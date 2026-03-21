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愉景灣沙灘獵蛋奇兵暨嘉年華 愉景灣沙灘齊獵復活蛋/免費遊戲活動/充氣彈床｜復活節好去處

親子
更新時間：11:44 2026-03-21 HKT
發佈時間：11:44 2026-03-21 HKT

每年復活節最大型的慶祝活動，非「愉景灣沙灘獵蛋奇兵暨嘉年華」莫屬，數百個小朋友同一時間在沙灘化身成「復活兔」瘋狂掘掘掘，不止好玩，更有機會贏大獎，大、小朋友一樣開心，即睇復活節好去處活動詳情。

復活節好去處｜愉景灣沙灘齊獵復活蛋 大玩免費遊戲

今年愉景灣沙灘獵蛋奇兵暨嘉年華將於4月3及4日舉行，各位3至10歲的小朋友出發前將可獲贈禮品包，再以內含的掘蛋工具，到大白灣沙灘上搜尋色彩繽紛的復活蛋，今年更加碼至超過50,000份獎品，只要找到體積較大的巨蛋就有特別大獎，總值超過$100萬！

（圖片來源：愉景灣）
（圖片來源：愉景灣）

做完「復活兔」，又可參加「愉景廣場充氣樂園」及到多個充氣遊戲攤位免費暢玩巨型充氣彈床城堡繼續放電，之後逛愉景北商場的「復活蛋打卡樂園」邊休息邊打卡，再參觀意濤展銷廳，免費參加用轉印印水紙設計獨一無二藝術復活蛋的「拼貼彩蛋實驗室」及「幻彩繪蛋工房」。爸媽也可用禮品包內的愉一景灣禮券歎杯啤酒chill一chill，享受愉景灣獨有的歐陸小島的「偽出國」悠閒體驗。

各位3至10歲的小朋友一齊做「復活兔」， 在大白灣沙灘上搜尋色彩繽紛的復活蛋。（圖片來源：愉景灣）
各位3至10歲的小朋友一齊做「復活兔」， 在大白灣沙灘上搜尋色彩繽紛的復活蛋。（圖片來源：愉景灣）

點擊圖片瀏覽復活節好去處詳情：

愉景灣沙灘獵蛋奇兵暨嘉年華
日期：4月3 - 4日 
活動時間：10:30 - 18:30
獵蛋時間： 12:00 - 17:05 （各年齡組別劃分不同時段進行，詳情請參考官網）
地點：愉景灣大白灣沙灘
門票： $298 / 小童（獵蛋通行證），$398 / 小童（獵蛋通行證套票，包括獵蛋通行證內容及$100愉景灣禮券1張 ）
報名：www.dbeasteregghunt.com/ 
* 「獵蛋奇兵」遊戲僅限已網上報名及持有通行證的小朋友參加，不設即場報名。活動僅開放予小朋友入場，成人恕無法參與。惟因安全考量，3至4歲組別的小朋友須由1名18歲或以上的成年監護人陪同。

愉景廣場充氣樂園 
日期：4月3 - 4日 
活動時間：10:30 - 18:30
地點：愉景灣愉景廣場 
門票：$80
* 持有「獵蛋通行證」及「獵蛋通行證套票」的小朋友，將獲贈一張遊戲通行證，供當日免費參加充氣樂園。屆時亦歡迎公眾參加。

拼貼彩蛋實驗室及幻彩繪蛋工房  
日期：4月3 - 4日 
活動時間：12:00 - 18:00
地點：愉景灣意濤展銷廳 
門票：免費
*先到先得，額滿即止。

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