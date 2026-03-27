室內遊樂場100FUN樂滿紛低至$16.5 暢玩香港本土情懷雪糕車/理髮店/渡海小輪︳親子好去處
發佈時間：08:15 2026-03-27 HKT
親子好去處｜隨著時代演變，孩子買雪糕可以去便利店、「過海」可以選擇坐港鐵，上世紀一些「舊香港」的特色好像漸漸褪色，雪糕車越來越少，新一代也未必會坐渡海小輪「過海」。想帶孩子去「見識」這些叫人回味的本地情懷，可以去藍田啟田商場100FUN樂滿紛，這間室內遊樂場有齊雪糕車、理髮店、渡海小輪，小朋友可以邊玩邊認識香港特色景點，還可在懷舊打卡位影靚相！今日（27日）更有室內遊樂場優惠，只需$16.5即可暢玩，6個月或以下嬰兒可免費入場。即睇優惠詳情與快搶連結。
親子好去處｜室內遊樂場100FUN樂滿紛低至$16.5
位於藍田啟田商場的100FUN樂滿紛啟田商場，佔地接近10,000呎，以「喚醒本土情懷，探索香港精神」作主題，打造成極具香港特色的親子好去處。遊樂園內處處充滿香港獨有元素，小朋友可穿梭各個香港特色建築、先從海濱乘坐「摩天輪」，乘搭「小輪」渡過海港，來到尖沙咀海傍、戲曲中心、走過舊式街道「滿紛一街」上的港式冰室「泰尼冰室」、舊超市「翠絲超市」、理髮店「芳妮理髮」和工程店「東尼維修工程店」，再於獅子山下功夫寨展身手，以及參與懷舊樂園攤位等，小朋友可投入扮演遊戲，大人也忙於打卡樂在其中。
店舖內設有多個特色項目，包括渡海小輪波波池、繩索陣，以及香港主題特色場區的角色扮演活動。周末更會舉辦節日限定工作坊，讓大家可感受香港獨有的情懷和魅力，體驗前所未有的沉浸式遊玩體驗。
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優惠：
．星期一、二 14:00 - 20:00 HK$170/組；
．星期三 / 四 / 五 11:30 - 20:00 HK$190/組；
．星期六 / 日 / 指定假期 11:00 - 15:00 HK$230/組 / 15:30 - 20:00 HK$250/組
*星期一至五(指定假期除外)購買套票，每套套票即送20個遊戲幣；
*周末及指定假期購買套票，每套套票即送10個遊戲幣。
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*工作坊套票包含1成人+ 1小童 (18歲以下)，每組家庭可製可1款手工
*可選擇手工款式：節日類 / 實用類 / ME TIME類
*每組套票額外優惠送滿紛匙扣 1個 (款式隨機)（價值HK$68） 或 士多大冒險桌遊 1套（價值HK$68），額外禮品有限，先到先得，售完即止 。
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優惠詳情：
優惠期：2026年3月27日 10:00至4月2日 23:59
體驗日期：2026年3月28日至4月12日
營業時間：星期一至二 14:00 - 20:00；星期三至五 11:30 - 20:00；星期六日及公眾假期 11:00 - 20:00
地址： 藍田啓田道50號啟田商場三樓328-329號舖
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