事，情節豐富有趣，又可訓練小朋友科學邏輯思維。想在現實生活中也一嘗「偵探」查案體驗？就不可錯過由Kiddyland及商務印書館舉辦的全新活動《大偵探福爾摩斯》專場×小偵探大挑戰，小朋友可化身小偵探解鎖指紋套取、鞋印採集等科學偵探實驗，挑戰推理謎題！原著插畫師更會親臨簽名，教畫書中經典角色。此外，復活節期間推出的人氣小店長活動均會有限定甜品或手工製作，萬勿錯過！

全新推出《大偵探福爾摩斯》專場，讓孩子搖身一變成為「小偵探」， 在書店裏開啟一場有趣又好玩的推理大挑戰。（圖片來源：官方圖片）

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《大偵探福爾摩斯》專場×小偵探大挑戰

日期：4月4日（星期六）

時間：14:30 - 16:10

對象：6 - 12歲小學生

費用： $350 （每位贈送最新出版 #72 《大偵探福爾摩斯》（價值 $68）、大偵探福爾摩斯 - 數學遊戲卡（價值 $88）及限定版襟章。）

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復活節兒童職業體驗活動推介2：日本水果撻 + 復活節曲奇 親子烘焙茶餐廳系列

香港部分茶餐廳會兼售麵包西餅，懷舊西餅如「黃梅花籃」、忌廉筒和朱古力三角等都賣少見少。復活節除了吃朱古力蛋，也不妨參加由論盡寶寶Babygaga舉辦的親子烘焙茶餐廳活動，今個復活節推出日本水果撻 + 彩繪復活節曲奇，小朋友會親手壓製撻皮，再加入卡士達醬、鮮奶油及新鮮水果自由創作！同場更會有彩繪復活節主題曲奇及傳統飲品體驗，還有驚喜環節及節日禮物贈送，小朋友必定滿載而歸。

小朋友會親手壓製水果撻皮， 分批送入烤箱焗製。（圖片來源：官方圖片）

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論盡寶寶Babygaga親子復活節烘焙

日期及時間： 4月3日10:30，4月4日10:30、13:00、15:00，4月6日10:30、15:00，4月7日 10:30

地址： 九龍灣宏冠道8號金漢工業大廈地下2號

對象：3 - 11歲親子

費用： 會員價$338（1大1小）， 非會員價$358（1大1小），額外 成人$50（1位）

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復活節兒童職業體驗活動推介3：Tiny Buddies兔子倉鼠護理員

可愛的兔子是否只吃紅蘿蔔？兔子看似溫馴乖巧、易照顧但其實要飼養兔子並非想像般容易，亦因此不時發生棄養事件。小動物用品店Tiny Buddies定期舉辦兔子護理員班，教導小朋友正確照顧兔子的方法，小朋友需負責清理大、小便、整理籠子、準備牧草，還會製作草餅給兔子。有見近年棄養倉鼠情況亦相當嚴重，Tiny Buddies今年更新增小倉鼠護理工作坊，一起學習照顧待領養倉鼠，培養小朋友愛心和責任感。

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Tiny Buddies小動物護理工作坊

地址：沙田安麗街11號企業中心2樓215室Tiny Buddies

報名及查詢：5661 6727（WhatsApp聯絡Kiki）

草餅製作×兔兔護理工作坊

日期：4月4、6、19日

時間：10:00 - 12:00、14:00 - 16:00

收費： $250 / 位（6歲或以下小朋友必須由1位成人陪同而毋須額外收費）

倉鼠新手班

日期：可查詢預約，彈性開班。

收費：

•親子（1位大人 + 1位未滿16歲小朋友） $200

•每多1位同行未滿16歲小朋友加 $120

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