復活節親子好去處2大郊外活動推介 做小偵探掘蛋歷險/古蹟生態親子樂

忙碌的3月是不少小學生的考試周，來到4月終於有個復活節長假可以輕鬆一下。趁春光明媚，快點和小朋友一起計劃去到郊外獵蛋和大玩尋寶遊戲！

復活節親子好去處推介1：郊野共學 掘蛋小偵探歷險

小朋友都愛玩尋寶遊戲，今個復活節當然要玩獵蛋遊戲應應節，郊野共學亦推出一系列復活節親子活動，讓大家歡度節日。「復活節掘蛋小偵探歷險」讓小朋友化身偵探尋找線索，一齊抽絲剝繭，踏上尋蛋之旅。小偵探在沙池盡情尋蛋，根據數量獲得不同的小禮物，更有機會找到神秘寶箱的鎖匙。

小小偵探會先挑戰任務收集線索，獲得 「掘蛋入場券」就可以衝去沙池掘蛋喇！（圖片來源：郊野共學）

現場還設有漂書站，歡迎大家帶書來互相交換。另一大受歡迎的活動「森林探索隊（外籍老師英語暢遊）」亦會加推復活節特別版，齊齊出發去屯門麥理浩徑或大埔滘自然教育徑，用英語大玩森林尋寶遊戲及學習復活節相關英文。

（圖片來源：郊野共學）

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郊野共學復活節活動

報名方法：＞＞按此＜＜

復活節掘蛋小偵探歷險

日期：3月22、29日或4月5日（星期日）

時間：13:00 - 17:00

收費：$372（1大1小）、$458（2大1小）、$658（1大2小，1個大人最多帶2位小朋友）、$744（2大2小）

地點：大埔童趣自然基地 Happy Nature Station （鄰近大埔坳自然教育徑）

森林探索隊 （復活節特別版）

日期及時間：

•大埔路線 3月22日15:00 - 17:00、4月3日13:00 - 15:00

•屯門路線 3月29日13:00 - 15:00、4月7日15:00 - 17:00

地點：屯門麥理浩徑或大埔滘自然教育徑

收費：每位小朋友 $380（1位大人免費參加，必須有1位大人陪同出席），額外1位大人加 $80。

復活節親子好去處推介2：綠匯學苑 小鷺寶 - 古蹟生態親子樂

香港雖然高樓林立，但只要細心觀察聆聽，其實鬧市中也能找到不少動物鄰舍。位於大埔的綠匯學苑北坡是本地重要的鷺鳥繁殖區之一，每年4月正值鷺鳥回巢季節，大家不妨把握機會，與孩子展開一場精彩的古蹟生態探索之旅，近距離觀察毗鄰而居的鷺鳥林。

活動將特別安排參觀中庭旅舍花園，此範圍 平時不設對外開放。（圖片來源：綠匯學苑 ）

透過互動遊戲與體驗活動，孩子不僅能激發好奇心與創造力，感受城市中難得的生態美。活動中還會遊覽古蹟園林，認識小池塘動植物生態，一起製作全素動物小糰子，並設有自然繪本親子時間，齊齊學習與自然和諧共處。

（圖片來源：綠匯學苑 ）

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小鷺寶 - 古蹟生態親子樂

日期： 3月29日或4月12、26日

時間：14:00 - 16:30

地址：大埔運頭角里11號綠匯學苑

對象：親子（適合4歲以上兒童，至少有一位家長陪同參與。）

費用： $380 （每對親子 / 2人同行） ，額外每位$200 （大小同價）

* 每位參加者可獲自製的低碳糰子1份，請自備食物盒帶走食物。

報名及查詢： www.greenhub.hk/tc/event/Family-ecotour-2026/



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