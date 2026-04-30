兩大室內遊樂場買一送一免費母親節工作坊 荃灣Childlike坐鴨仔船 /屯門Kingdom充氣城堡︳親子好去處2026

親子好去虛2026︳母親節快到，想帶孩子去放電兼慶祝母親節，就帶小朋友去玩母親節工作坊，讓孩子製作獨一無二的禮物送給自己！新界西兩大室內遊樂場今日（30日）推出快閃優惠，低至$58/位即可暢玩兩小時！荃灣Childlike兒童樂園更有可愛黃鴨小船漂流，小朋友邊玩爸媽邊忙於打卡；而屯門Kingdom除了有超級賽車區，更新增好玩彈跳充氣城堡，於5月9、10日更有免費母親節工作坊！即搶室內遊樂場快閃優惠門票，帶小朋友去兒童遊樂場放電！

室內遊樂場優惠1：荃灣Childlike兒童樂園必玩鴨仔船

位於荃灣的室內遊樂場Childlike兒童樂園不但有波波池、沙池等設備，其巨型攀爬隧道和滑梯更可連接不同區域，玩「hide and seek」就更過癮！扮靚專區試穿可愛的公主裙，絕對能滿足喜愛扮靚的女孩子，男孩子更可到警察局和消防局玩角色扮演。推介坊間少見的鴨仔船玩小船漂流，室內遊樂場更會提供救生衣給小朋友，玩得安全，爸媽就更安心！

室內遊樂場優惠1：荃灣Childlike兒童樂園必玩鴨仔船（圖片來源：Childlike Play Park）

5月9日至10日特設母親節DIY香薰石膏花工作坊，購買2小時門票即就可免費參加，親手製作獨一無二的禮物送給媽媽喇！

（圖片來源：Childlike Play Park）

點擊圖片瀏覽室內遊樂場playhouse設施：

場內還有全港獨有 MR 互動體驗專區，混合實境（MR）體驗，把現實世界與虛擬世界合併在一起，刺激度大勝傳統VR遊戲！亦有跳彈牀體感運動、滑軌、沙池及其他投幣遊戲等設施，適合不同年齡的大、小朋友，齊齊於室內邊歎冷氣邊放電！還有30分鐘門票遊樂任玩項目：滑梯/迷宮區/波波池、滑軌區、角色扮演廚房超市、大型沙池、角色扮演服裝區、氣球區、角色扮演警察局、角色扮演消防局、舞台及小船漂流等設施；也有另外收費遊樂設施：警察局闖關電子射擊遊戲、消防局闖關電子射擊遊戲、跳彈床體感遊戲、旋轉木馬、混合虛擬實境遊戲。

（圖片來源：Childlike Play Park）

【快閃優惠｜買一組送一組】Childlike兒童樂園2小時入場門票｜1大1小

優惠：

．星期一至四（特別日子和公眾假期除外)HK$230/2組，平均HK$115/組（原價HK$230/組）

．星期五至日、公眾假期及特別日子HK$280/2組，平均HK$140/組（原價HK$280/組）

*每次需預訂兩組，即共2大2小同時入場使用

購買連結：＞＞按此＜＜

【獨家優惠減HK$20】Childlike兒童樂園2小時入場門票｜1大1小

優惠：HK$210起/組（原價HK$280/組）

購買連結：＞＞按此＜＜

【獨家優惠減HK$10】Childlike兒童樂園30分鐘入場門票｜1大1小

優惠：HK$70起/組（原價HK$90/組）

購買連結：＞＞按此＜＜

【限時優惠】1歲以下BB任玩體驗免費入場｜隨行成人入場門票

優惠：HK$50起/位（原價HK$280/位）

優惠期：2026年5月1日至2026年5月31日

*門票包含1位成人及1位1歲以下BB；請攜帶寶寶的出生證明文件

購買連結：＞＞按此＜＜

優惠詳情：

優惠期（預訂期）：2026年4月30日 10:00至5月6日23:59

使用日期：2026年5月1日至6月30日23:59

Childlike 童心樂園地址：香港荃灣愉景新城1029號鋪

Childlike 童心樂園營業時間：星期一至日11:00-20:30

室內遊樂場優惠2：屯門Kingdom王國樂園9000呎室內遊樂場

Kingdom王國樂園位於屯門，室內遊樂場佔地近9000呎，全新裝修的超大室內親子遊樂場新增好玩的彈跳充氣城堡，讓小朋友體驗放電樂趣！同場還有受歡迎的超級賽車區，各位小朋友就可體驗成為小小賽車手的樂趣！5月9日至10日特設母親節DIY香薰石膏花工作坊，購買2小時門票即就可免費參加，親手製作獨一無二的禮物送給媽媽喇！

室內遊樂場優惠2：屯門Kingdom王國樂園9000呎室內遊樂場（圖片來源：KKday）

Kingdom王國樂園設有23個玩樂區域，包括多款滑梯、滑軌區、平衡滑軌區、迷宮區、波波池區、彈床區、氣球區、大型沙池、超市等，小朋友亦可大玩角色扮演遊戲，於公主服裝區、警察局、消防局、監獄等玩樂，亦有刺激的滑行車道、火箭、氹氹轉、鞦韆、香蕉船、電動車區等，也有靜態遊戲如桌上遊戲、Switch遊戲地帶、夾公仔專區等，讓小朋友可透過各式各樣豐富遊戲盡情放電。

（圖片來源：KKday）

點擊圖片瀏覽室內遊樂場playhouse設施：

【快閃優惠｜買一組送一組】Kingdom室內遊樂場2小時入場門票｜1大1小

優惠：

．星期一至四（特別日子和公眾假期除外）HK$230/2組，平均HK$115/組（原價HK$230/組）

．星期五至日、公眾假期及特別日子HK$280/2組，平均HK$140/組（原價HK$280/組）

*每次需預訂兩組，即共2大2小同時入場使用

購買連結：＞＞按此＜＜

【限量減HK$10優惠】Kingdom室內遊樂場30分鐘入場門票｜1大1小

優惠：HK$70起/組（原價HK$90/組）

購買連結：＞＞按此＜＜

【限量減HK$20優惠】Kingdom室內遊樂場2小時入場門票｜1大1小

優惠：HK$210起/組（原價HK$280/組）

購買連結：＞＞按此＜＜

【限時優惠】1歲以下BB任玩體驗免費入場｜額外成人入場門票

優惠：HK$50起/位（原價HK$280/組）

優惠期：2026年5月1日至2026年5月31日

*門票包含1位成人及1位1歲以下BB；請攜帶寶寶的出生證明文件

購買連結：＞＞按此＜＜

優惠詳情：

優惠期（預訂期）：2026年4月30日 10:00至5月6日23:59

使用日期：2026年5月1日至6月30日23:59

KINGDOM室內遊樂場地址：香港新界屯門良運街3號建生商埸2樓(惠康隔離)

KINGDOM室內遊樂場營業時間：星期一至日11:00-20:30

節日限定：母親節DIY香薰石膏花工作坊

日期：2026年5月9日至10日（時間：13:00-18:00）

當日凡購買2小時門票即可免費製作；其他類別門票可加HK$20參加（買一送一門票亦可享用此優惠）。

相關文章︳3大親子工作坊低至5折 $144製作手作豆腐/當舖招牌工作坊/手作散壽司｜親子好去處