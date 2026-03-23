Jumptopia復活島最勇登山隊 馬鞍山新港城必玩9米高充氣城堡3大關卡/扭扭兔工作坊｜復活節好去處

復活節好去處｜家中有位電力十足的小朋友實在煩惱，事關又到復活節長假期，要好好部署假日的「放電日程」了。今個復活節，可以帶孩子去馬鞍山MOSTown新港城中心的「Jumptopia復活島最勇登山隊」主題歷險彈床遊樂區，讓他們變身成為「小小冒險家」，體驗沉浸式歷險之旅！

復活節好去處｜馬鞍山新港城 x Jumptopia復活島最勇登山隊

各位小朋友將成為馬鞍山新港城 x Jumptopia復活島上的「登山探險隊員」，一同前往傳說中遙遠的復活島，勇闖古文明島的三大關卡，先來到20米長障礙賽道「勇氣試煉場」，穿越充滿鳥鳴獸語聲效的「荊棘迷陣」叢林後，就要接受挑戰，鼓氣勇氣走上Jumptopia史上最高、九米高「神聖大山」，再一滑而下到達滿布瀑布、煙霧的「重啟快樂古城」，可以盡情在彩色波波池海翻滾，也可挑戰投球競技、一試身手！

復活節好去處｜馬鞍山新港城 x Jumptopia復活島最勇登山隊設有3大關卡。（圖片來源：MOSTown新港城中心）

整個充氣彈床將有鳥鳴、風聲、瀑布等特效，更有首創的煙霧效果，令人如置身於遠古復活島中冒險！喜歡Kiztopia Friends的朋友仔還有機會跟人氣角色「Happy」打卡，還設有「Kiztopia Friends期間限定店」、「扭扭兔工作坊」等活動，齊齊將復活節歡樂帶回家！

整個充氣彈床將有鳥鳴、風聲、瀑布等特效，更有首創的煙霧效果。（圖片來源：MOSTown新港城中心）

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活動期間，逢星期一至五於指定時段將設「謎城交易所」遊戲，小朋友於場內集齊指定數量與組合的水果道具，即可兌換專屬復活節小禮物；星期六、日及公眾假期則會升級為「謎城大解密」，只要在場內找出「謎城卷軸」，解答內附問題卡以獲得密碼線索，只要破解密碼就可獲得禮品！

逢星期一至五於指定時段將設「謎城交易所」遊戲，星期六、日及公眾假期則會升級為「謎城大解密」。1（圖片來源：MOSTown新港城中心）

Jumptopia復活島最勇登山隊

日期：即日起至4月19日

時間： 星期一至五 12:00 - 20:00，星期六、日及公眾假期 11:00 - 20:00

地點：馬鞍山MOSTown新港城中心L2天幕廣場

門票： 星期一至五 $58 / 25分鐘、$88 / 50分鐘；星期六、日及公眾假期 $68 / 25分鐘、$118 / 50分鐘

購票： *大小同價 / 身高未足120厘米之小朋友需由已購票之成人陪伴入場；

*未滿24個月的幼兒可由已付門票的小朋友及已付門票的成人陪同下免費入場。

Kiztopia Friends周末見面會

日期：即日起至4月19日（逢星期六、日及公眾假期）

時間：16:00 - 18:00（不定時出現，每節15分鐘）

參加方法：活動場內已購門票人士免費參加

扭扭兔工作坊

日期：即日起至4月19日（逢星期六、日及公眾假期）

時間：15:00 - 18:00（每日共3節，每節名額10個）

參加方法： 活動場內已購門票人士 $38 / 位、 場外顧客 $58 / 位

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