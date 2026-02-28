4大園藝治療策略 跨越社交障礙 助SEN幼兒踏出社交第一步｜SEN學堂

園藝治療遊戲融合自然與互動，能為有特殊學習需要（SEN）幼兒提供豐富的感官體驗和社交機會。研究顯示，園藝活動能刺激幼兒的多重感官，創造輕鬆自然的社交互動情境。以下四個經實證研究證實有效的園藝治療策略，不僅能幫助SEN幼兒跨越社交障礙，更能為他們的成長歷程增添繽紛色彩。讓我們善用這份大自然的禮物，為孩子打開一扇通往世界的大門。

（圖片來源：PhotoAC）

策略1：引導式自然探索

利用戶外環境進行有引導的探索活動，能為SEN幼兒提供豐富的感官刺激和互動機會。教師可以根據幼兒的興趣和能力設計不同層次的探索活動，例如收集落葉、觀察昆蟲、辨識植物等。還可在園區設置「自然探索區」，讓幼兒能在安全環境中進行探索和分享。例如，在「植物尋寶」活動中，可以讓幼兒兩人一組合作完成任務，培養溝通和合作能力。要強調的是，自然探索活動需要給予適當的引導和支持，並鼓勵幼兒主動分享。教師亦可使用表格或照片，幫助幼兒記錄觀察結果並與同儕分享討論。

（圖片來源：PhotoAC）

策略2：種植照顧體驗

透過親手種植和照顧植物，能幫助SEN幼兒建立責任感和社交互動技巧。園區可以設置「小園丁」專區，提供簡單的種植工具和適合幼兒栽種的植物，如豆芽、香草等。透過「植物護理」活動，安排幼兒輪流擔任照顧者，學習協調與分工。建議教師觀察幼兒在照顧植物過程中的表現，適時提供鼓勵和指導。配合製作生長日誌，讓幼兒記錄植物變化，並在分享環節與同儕交流心得。重要的是，教師要營造正向的氛圍，讚賞幼兒的付出和進步。

（圖片來源：PhotoAC）

策略3：創意園藝製作

結合藝術創作的園藝活動，能激發SEN幼兒的表達欲望和社交興趣。教師可設計各種創意園藝活動，如押花製作、葉子拓印、植物拼貼等。幼兒能在共同創作中自然產生互動，培養分享和欣賞的態度。例如在「自然藝術」活動中，幼兒可以小組合作形式製作植物裝飾品，練習溝通和協調能力。活動設計需考慮幼兒的個別能力，提供適切的協助與調整。教師也可以定期舉辦作品展示會，鼓勵幼兒主動介紹自己的作品，增加表達的信心。

（圖片來源：PhotoAC）

策略4：情境式團體園藝活動

設計小組形式的情境園藝活動，能促進SEN幼兒的社交參與和主動與人互動。建議定期規劃團體園藝活動，如種植比賽、園藝小市集等，讓幼兒在情境中練習社交技巧。教師可以為每位幼兒安排不同的任務角色，鼓勵他們主動參與和表達。例如，可以讓幼兒輪流擔任「小老師」，向同學介紹植物知識或示範照顧方法。這些活動有助教師觀察幼兒的社交發展，並適時提供引導。團體活動還能培養幼兒的歸屬感和集體意識，創造自然的社交學習機會。

（圖片來源：PhotoAC）

園藝治療遊戲提升社交主動性的關鍵，在於營造「安全支持」的環境與提供「循序漸進」的引導，讓SEN幼兒能在自然情境中逐步建立社交信心。同時注重活動的趣味性與成功經驗的累積，以幫助幼兒建立正向的社交動機。當園藝活動能適當融入日常生活中，便能為SEN幼兒提供豐富的社交學習機會，培養他們主動與人互動的意願和能力。最後特別提醒，每個孩子的特質和學習步調都不同，教師需要保持耐心和彈性，透過持續的觀察和調整，確保園藝治療能真正幫助幼兒在社交發展上有所突破。

Natalie Sun（圖片來源：受訪者提供）

Natalie Sun

香港大學教育碩士、資深教師及 繪本作家。通過在本地及國際學校的 教學經驗，以及在各種各樣的研究發 現，SEN家長的壓力並非僅來自於孩 子的學習問題，而是多方面因素的交織。每位SEN家長都有獨特的處境， 找到適合自己家庭的應對方式才能有 效紓解壓力，維持家庭和諧。

