濟公文化在香港免費嘉年華7大活動 導賞團深度遊古蹟/試穿濟公服/人寵共融非遺工作坊｜親子好去處

想孩子認識中華文化，除了透過歷史書，或參觀世界各地名勝古蹟，參與有趣好玩的免費嘉年華或許更能寓玩於學，加深對傳統文化的印象。為傳揚濟公文化，國際濟公文化協會、通善壇、東華三院合辦「2026濟公文化在香港」，將於3月20至22日一連三日舉辦多場免費活動，如大型嘉年華、中華非遺文化工作坊、攤位遊戲、才藝表演、深度文化導賞、濟公文化展覽及講座等，將濟公活佛的開心神格與大眾分享，讓大家認識這個滿載中華文化的人物。即睇免費活動日期與工作坊報名詳情。

親子好去處2026︳濟公文化嘉年華免費7大活動

在中國民間信仰的諸神中，濟公形象豁達破格，穿戴破帽、破扇、破鞋、舊衲衣，行事貼近民間，笑口常開，處事也不依常規，但實際上是位學問淵博，慈悲濟世的高僧，其訓言充滿人生哲理，發人深省，值得大、小朋友深思借鏡。

可愛的小濟公（圖片來源：東井圓佛會）

主辦方希望透過「2026濟公文化在香港」活動，將濟公的「笑」文化與眾同享，今年更邀請大家帶同毛孩一同參加，於第三日的大型「感謝濟」嘉年華中，更安排了人寵瑜珈、萌寵靚靚show等節目，同場設有多個搶眼打卡位，也有才藝表演，如包括樂隊步操、兒童拉丁舞等，還有濟公服可外借，讓大家可試穿破爛濟公服，扮一日濟公，更會派發福袋，實行人寵同樂。

2024濟公文化節嘉年華（圖片來源：東井圓佛會）

點擊圖片瀏覽以往濟公活動詳情：

免費導賞之旅 深度遊走上環早期華人歷史

今年活動將重臨上環文化廣場舉行，更有另一焦點活動：「上環早期華人歷史之旅」 導賞之旅 。位於太平山街濟公廟香火鼎盛，該廟原名為廣福義祠，又名百姓廟，已有150年歷史。免費導賞團將帶大家一起走訪一條包含濟公廟的上環早期華人歷史之旅導賞路線，深入了解濟公作為驅瘟之神的歷史事蹟，以及擺放在濟公廟的珍貴文物等。

同場還有「百年濟公文化在香港展覽導賞」，展出濟公充滿智慧的人生哲學，也有展覽導賞可免費參加；另有多個免費工作坊，如彩虹書法、非遺紮作、非遺剪紙、濟皂製作、活佛浮影製作等，名額有限，先到先得。

2026濟公文化在­香港

日期：2026年3月20日至3月22日

地點：上環文化廣場（西港城對開空地）

時間：14:30 – 17:00（第一日）、11:00 – 16:00（第二日）、14:00 – 17:00（第三日）

內容：活動期間有 導賞、工作坊、表演、攤位及小禮物，歡迎大人及小朋友參與。

免費導賞團 — 「上環早期華人歷史之旅」 導賞之旅

日期：3月21日

時間：15:30 - 17:00

行程：起點為場地附近的水坑口街，途經東華醫院牌坊，最後至太平山街廣福祠法定古蹟（濟公廟），沿途講解，約1.5小時

報名：＞＞按此＜＜

「濟公文化在香港展覽 」 (現場展版講解)

日期及時間：

．3月20日（星期五）15:30 - 16:00

．3月20日（星期五）16:30 - 17:00

．3月21日（星期六）12:00 - 12:30

．3月21日（星期六）16:30 - 17:00

．3月22日（星期日） 16:30 - 17:00

報名：＞＞按此＜＜



中華文化工作坊

報名：＞＞按此＜＜

2024年曾舉辦「濟濟扇香薰皂」工作坊（圖片來源：東井圓佛會）

工作坊 日期及時間 「彩虹書法」工作坊 ．3月20日（星期五）16:00 - 17:00

．3月21日（星期六）11:00 - 12:00

．3月21日（星期六）12:00 - 13:00

．3月21日（星期六）14:30 - 15:30

．3月21日（星期六）15:30 - 16:30 「非遺剪紙」工作坊 3月20日（星期五）16:00 - 17:00 「非遺紥作」工作坊 ．3月20日（星期五）16:00 - 17:00

．3月21日（星期六）11:00 - 12:00

．3月21日（星期六）12:00 - 13:00

．3月21日（星期六）14:30 - 15:30

．3月21日（星期六）15:30 - 16:30 「活佛浮彩(壓縮畫)」工作坊 3月21日（星期六） 11:00 - 12:00、12:00 - 13:00 「濟皂傳善念」工作坊 3月21日（星期六） 14:30 - 15:30、15:30 - 16:30 「懸壺濟世舒壓按摩」 體驗 3月21日（星期六） 11:00 - 12:00、12:00 - 13:00

