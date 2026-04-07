4大音樂律動治療策略 實證研究證實有效改善自閉症幼兒情緒調節｜SEN學堂

音樂律動治療作為一種結合聽覺、動覺與情感的介入方式，能為自閉症幼兒提供結構化且可預測的情緒學習環境。研究顯示，音樂活動能激活幼兒的情感中樞系統，創造安全的情緒表達空間。以下分享四個經實證研究證實有效的音樂律動治療策略，不僅能幫助自閉症幼兒突破情緒理解的困難，更能為他們建穩定的情緒調節機制。讓我們一起探索如何運用這份來自音樂的力量，為特殊幼兒開啟一扇通往情緒世界的新窗口。

音樂律動治療策略1：情緒音樂配對活動

運用不同音樂類型與情緒狀態進行配對學習，能幫助自閉症幼兒建立情緒認知的基礎架構。教師可以根據幼兒的認知能力設計不同層次的配對活動，例如快樂音樂配笑臉、悲傷音樂配哭臉等基本情緒辨識。還可以在音樂治療室設置「情緒音樂角」，讓幼兒能在視覺提示的輔助下學習情緒與音樂的連結。例如，在「音樂情緒猜猜看」活動中，可以播放不同情緒特質的樂曲，引導幼兒選擇相應的情緒圖卡，培養情緒辨識能力。要強調的是，情緒配對活動需要給予明確的視覺和聽覺提示，並透過反覆練習強化記憶連結。教師可以使用情緒海報或情緒娃娃，幫助幼兒將抽象的情緒概念具象化並內化學習。

（圖片來源：PhotoAC）

音樂律動治療策略2：節奏情緒表達體驗

透過打擊樂器和身體律動表達內在情緒，能幫助自閉症幼兒建立情緒宣洩的健康管道。音樂室可以設置「情緒打擊區」，提供各式打擊樂器如鼓、沙鈴、三角鐵等，讓幼兒透過節奏強弱表達不同情緒強度。在「情緒節奏」活動中，可以引導幼兒用輕柔節奏表達平靜，用強烈節奏表達生氣或興奮。教師可示範不同情緒狀態的節奏模式，並鼓勵幼兒模仿和創造。節奏活動可以結合情緒日記，讓幼兒記錄當天的情緒並選擇相應的樂器表達，建立情緒覺察與表達的習慣。重要的是，教師要接納幼兒的各種情緒表達，營造無批判的支持環境。

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音樂律動治療策略3：音樂故事情境演繹

結合故事敘說的音樂活動，能增進自閉症幼兒對情緒脈絡和社交情境的理解能力。教師可設計各種音樂故事活動，如配樂繪本、音樂劇場、情緒歌曲等。幼兒能在故事情節中學習辨識角色情緒，理解情緒產生的原因和結果。

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例如在「音樂情緒故事」活動中，幼兒可以聆聽關於不同情緒情境的故事，並選擇適合的背景音樂，練習情緒理解和同理能力。音樂故事需要考慮自閉症幼兒的理解能力，使用簡單明確的情節和重複性結構。教師也可以鼓勵幼兒參與故事演繹，透過角色扮演體驗不同情緒狀態，增加情緒學習的深度。

音樂律動治療策略4：結構化音樂放鬆練習

運用規律的音樂引導活動，能促進自閉症幼兒的情緒自我調節和穩定能力。建議規劃固定的音樂放鬆時段，如深呼吸音樂、冥想音樂等，讓幼兒在可預測的結構中練習情緒管理技巧。教師可以為每個放鬆步驟搭配特定音樂提示，建立清晰的行為連結。例如，可以設計「音樂呼吸燈」活動，讓幼兒隨着音樂節奏進行深呼吸，學習在情緒激動時自我安撫。這些活動能幫助教師觀察幼兒的情緒調節發展，並適時提供個別化支持。結構化練習還能培養幼兒的自我覺察能力，讓他們逐漸內化情緒調節策略，在日常生活中主動運用。

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音樂律動治療改善情緒調節能力的關鍵在於「結構穩定」與「感官整合」。教師需要創造可預測且支持的音樂環境，讓自閉症幼兒能在安全情境中逐步建立情緒理解和管理能力。同時，也要注意活動的感官友善性和成功經驗的累積，幫助幼兒建立正向的情緒學習經驗。當音樂活動能適當融入日常作息中，便能為自閉症幼兒提供豐富的情緒學習機會，培養他們辨識、表達和調節情緒的能力。特別提醒，每個孩子的感官敏感度和學習步調都不同，教師需要保持耐心和彈性，透過持續的觀察和調整，確保音樂律動治療能真正幫助幼兒在情緒發展上有所突破。

Natalie Sun（圖片來源：受訪者提供）

Natalie Sun

香港大學教育碩士、資深教師及 繪本作家。通過在本地及國際學校的 教學經驗，以及在各種各樣的研究發 現，SEN家長的壓力並非僅來自於孩 子的學習問題，而是多方面因素的交織。每位SEN家長都有獨特的處境， 找到適合自己家庭的應對方式才能有 效紓解壓力，維持家庭和諧。

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