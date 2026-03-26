iSQUARE×Jack'n Jill脆爆開心天地 「友脆」彈床樂園7大關卡 送80套遊戲券及夾夾賞代幣｜復活節好去處

橙色包裝的珍珍薯片陪伴不少爸媽成長，在這個復活節，小朋友更可被這款紅極一時的薯片的「脆」味「包圍」。今年iSQUARE國際廣場聯乘本地零食品牌Jack'n Jill珍珍薯片，將商場變身成為「脆爆開心天地」，場內設有三大樂「脆」玩樂區域，三大薯仔萌友 —— 小肥薯、薯格仔、小圈仔全球首次登場，將於不同區域等大家來玩！今期《親子王》現送出80套iSQUARE×Jack'n Jill珍珍脆爆開心天地遊戲券及夾夾賞代幣，想知點攞，就要睇以下遊戲玩法及活動介紹。

復活節好去處｜iSQUARE×Jack'n Jill脆爆開心天地必玩彈床樂園

以薯片製造工房為主題的iSQUARE×Jack'n Jill脆爆開心天地，特設「友脆」彈床樂園設有七個好玩關卡，穿過近3.5米高巨形薯仔入口，內有近四米高薯仔攀滑區、「薯仔浴池」巨型清洗區、薯仔切片焗爐、QC檢測區等等，小朋友快快協助將「小薯仔」變為薯片！

（圖片來源：iSQUARE）

「脆爆運輸部」就有快「脆」碰碰車，三位萌友將會陪伴小車手在場景中穿梭，大家可於「運輸帶」賽道中展示駕駛實力，挑戰做最「脆」小車手！放電後就可到「『脆』味夾夾賞」打卡，入面更有「『脆』爆夾夾機」，大人小朋友大顯身手，夾走珍珍薯片食品！

（圖片來源：iSQUARE）

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iSQUARE×Jack'n Jill珍珍脆爆開心天地

開放及換領日期： 3月28 - 29日、4月3 - 7、11 - 12、18 - 19、25 - 26、5月1 - 3日、9 - 10日（星期六、日及公眾假期）

遊戲時段：13:00 - 19:00

遊戲地點：iSQUARE 3樓iFUNCTION

換領時間：13:00 - 18:30

換領地點： 大堂樓層禮賓部

詳情：https://bit.ly/4auajFZ

送80套iSQUARE×Jack'n Jill珍珍脆爆開心天地遊戲券及夾夾賞代幣

《親子王》現送出iSQUARE×Jack'n Jill珍珍脆爆開心天地遊戲券及夾夾賞代幣，名額40個。想要就請即follow《親子王》facebook及like相關帖文，並回答問題：「你最想在哪個區域玩？為甚麼？」答得最有創意的讀者，將獲得禮物。

活動日期：即日起至3月30日（23:59）

獎品：iSQUARE×Jack'n Jill珍珍脆爆開心天地遊戲券及夾夾賞代幣

名額：40個

遊戲參加表格（活動詳情及條款細則）：https://forms.gle/pF8CbehfRpqqXxJx7

* 得獎者將有專人通知領取禮品方法；

* 須受條款及細則約束；

* 《親子王》保留一切最終決議權。

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