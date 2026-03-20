維園花卉展2026｜2026年香港花卉展覽開鑼 花展主題花紫羅蘭/綠化活動工作坊/花藝示範/親子遊戲
發佈時間：16:02 2026-03-20 HKT
花展2026｜踏入3月，天氣開始和暖，香港市區的黃花風鈴木、木棉花等陸續綻放，想近距離一次過欣賞各種花卉，就要留意今日（20日）於香港維多利亞公園舉行的「2026年香港花卉展覽」。今屆花展以紫羅蘭為主題花，並以「花語尋『香』 —— 細味城市特色」為主題。即睇活動詳情。
花展2026｜年度賞花盛事2026年香港花卉展覽開鑼
紫羅蘭幽香馥郁，色彩斑斕，今年大會更精心設計的多個大型園林造景以香港本土特色為主題，以色彩繽紛的花朵和巧妙的設計，將香港各區的特色景點和城市風貌呈現出來。位於興發街入口的「城鄉風情」園圃，還展示新界區多個地標如聚星樓、許願樹、鐵路博物館等，亦有以植物鋪地模擬城門河、香港濕地公園的生態池、香港地質公園的六角岩柱的「山水三重奏」，展示多元的自然風貌。
而「港飲港食」園圃則把蒸籠點心、蛋撻、菠蘿油及奶茶等港式地道美食意念融入花海。另一「港島花徑」園圃則展現香港島的中環摩天輪、大坑舞火龍、出賽的馬匹和沙灘上可愛的黃色小鴨，大家記住把握機會打卡。
擊圖片瀏覽花展2026詳情：
而近糖街入口則有大型展區「九龍剪影匯繁花」，以獅子山為中心，再加入九龍地標如尖沙咀鐘樓、彩虹邨遊樂場、九龍城寨、廟街、金魚街和雀仔街等，展現港式風情；另一園林造景是呈現離島風土文化的「離島文化傳承之旅」，大家可穿梭於大澳棚屋、昂平䌫車、長洲包山，更可與逐浪嬉戲的中華白海豚打卡。
展覽期間，除了有紫羅蘭，還有由超過一萬四千株鬱金香砌成的斑斕花海、色彩繽紛的主題花立體花牆、稀有珍貴植物展覽、精心布置的花見咖啡閣等，各有特色。
大會亦舉辦一連串教育與娛樂並重的活動，包括學童繪畫比賽、攝影比賽、植物展品比賽、音樂及文娛表演、花藝示範、綠化活動工作坊、導賞服務、康體活動及親子遊戲等。今日（20日）就有賽馬會學生繪畫比賽舉行，吸引約22,200百名學生參與，在會場內不同景點全情投入繪畫花卉和植物。
點擊圖片瀏覽花展2026活動詳情：
點擊圖片瀏覽花展以往活動詳情：
2026年香港花卉展覽
日期：3月20 - 29日
時間：09:00 - 21:00
地點：香港維多利亞公園
費用： 全費 $14，優惠價 $7（適用於4 - 14歲兒童、全日制學生、60歲或以上長者、殘疾人士及其照顧者（每名殘疾人士只可與1名同行照顧者同享優惠）
查詢：2601 8260 / www.hkflowershow.hk
相關文章｜親子好去處｜本地周末免費活動一覽 老夫子×武俠小說展/青春斗教學車/節水中國活水行