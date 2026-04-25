Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

3大親子工作坊低至5折 $144製作手作豆腐/當舖招牌工作坊/手作散壽司｜親子好去處

親子
更新時間：08:53 2026-04-25 HKT
發佈時間：08:53 2026-04-25 HKT

下雨天，戶外放電活動都要無奈取消了。想親子過個悠閒假日，參與一些親子工作坊跟小朋友一起邊學邊玩，也是個不錯選擇。今日（25日）就有3個人氣工作坊推出優惠，低至5折即可跟來自日本靜岡縣的料理達人學做日式散壽司，還有手作豆腐+豆花工作坊，也有當舖招牌工作坊，更包開逢巴士遊尖沙咀活動呢！即睇親子工作坊活動詳情與優惠快搶連結。

 親子工作坊推介1：日本料理達人教授散壽司＋餐飲日語入門  低至5折

來自日本靜岡縣 Kanatin（增田佳苗）將會教授大、小朋友製作日式散壽司的方法！在互動性強的課程中，親子將有機會親自體驗製作地道的日式散壽司，工作坊內的所有食材均來自本地農場，確保新鮮和高品質。除了可學習製作過程，還了解更多健康飲食和可持續生活的重要性，也可邊製作邊學習入門餐飲日語呢！

（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）

【獨家快閃優惠｜低至5折】香港｜日本料理達人教授散壽司＋餐飲日語入門體驗工作坊
優惠期（預訂期）： 2026年4月25日10:00起 
使用日期：2026年7月1日至8月31日  
時段：11:00-13:00 
活動地點：大角咀通州街103號 星淮酒店 2/F kitchen  
優惠：HK$244/位（原價 HK$488/位）

購買連結：＞＞按此＜＜

親子工作坊推介2：豆腐製作 x 幻彩變色花茶工作坊連酒店下午茶 低至5折

豆腐製作是香港非物質文化遺產項目之一，工作坊將會教大家製作豆漿及石膏的比例，還有撞漿時所掌握的時間和力度，學習「香港非物質文化遺產項目」豆腐製作（工作坊以四至六人一組體驗形式進行，每組一份材料包）。

（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）

同時會有幻彩變色花茶工作坊，導師會解答花朵顏色之謎，還會製出花茶；完成工作坊，更可享用龍堡國際酒店「園林閣」自助下午茶（菜色根據時令或會更改，視乎餐廳供應而定），過個悠閒下午。

（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）

【獨家快閃優惠｜低至5折】豆腐製作 x 幻彩變色花茶工作坊│連龍堡國際自助下午荼 
優惠期（預訂期）： 2026年4月25日10:00起 
使用日期：2026年5月1、2（保證成團）、17、23、24日，6月6日 
地址：香港尖沙咀柯士甸道龍堡國際

優惠：HK$144/位（原價 HK$288/位） 
*參加年齡：3歲或以上（3歲以下的嬰兒不得隨行） 
*下單後需二次確認，成團人數需足30人或以上。若未能成團，本公司將於出發前三個工作天作出通知，以安排其他出發日期。 

購買連結：＞＞按此＜＜

親子工作坊推介3：蝠鼠吊金錢當舖招牌工作坊 x 開蓬巴士遊尖沙咀 x 酒店自助下午茶 

活動先帶大家乘坐開篷巴士遊覽油尖旺地區招牌，之後回到酒店就由導師指導下製作一個屬於自己的迷你當舖招牌，完成工作坊更可享用龍堡國際酒店「園林閣」自助下午茶（菜色根據時令或會更改，視乎餐廳供應而定），行程豐富好玩！

（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）

【獨家快閃優惠｜低至5折】蝠鼠吊金錢當舖招牌工作坊｜開逢巴士遊尖沙咀｜連龍堡國際自助下午茶 
優惠期（預訂期）： 2026年4月25日10:00起 
使用日期： 2026年5月1、2、3（保證成團）、17、23、24日，6月6日 
地址：香港尖沙咀柯士甸道龍堡國際 
時段：13:00-15:00 
活動地點：龍堡國際大堂集合

 
優惠：HK$244/組（原價 HK$488/組） 
*此方案以「1大1小」組合起預訂，包括活動工作坊材料費用（以組別計），導師，下午茶，服務費及旅遊平安保險。2人共享一份工作坊材料。套票需要同時進場便用。 
*兒童年紀為3-11歲。 
*下單後需二次確認，成團人數需足30人或以上。若未能成團，本公司將於出發前三個工作天作出通知，以安排其他出發日期。 

購買連結：＞＞按此＜＜

相關文章｜兒童職場體驗10大推介 小昆蟲科學家/貓Cafe店長/電繪設計師/小護士/普通科醫生


 

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
施明離世掀李氏家族內鬥  九龍塘祖屋「涵碧別墅」價值曝光  豪宅曾成楊思琦分手導火線？
施明離世掀李氏家族內鬥  九龍塘祖屋「涵碧別墅」價值曝光  豪宅曾成楊思琦分手導火線？
影視圈
15小時前
港式西餐廳「椰林閣」東山再起！逆市擴張至9分店 曾瀕臨全線結業 網民拆解「翻生」主因
「椰林閣」東山再起？逆市擴張至9分店 曾瀕臨全線結業 網民拆解「翻生」主因
飲食
13小時前
旺角利苑酒家突結業！開業46年曾獲米芝蓮二星殊榮 員工愕然：明明好生意......
旺角利苑酒家突結業！開業46年曾獲米芝蓮二星殊榮 員工愕然：明明好生意......
飲食
21小時前
正義女神丨番外篇再證佘詩曼超強吸金力 帶挈兩個星二代契仔搵真銀 陳山聰「搲撈」輸畀囝囝？
正義女神丨番外篇再證佘詩曼超強吸金力 帶挈兩個星二代契仔搵真銀 陳山聰「搲撈」輸畀囝囝？
影視圈
15小時前
陳小春被爆「塞紙條」撩名模上房  「反派男神」蘭桂坊約炮失威  被嫌年紀大「吃不下」
陳小春被爆「塞紙條」撩名模上房  「反派男神」蘭桂坊約炮失威  被嫌年紀大「吃不下」
影視圈
23小時前
李泳豪不滿老婆被李泳漢針對？施明喪禮前突公開2022年婚禮片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
李泳豪不滿老婆被李泳漢針對？施明喪禮前突公開2022年婚禮片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
影視圈
17小時前
吳業坤離巢｜年初先奪「飛躍進步男藝員」  曾兩封叱咤「我最喜愛的男歌手」  同193合照曾被雪藏？
吳業坤離巢｜年初先奪「飛躍進步男藝員」  曾兩封叱咤「我最喜愛的男歌手」  同193合照曾被雪藏？
影視圈
11小時前
深圳全新觀光巴士！地鐵站直達「天空之城」雲海公園 長者車費半價優惠
深圳全新觀光巴士！地鐵站直達「天空之城」雲海公園 長者車費半價優惠
旅遊
15小時前
施明喪禮｜李家鼎兩新抱大起底  大仔老婆嚴佩鈺設靈火葬表現大不同  Agnes點解受大伯針對？
施明喪禮｜李家鼎兩新抱大起底  大仔老婆嚴佩鈺設靈火葬表現大不同  Agnes點解受大伯針對？
影視圈
2026-04-23 17:11 HKT
消委會測試10款洗衣乾衣機 三款獲4星評級 Miele表現全能 西門子性價比高
消委會測試10款洗衣乾衣機 Miele表現全能、惠而浦/西門子性價比最高 同獲4星評級
食用安全
19小時前