Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

iSQUARE×Jack'n Jill脆爆開心天地 「友脆」彈床樂園7大關卡 送80套遊戲券及夾夾賞代幣｜復活節好去處

親子
更新時間：08:01 2026-03-26 HKT
發佈時間：08:01 2026-03-26 HKT

橙色包裝的珍珍薯片陪伴不少爸媽成長，在這個復活節，小朋友更可被這款紅極一時的薯片的「脆」味「包圍」。今年iSQUARE國際廣場聯乘本地零食品牌Jack'n Jill珍珍薯片，將商場變身成為「脆爆開心天地」，場內設有三大樂「脆」玩樂區域，三大薯仔萌友 —— 小肥薯、薯格仔、小圈仔全球首次登場，將於不同區域等大家來玩！今期《親子王》現送出80套iSQUARE×Jack'n Jill珍珍脆爆開心天地遊戲券及夾夾賞代幣，想知點攞，就要睇以下遊戲玩法及活動介紹。

復活節好去處｜iSQUARE×Jack'n Jill脆爆開心天地必玩彈床樂園

以薯片製造工房為主題的iSQUARE×Jack'n Jill脆爆開心天地，特設「友脆」彈床樂園設有七個好玩關卡，穿過近3.5米高巨形薯仔入口，內有近四米高薯仔攀滑區、「薯仔浴池」巨型清洗區、薯仔切片焗爐、QC檢測區等等，小朋友快快協助將「小薯仔」變為薯片！

 

（圖片來源：iSQUARE）
（圖片來源：iSQUARE）

「脆爆運輸部」就有快「脆」碰碰車，三位萌友將會陪伴小車手在場景中穿梭，大家可於「運輸帶」賽道中展示駕駛實力，挑戰做最「脆」小車手！放電後就可到「『脆』味夾夾賞」打卡，入面更有「『脆』爆夾夾機」，大人小朋友大顯身手，夾走珍珍薯片食品！

（圖片來源：iSQUARE）
（圖片來源：iSQUARE）

點擊圖片瀏覽親子好去處詳情：

iSQUARE×Jack'n Jill珍珍脆爆開心天地
開放及換領日期： 3月28 - 29日、4月3 - 7、11 - 12、18 - 19、25 - 26、5月1 - 3日、9 - 10日（星期六、日及公眾假期）
遊戲時段：13:00 - 19:00
遊戲地點：iSQUARE 3樓iFUNCTION
換領時間：13:00 - 18:30
換領地點： 大堂樓層禮賓部
詳情：https://bit.ly/4auajFZ

送80套iSQUARE×Jack'n Jill珍珍脆爆開心天地遊戲券及夾夾賞代幣

《親子王》現送出iSQUARE×Jack'n Jill珍珍脆爆開心天地遊戲券及夾夾賞代幣，名額40個。想要就請即follow《親子王》facebook及like相關帖文，並回答問題：「你最想在哪個區域玩？為甚麼？」答得最有創意的讀者，將獲得禮物。

活動日期：即日起至3月30日（23:59）
獎品：iSQUARE×Jack'n Jill珍珍脆爆開心天地遊戲券及夾夾賞代幣
名額：40個
遊戲參加表格（活動詳情及條款細則）：https://forms.gle/pF8CbehfRpqqXxJx7

* 得獎者將有專人通知領取禮品方法；
* 須受條款及細則約束；
* 《親子王》保留一切最終決議權。

相關文章｜合和商場怪獸復活平衡車 x 歡樂天地彈床天地 低至$90放電玩齊平衡車+充氣彈床再送餐飲禮遇｜復活節好去處

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚生活4點細節「形成舒服節奏」 網民同感：真的好愛香港
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚4點生活細節 網民同感：真的好愛香港
生活百科
2026-03-24 15:29 HKT
前TVB「綜藝女神」經歷失婚渴求母子戀 脫去背心真空上陣 超震撼上圍雙手遮唔晒
前TVB「綜藝女神」經歷失婚渴求母子戀 脫去背心真空上陣 超震撼上圍雙手遮唔晒
影視圈
13小時前
龍寶酒家葵芳總店結業！公告歸咎3大原因：由於世界形勢突變 去年要求員工放無薪假共渡時艱
龍寶酒家葵芳總店結業！公告歸咎3大原因：由於世界形勢突變 去年要求員工放無薪假共渡時艱
飲食
2026-03-24 15:48 HKT
星鑽服務大獎2025｜專業評審團大讚得獎企業表現出色 建議香港服務業趕上創科步伐
企業資訊
16小時前
澳門消委會評測15款衛生卷紙 這3款柔軟度高/觸感舒適 4款易塞馬桶？
澳門消委會評測15款衛生卷紙 這3款柔軟度高/觸感舒適 4款易塞馬桶？
食用安全
20小時前
東張西望｜八旬老婦上網識到美國首富馬斯克？為名車禮物過數5萬  狂鬧兒子：錢使晒我嘅事
東張西望｜八旬老婦上網識到美國首富馬斯克？為名車禮物過數5萬  狂鬧兒子：錢使晒我嘅事
影視圈
10小時前
伊朗局勢｜傳美伊最快周四會談 特朗普：伊朗已同意永不擁有核武｜持續更新
02:06
伊朗局勢｜伊朗外長：目前無意會談 白宮威脅「切勿誤判」｜持續更新
即時國際
1小時前
星鑽服務大獎2025｜《星島日報》星鑽服務大獎2025表揚業界優秀表現 星鑽20載見證服務業輝煌成就 持續創新迎接AI大時代
企業資訊
15小時前
星島申訴王 | 德福五屍命案凶宅230萬拍賣 「鬼王」到場爭奪 僅4口價即告流拍
01:53
星島申訴王 | 德福五屍命案凶宅230萬拍賣 「鬼王」到場參與 僅4口價即告流拍
申訴熱話
14小時前
中東局勢｜伊朗據報拒絕美國停火方案 提「5點反提案」未關談判門
即時國際
8小時前