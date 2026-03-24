合和商場怪獸復活平衡車 x 歡樂天地彈床天地 低至$90放電玩齊平衡車+充氣彈床再送餐飲禮遇｜復活節好去處

復活節好去處｜不少小學生剛剛完成下學期的測考，可以以輕鬆心情迎接復活節長假期喇！喜歡玩平衡車與充氣彈床的小朋友要留意，合和商場就有復活節活動可以一次過滿足兩個願望！ 合和商場 x STRIDER HK x 歡樂天地「怪獸復活平衡車 x 歡樂天地彈床天地」現在更有$99優惠，另設「歡樂天地彈床天地 x 歡樂天地冰雪世界」套票5折，$99就可玩齊巨型滑梯及5000呎「奇幻冰雪樂園」，即刻買飛去復活節好去處放電喇！

復活節好去處｜合和商場怪獸復活平衡車 x 歡樂天地彈床天地（圖片來源：KKday）

復活節好去處｜合和商場怪獸復活平衡車 x 歡樂天地彈床天地

今個復活節，合和商場聯同平衡車著名品牌STRIDER HK及歡樂天地，於商場3樓中庭舉辦「怪獸復活平衡車 x 歡樂天地彈床天地」，STRIDER HK將會於現場為各位小車手提供STRIDER PRO頂級輕盈平衡車體驗活動，小朋友可以於安全環境以及專人指導下，感受平衡車帶來的無比速度，風馳電掣。

（圖片來源：KKday）

復活節期間更設限定吹氣彈床，各位小朋友可穿過由大樹組成的門口，獨狂玩吹氣滑梯，還會有復活蛋藏身於吹氣障礙賽中，可跟朋友仔一齊玩「躲貓貓」，又可組隊尋找復活限定蛋，合力完成挑戰。 現在買優惠套票「合和商場 x STRIDER HK x 歡樂天地『怪獸復活平衡車 x 歡樂天地彈床天地』」更會送合和商圈消費及餐飲禮遇、Coffganic咖啡8折優惠、The Grand $30現金券，小朋友有得玩，大人又可chill一chill，齊齊開心。

（圖片來源：KKday）

【合和商場 x STRIDER HK x 歡樂天地「怪獸復活平衡車 x 歡樂天地彈床天地」送合和商圈消費及餐飲禮遇、Coffganic咖啡8折優惠、The Grand $30現金券】

活動日期： 2026年4月1至12日 （4 月4、5、11、12日為比賽，4月6 至7日13:00 - 16:00設特別活動，不設售票）

活動時間：13:00 - 19:00 （每節活動20分鐘）

活動地點：灣仔合和商場3樓中庭

平衡車參加者年齡： 2至8歲小朋友

購買連結：＞＞按此＜＜

（圖片來源：KKday）

【獨家早鳥 – HK$90/組】STRIDER 怪獸復活平衡車 x 歡樂天地彈床天地套（各20分鐘）

優惠：HK$90 （原價 HK$100）

購買連結：＞＞按此＜＜

【獨家早鳥】歡樂天地彈床天地門票（一節（20 分鐘）入場門票）

優惠：HK$40 （原價 HK$50）

購買連結：＞＞按此＜＜

【獨家早鳥】歡樂天地彈床天地 x 歡樂天地冰雪世界套票(各20分鐘）

優惠：HK$99 （原價 HK$198）

購買連結：＞＞按此＜＜

（圖片來源：KKday）

優惠詳情：

優惠期（預訂期）： 即日起至售完即止

使用日期：2026年4月1至12日

歡樂天地冰雪世界位置：灣仔合和商場14樓1403-1405號舖

*平衡車體驗只限2-8歲小童參加

*歡樂天地彈床限身高70cm或以上小童遊玩（身高70cm-110cm 小朋友必需由一位家長陪同參與）

*歡樂天地冰雪世界限身高90cm或以上人士使用

延伸閱讀：WHIMSY歡樂天地36,000呎室內樂園

歡樂天地是不少爸媽小時候的最愛室內遊樂場，射大牙、歡樂彩虹、歡樂飛環、幸運滾球等經典遊戲陪伴大家成長。想跟孩子分享這些載滿歡樂笑聲的兒時玩意，可以帶他們到全新開幕的灣仔合和商場WHIMSY歡樂天地！佔地36,000呎的歡樂天地最大旗艦店，少不了各式各樣的元祖級經典遊戲，如跑馬仔、推銀機、掟彩虹、籃球機等，更設置了一部從杜拜收藏家入手、有逾30年歷史的射大牙機，這部更是全亞洲最後一批原廠原版機器，雖跟原始小丑大牙設計造型略有不同，但可以「射落大牙」仍然過足癮！

坐上全港首個VR飛行電單車，就可享受安全「26」之旅，更有11個旅程，換個場景再玩，保持新鮮感！（圖片來源：WHIMSY歡樂天地）

場內也有多項動感玩意能滿足大朋友，必玩全港首個VR飛行電單車，戴上VR眼鏡就如坐上真實的電單車飛越叢林和山谷，還會造出水花四濺、熱力及香味效果，超感官非常刺激！一家大小可齊齊到「環幕機動影院」，一同觀賞超過20部影片，可到外星探險，也可去小朋友最愛的恐龍樂園、過程中的風、雨、雪效果更具真實感！

天氣開始酷熱，快快走進-15℃的奇幻冰雪樂園邊賞飄雪邊玩滑梯！（圖片來源：WHIMSY歡樂天地）

點擊圖片瀏覽親子好去處詳情：

這裏還有五千呎奇幻冰雪樂園，穿上防寒厚衣、手套及鞋套就可走進零下15度的樂園賞雪打卡還可玩三條不同刺激度的滑梯。玩雪後又可到歡樂波波池大玩漩渦滑梯、BB版滑雪機及車仔；亦可全港獨有的小童版保齡球場，球道及保齡球按小朋友身形比例精心設計！同場還有IGable的純白旋轉木馬、可造出「甩尾」效果的飄移碰碰車、搞笑好玩的農場快車等，設施豐富絕對夠玩足一天。

的飄移碰碰車能造出甩尾效果，更可親子一起玩，齊齊變身碰碰車界甩尾王！（圖片來源：WHIMSY歡樂天地）

WHIMSY歡樂天地

地址：灣仔合和商場14樓1403 - 1405號舖

價格： $2 / 1個代幣

相關文章｜Jumptopia復活島最勇登山隊 馬鞍山新港城必玩9米高充氣城堡3大關卡/扭扭兔工作坊｜復活節好去處

相關文章｜愉景灣沙灘獵蛋奇兵暨嘉年華 愉景灣沙灘齊獵復活蛋/免費遊戲活動/充氣彈床｜復活節好去處