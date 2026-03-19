親子好去處｜本地周末免費活動一覽 老夫子×武俠小說展/青春斗教學車/節水中國活水行

不少學校剛剛完成考試、呈分，是時候帶子去鬆一鬆！未到復活節長假期未能外遊，簡簡單單到香港各處參加適合一家大小的免費活動也不錯，邊學邊玩，更可教孩子珍惜食水，了解性教育。即睇周末免費活動詳情，周末就帶小朋友去玩。

本地周末免費活動推介1：「節水中國—活水‧行」步行籌款+嘉年華

由愛德基金會（香港）、香港水務署主辦及愛基金冠名合辦的「節水中國—活水‧行」步行籌款，參加名額早早已full，但想讓小朋友了解珍惜食水，也可參加同場的嘉年華會，也可跟參加步行的健兒打打氣！

（圖片來源：愛德基金會（香港））

這個活動為響應國家水利部的「節水中國行」及聯合國「世界水日」，主題為「水與男女平等」，期望大家可了解在缺水地區女性主要負責取水，令女性錯失學習和工作的機會，提升公眾對節水與全球水資源議題的關注，善款亦會用於支援中國內地及東南亞偏遠及缺乏安全衛生水源及設施的地區 。除了以擔挑擔水的步行籌款，當日亦同時舉行嘉年華會及攤位遊戲，大家可免費參加，大家可帶孩子去多多學習，珍惜食水。

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「節水中國—活水‧行」步行籌款活動

日期：3月21日（星期六）

時間：10:00 - 12:30（「活水.行」步行籌款）、10:00 - 17:00（嘉年華會、展覽及表演 ）

地點：中西區海濱長廊（中環段）

本地周末免費活動推介2：香港文學館 老夫子×武俠小說展

不少家長小時候都是透過精彩的武俠小說情節投入文學世界，如今新一代小朋友娛樂多多，要培養其閱讀興趣，也得挖空心思想盡千方百計。

在香港新派武俠小說的磅礴江湖中， 融入了老夫子幽默風趣的視角。（圖片來源：《親子王》）

香港文學館最新推出的「老夫子帶你闖蕩江湖 — 香港新派武俠小說展」，將文學展覽和經典漫畫《老夫子》跨界合作，用原創武俠故事場景、多媒體裝置同互動遊戲，讓觀眾由漫畫世界走入小說江湖，於老夫子風趣幽默的演繹下，在笑聲之間認識各武俠小說人物的情與義。場內還設有「江湖試煉場」AI遊戲與多個沉浸式打卡位，爸媽帶小朋友去邊玩邊投入武俠世界！

（圖片來源：《親子王》）

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老夫子帶你闖蕩江湖 –香港新派武俠小說展

日期：即日起至3月23日（逢星期一休舘）

時間：10:00 - 19:00

地址：灣仔茂蘿街7號M7 （地下至3樓）

費用：全免

本地周末免費活動推介3：家計會賽馬會青春斗教學車 退役前趣味了解性教育

「家計會賽馬會青春斗教學車」（下稱「教學車」）自2011年投入服務以來，一直致力推廣性教育和家庭生活教育，至今陪伴香港社區15載。因應車齡及配合香港家庭計劃指導會邁向網絡性教育服務的發展方向，教學車將於今年3月底退役。

（圖片來源：家計會）

家計會將舉辦「家計會賽馬會青春斗教學車 成果分享展暨同樂日」，誠邀市民參與。車上設有性教育書籍及多媒體學與教資源，供公眾閱覽及會員借閱；另設有親子攤位遊戲、家庭性教育minitalk、社區服務支援簡介及拍照留念等環節，家長可帶同子女前來，以兼具意義及趣味方式了解性教育。

（圖片來源：家計會）

（圖片來源：家計會）

（圖片來源：家計會）

家計會賽馬會青春斗教學車 成果分享展暨同樂日

日期：3月21日（星期六）

時間：13:30 - 17:00

地點：灣仔修頓球場小型足球場

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