維園花卉展2026｜2026年香港花卉展覽開鑼 花展主題花紫羅蘭/綠化活動工作坊/花藝示範/親子遊戲

花展2026｜踏入3月，天氣開始和暖，香港市區的黃花風鈴木、木棉花等陸續綻放，想近距離一次過欣賞各種花卉，就要留意今日（20日）於香港維多利亞公園舉行的「2026年香港花卉展覽」。今屆花展以紫羅蘭為主題花，並以「花語尋『香』 —— 細味城市特色」為主題。即睇活動詳情。

花展2026｜年度賞花盛事2026年香港花卉展覽開鑼

紫羅蘭幽香馥郁，色彩斑斕，今年大會更精心設計的多個大型園林造景以香港本土特色為主題，以色彩繽紛的花朵和巧妙的設計，將香港各區的特色景點和城市風貌呈現出來。位於興發街入口的「城鄉風情」園圃，還展示新界區多個地標如聚星樓、許願樹、鐵路博物館等，亦有以植物鋪地模擬城門河、香港濕地公園的生態池、香港地質公園的六角岩柱的「山水三重奏」，展示多元的自然風貌。

展覽展出約4萬株主題花紫羅蘭。（圖片來源：《星島日報》）

而「港飲港食」園圃則把蒸籠點心、蛋撻、菠蘿油及奶茶等港式地道美食意念融入花海。另一「港島花徑」園圃則展現香港島的中環摩天輪、大坑舞火龍、出賽的馬匹和沙灘上可愛的黃色小鴨，大家記住把握機會打卡。

今年的主題花立體花牆有五朵由三十多朵立體小花組成的巨型紫羅蘭，配以逾六千株蘭花及毋忘我等花材鋪陳。（圖片來源：康文署）

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而近糖街入口則有大型展區「九龍剪影匯繁花」，以獅子山為中心，再加入九龍地標如尖沙咀鐘樓、彩虹邨遊樂場、九龍城寨、廟街、金魚街和雀仔街等，展現港式風情；另一園林造景是呈現離島風土文化的「離島文化傳承之旅」，大家可穿梭於大澳棚屋、昂平䌫車、長洲包山，更可與逐浪嬉戲的中華白海豚打卡。

（圖片來源：《星島日報》）



展覽期間，除了有紫羅蘭，還有由超過一萬四千株鬱金香砌成的斑斕花海、色彩繽紛的主題花立體花牆、稀有珍貴植物展覽、精心布置的花見咖啡閣等，各有特色。

（圖片來源：《星島日報》）

大會亦舉辦一連串教育與娛樂並重的活動，包括學童繪畫比賽、攝影比賽、植物展品比賽、音樂及文娛表演、花藝示範、綠化活動工作坊、導賞服務、康體活動及親子遊戲等。今日（20日）就有賽馬會學生繪畫比賽舉行，吸引約22,200百名學生參與，在會場內不同景點全情投入繪畫花卉和植物。

會場中軸線設有多個展示香港特色的大型園林造景，如「港飲港食」園景。（圖片來源：康文署）

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2026年香港花卉展覽

日期：3月20 - 29日

時間：09:00 - 21:00

地點：香港維多利亞公園

費用： 全費 $14，優惠價 $7（適用於4 - 14歲兒童、全日制學生、60歲或以上長者、殘疾人士及其照顧者（每名殘疾人士只可與1名同行照顧者同享優惠）

查詢：2601 8260 / www.hkflowershow.hk

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