3大親子工作坊低至5折 $144製作手作豆腐/當舖招牌工作坊/手作散壽司｜親子好去處

下雨天，戶外放電活動都要無奈取消了。想親子過個悠閒假日，參與一些親子工作坊跟小朋友一起邊學邊玩，也是個不錯選擇。今日（25日）就有3個人氣工作坊推出優惠，低至5折即可跟來自日本靜岡縣的料理達人學做日式散壽司，還有手作豆腐+豆花工作坊，也有當舖招牌工作坊，更包開逢巴士遊尖沙咀活動呢！即睇親子工作坊活動詳情與優惠快搶連結。

親子工作坊推介1：日本料理達人教授散壽司＋餐飲日語入門 低至5折

來自日本靜岡縣 Kanatin（增田佳苗）將會教授大、小朋友製作日式散壽司的方法！在互動性強的課程中，親子將有機會親自體驗製作地道的日式散壽司，工作坊內的所有食材均來自本地農場，確保新鮮和高品質。除了可學習製作過程，還了解更多健康飲食和可持續生活的重要性，也可邊製作邊學習入門餐飲日語呢！

（圖片來源：KKday）

（圖片來源：KKday）

【獨家快閃優惠｜低至5折】香港｜日本料理達人教授散壽司＋餐飲日語入門體驗工作坊

優惠期（預訂期）： 2026年4月25日10:00起

使用日期：2026年7月1日至8月31日

時段：11:00-13:00

活動地點：大角咀通州街103號 星淮酒店 2/F kitchen

優惠：HK$244/位（原價 HK$488/位）

親子工作坊推介2：豆腐製作 x 幻彩變色花茶工作坊連酒店下午茶 低至5折

豆腐製作是香港非物質文化遺產項目之一，工作坊將會教大家製作豆漿及石膏的比例，還有撞漿時所掌握的時間和力度，學習「香港非物質文化遺產項目」豆腐製作（工作坊以四至六人一組體驗形式進行，每組一份材料包）。

（圖片來源：KKday）

（圖片來源：KKday）

同時會有幻彩變色花茶工作坊，導師會解答花朵顏色之謎，還會製出花茶；完成工作坊，更可享用龍堡國際酒店「園林閣」自助下午茶（菜色根據時令或會更改，視乎餐廳供應而定），過個悠閒下午。

（圖片來源：KKday）

【獨家快閃優惠｜低至5折】豆腐製作 x 幻彩變色花茶工作坊│連龍堡國際自助下午荼

優惠期（預訂期）： 2026年4月25日10:00起

使用日期：2026年5月1、2（保證成團）、17、23、24日，6月6日

地址：香港尖沙咀柯士甸道龍堡國際

優惠：HK$144/位（原價 HK$288/位）

*參加年齡：3歲或以上（3歲以下的嬰兒不得隨行）

*下單後需二次確認，成團人數需足30人或以上。若未能成團，本公司將於出發前三個工作天作出通知，以安排其他出發日期。

親子工作坊推介3：蝠鼠吊金錢當舖招牌工作坊 x 開蓬巴士遊尖沙咀 x 酒店自助下午茶

活動先帶大家乘坐開篷巴士遊覽油尖旺地區招牌，之後回到酒店就由導師指導下製作一個屬於自己的迷你當舖招牌，完成工作坊更可享用龍堡國際酒店「園林閣」自助下午茶（菜色根據時令或會更改，視乎餐廳供應而定），行程豐富好玩！

（圖片來源：KKday）

【獨家快閃優惠｜低至5折】蝠鼠吊金錢當舖招牌工作坊｜開逢巴士遊尖沙咀｜連龍堡國際自助下午茶

優惠期（預訂期）： 2026年4月25日10:00起

使用日期： 2026年5月1、2、3（保證成團）、17、23、24日，6月6日

地址：香港尖沙咀柯士甸道龍堡國際

時段：13:00-15:00

活動地點：龍堡國際大堂集合



優惠：HK$244/組（原價 HK$488/組）

*此方案以「1大1小」組合起預訂，包括活動工作坊材料費用（以組別計），導師，下午茶，服務費及旅遊平安保險。2人共享一份工作坊材料。套票需要同時進場便用。

*兒童年紀為3-11歲。

*下單後需二次確認，成團人數需足30人或以上。若未能成團，本公司將於出發前三個工作天作出通知，以安排其他出發日期。

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