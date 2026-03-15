復活節好去處｜免費藝樂工作坊/單車尋寶團 樂在承豐・復活藝樂遊報名方法

周末想跟孩子放鬆一下兼盡情放電，可以留意3月22日於啟德承豐道公園舉辦的「樂在承豐・復活藝樂遊」，到時有多個免費活動與工作坊讓大、小朋友參加，還有音樂表演與別開生面的「單車尋寶團」，現場更設有高達約1.8米的「復活節樹」，小朋友可懸掛親手繪製的復活蛋上樹，充滿節日氣氛。即睇免費活動詳情與參加方法。

親子好去處｜「樂在承豐・復活藝樂遊」復活節3大亮點活動（圖片來源：土木工程拓展署）

親子好去處｜「樂在承豐・復活藝樂遊」復活節3大亮點活動

由土木工程拓展署舉辦的「樂在承豐・復活藝樂遊」，於3月22日在啟德承豐道公園舉行，今年以復活節為主題，在海濱設有多個融合身心療癒與低碳運動元素的活動，讓大家在啟德河畔盡情打卡、放鬆玩樂。今年焦點活動為「復活節單車尋寶團」，到時將由冠軍級單車好手仇多明親自帶隊，兩場旅程將會帶參加者沿承豐道公園的行人與單車共融通道出發，一邊欣賞海濱美景，一邊根據隱藏線索尋找沿途「寶藏」，讓大、小朋友在騎行中重新認識啟德社區。

「復活節單車尋寶團」（圖片來源：土木工程拓展署）

現場還有一棵高約1.8米的巨型復活節樹，孩子可發揮創意，在專屬復活蛋上繪畫可愛復活兔、繽紛花卉或溫暖祝福，親手懸掛於樹上，寓意收穫希望與美好。旁邊更有童趣滿滿的「復活節農莊」打卡位，配以可愛動物氣球、海風陽光，營造夢幻春日王國，踩單車後記住影相留念呀！

同場設有3大免費工作坊，包括頌缽療癒體驗、樂器彩繪工作坊、輕黏土工作坊，由專業導師指導大、小朋友，輕黏土工作坊更會教大家揉捏土木工程署復活節特別版「工程獅」，製作出專屬紀念品。參加各式各樣的活動後，還可欣賞街頭音樂、兒童合唱團及K-Pop舞蹈熱力表演，活動亦為寵物友善，並設免費接駁巴士，完成指定活動更可獲限定禮品呢！

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啟德承豐道公園 「樂在承豐・復活藝樂遊」

日期：3月22日

時間：14:00 - 18:00

地點： 九龍啟德承豐道公園

工作坊報名方法：＞＞按此＜＜

*活動舉行當日將設每 20 分鐘一班的免費接駁巴士（運行時間：13:35-18:15），來往啟德地鐵站C出口Airside地下沐元街迴旋處及啟德承豐道公園。

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