特色中學巡禮│中華基督教會基道中學Busking展示音樂才華 原創音樂劇預演人生

特色中學巡禮｜一個平凡的星期二午膳時間，走進九龍城區中華基督教會基道中學的校園，耳邊傳來的不是嘈雜的嬉戲聲，而是悠揚的小提琴聲與充滿感染力的歌聲。這是學校近年最受歡迎的特色活動「校園Busking」，這個平台不僅能展示學生的音樂才華，更是一個訓練膽量、建立自信的實戰場景。

（圖片來源：受訪學校提供）

中華基督教會基道中學 透過音樂學懂穩定情緒

站在空地上，面對四方的目光，表演者必須學習穩住情緒，專注演出，更重要是，這項活動教導他們學會面對他人的不同反應，翁港成校長表示：「他們將來踏足社會，有人會欣賞你的努力、有人冷眼旁觀、嘲笑批評，有人根本不在意你的存在，所以表演者必須學會調整心態，既不因掌聲而自滿，也不因嘲諷而退縮。」這種面對真實社交反饋的經驗，是課堂上難以學習的。

中華基督教會基道中學翁港成校長（圖片來源：受訪學校提供）

Busking即街頭音樂表演，是世界各地常見的城市風光，學校把busking引入校園，在小食部旁的空地擺放簡單的音響設備，任何有興趣表演的學生均可自由彈唱，學生既可成為busking的主角，亦可作為觀眾欣賞其他同學的付出及才華。翁港成校長指出，busking定於逄星期二午膳時間（13:00 - 13:20）舉行，雖然每次只有短短20分鐘，但內容非常豐富，每次有三至四項表演，學生曾表演的項目包括合唱、獨唱、小提琴獨奏、弦樂合奏及敲擊合奏等。開學至今，參與表演的人次已累積約60人。

「校園 Busking」不僅能展示學生的音樂才華，更是一個訓練膽量的實戰場景。（圖片來源：受訪學校提供）

寶貴的表演經驗

由於表演位置開揚，除了現場圍觀的學生外，樓層的同學都會在走廊觀看，每次現場觀眾都反應熱烈。學校更使用中央音響系統，讓學生在課室休息時都可以聆聽音樂。對表演學生而言，這份經歷讓他們獲得極大的滿足感，也增加了寶貴的表演經驗。通過這項活動，學生有更多機會發揮潛能，增加自信心，同時營造學校的音樂氛圍。雖然學生的表演未必每次優秀，但學校深信他們從中定會有所學習和得着。

不同年級的學生演奏各式各樣的樂器，專注演出。（圖片來源：受訪學校提供）（圖片來源：受訪學校提供）

除了午間busking，學校目前提供超過50多個學會，包括美術、運動和音樂等，希望學生在校能獲得多元體驗，豐富成長經歷。學校特別着重學生的音樂發展，例如新設的管弦樂團，會提供樂器讓學生有機會嘗試接觸音樂，發展潛能。此外，學校設有合唱團，學生每周練習一次，每年都會外出參加比賽和大型表演，更有機會前往海洋公園或香港迪士尼樂園表演。

原創音樂劇 預演人生

在舞台藝術方面，學校每年製作原創價值觀音樂劇，從前台演出到後台製作，均由學生一手包辦。校方提供專業舞台、服裝、燈光及化妝，為學生搭建盡情發揮所長的平台。這項大型活動開放予中一至中五學生參與，老師根據學生的平日表現、藝術潛質及團隊合作能力進行推薦，甄選出具備紀律、能平衡學業與演出的學生參加。訓練過程非常嚴謹，從4月開始圍讀劇本，6月展開歌舞與戲劇排練，到了8至9月更進入密集式訓練，學生在汗水中鍛煉出堅毅的精神與團隊協作能力，實屬難能可貴的成長機會。

學校每年製作一部原創價值觀音樂劇，由學生參與演出。（圖片來源：受訪學校提供）

今年9月16及17日，學校將在香港大會堂上演全新原創音樂劇《千騙幻化》，故事講述一群中學生發現身邊隱藏的詐騙行為，探討誠信、責任與同理心，這不僅是一場演出，更是學生建立自我肯定、展現長期訓練成果的重要平台。

參演音樂劇是學生建立自我肯定，展現長期訓練成果的重要平台。（圖片來源：受訪學校提供）

（圖片來源：受訪學校提供）

家校合作：促進全人發展



在子女的全人發展上，翁校長認為家長的陪伴與包容至關重要，透過家校合作，孩子定能茁壯成長，演奏出屬於自己的生命樂章。翁校長建議家長可以從以下幾方面提供協助：

（圖片來源：受訪學校提供）

鼓勵多元嘗試：支持子女參與不同範疇的活動，讓他們在不同的範疇中探索，培養興趣與熱誠，而非僅專注於學術成績。 着重學習過程：就像busking的理念一樣，孩子在學習新事物時難免會有挫折與困難，家長應多關注子女在當中的得着與進步，而非單一的成敗，幫助他們培養面對挑戰的韌性。 給予肯定與支持：孩子在台上展現自我（如參演舞台劇）時，最渴望得到的父母的認同。家長的參與和鼓勵，是孩子建立自信心最強大的動力來源。

（圖片來源：受訪學校提供）

（圖片來源：受訪學校提供）

文：佘君儀 圖：受訪學校提供

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