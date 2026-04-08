長洲小學生不一樣的日常長洲聖心學校小學生不一樣的日常編織快樂童年 穿梭海灘與山徑發展多元興趣
發佈時間：12:41 2026-04-08 HKT
親子專訪｜在香港，孩子的課餘時間通常怎麼度過？補習班、興趣班、功課、電子屏幕……這似乎是許多市區孩子的日常寫照。然而，正如長洲聖心學校黃良凱校長所形容，學生生活在長洲，行山或到沙灘玩耍「同我哋落商場一樣」。當我們乘船駛離中環，抵達這個僅需半小時船程的小島，你會發現另一種童年生活。
劉梓朗、張心然、陸海晴和王文欣，四位就讀長洲聖心學校的同學，除了心然讀四年級，其餘三位都是五年級生。他們的課餘生活不是被行程表填滿，而是由海風、山徑、星空和鄰里的呼喚聲所編織。這次，我們跟着這四位「地膽」小嚮導，走進他們眼中的長洲。
訪問當天，四位同學圍坐在一起，你一言我一語地分享着放學後的日常。當話題轉到「與朋友玩」時，梓朗的一句話引起了筆者注意。「有時路過朋友家，只需高聲呼叫他的名字，他便會跑出來一起玩，不用打電話。」在人人機不離手的年代，這個畫面對生活在香港市區的孩子來說近乎奢侈，在長洲卻是日常。梓朗開玩笑說：「因為香港市區的人住幾十樓，叫不到嘛！」一旁的文欣補充，長洲地方不大，所以很容易就會碰到熟人。這個看似微不足道的細節，恰恰映照出長洲社區的緊密連結和孩子們口中的「人情味」。
劉梓朗 在太婆家花園爬樹摘果實
這種人情味，也體現在梓朗與太婆的相處中。「經常去太婆家吃飯，因為她已經99歲了，行動不太方便，所以我和家人會經常去照顧、陪伴她。」從梓朗家步行到太婆家，只需約15分鐘。這段短短的路，連結着四代人的情感。梓朗向筆者介紹，太婆家的花園種了很多果樹，如木瓜、番鬼荔枝、桑子、火龍果、蘆薈。「以前還有番茄呢！」眾多水果之中，他最愛酸酸甜甜的桑子，從六、七歲開始，他就學會爬樹摘果子來吃。「即摘的新鮮水果一咬下去就爆汁，跟超市放了幾天的沒法比。但吃桑子時要小心，我試過不慎把紅色的汁弄到衣服上，結果洗不掉。」
果樹以外，花園更是觀鳥勝地。「麻雀、斑鳩、紅耳鵯、紅嘴藍鵲、紫嘯鶇……」梓朗如數家珍他曾見過的鳥類。問到他最喜歡哪一種，他不假思索：「紅嘴藍鵲！羽毛是紅色和黑色的，正是我最喜歡的顏色，加上長長的尾巴，很漂亮。」傍晚時分，他會走出門口觀賞日落，更懂得憑天色預測天氣變化。「如果天色通紅，或者周圍有很多蜻蜓低飛，就代表很快會颳風下雨。」自從學校舉辦觀星活動後，梓朗常與爸媽一起尋找星星。他們會前往小長城或海灘，靜靜等候流星劃過。「那裏很安靜，沒有太多光污染，看流星雨特別美。」他憶述上一次看流星雨是去年，「也不過是幾顆而已」。問他有沒有許願，他搖搖頭：「沒有啊！」或許對他來說，能夠在長洲生活、有家人陪伴、躺在星空下，已經是最好的禮物。
張心然 與朋友自製鞦韆
相比梓朗，心然的課餘生活更多姿多采，芝麻坑行山、東灣游泳、山頂跑步、西灣踩單車、白鰽灣爬石頂……長洲每個角落，幾乎都留下她的足跡。她雀躍地分享自己的「秘密基地」 —— 白鰽灣。「那個地方很少人知道，多數只有長洲居民才認識。」要到達這個隱世小海灣，可以在碼頭搭乘街渡，再走一段路。她特別提醒，那裏的石頂「不算難爬，但石面很滑」，小朋友一定要有大人陪同。從高處望下去，可以看到珊瑚、寄居蟹、海膽、海參，她和爸爸習慣觀察完便把生物放回原位。
探索的樂趣不止於此。浪花拍打岩石後會在石縫留下天然鹽粒，心然甚至試過把海水帶回家煮乾做實驗，發現「會出現一些很細小的正方形晶體」。但最讓人驚喜的，是她和朋友在大貴灣親手建造的人造鞦韆。「那時候媽媽說要走了，但我還想多玩一會，就問媽媽可不可以先造一個鞦韆才離開。」她找來一條粗木、一條長繩，和朋友合力用了一小時，把繩子牢牢綁在樹上。如今這個鞦韆吸引了許多遊客「打卡」，她笑說：「現在自己反而玩不到。」訪問當日無緣一試心然的鞦韆，但想像在黃昏時分盪着鞦韆看日落，那個畫面已是童年最浪漫的景致。
陸海晴 簡單而不失鮮味的蜆肉米線
海晴的課餘生活相對簡單。「放學後會先回家做功課、溫習，有時間就會約朋友出去玩。」她喜歡踩單車、行山、跳繩，最常去小長城和山頂。「我會去山頂球場跳繩，有時候自己跳，有時候會和朋友一起跳，但我比較喜歡和朋友一起。有時也會跟媽媽一起去那裏跑步。」
山頂球場對她來說，不只是運動的地方，更是一個可以讓人靜下心來欣賞風景的角落。「 球場位於山腰，四周有很多樹，望出去可以看到海。黃昏的時候，天空會呈現紫紅色或金黃色，可以清楚觀賞到日落，很美。」在這裏一邊運動一邊看日落，特別舒暢。
問到美食推介，她毫不猶豫推薦「火車頭」米線。「那裏的蜆很新鮮，很好吃，跟在家裏吃的不一樣。」她最愛的是蜆配米線，可以自選配料，「很滿足」。一碗熱騰騰的米線，對她而言，是簡單而幸福的一餐。
王文欣 家門前有泳灘
文欣是四位同學中興趣最多元的一個，跳繩、KOL班、羽毛球、Ukulele……她的課餘時間都被興趣班填滿。「長洲學生參加興趣班的機會比較多，因為功課較少，完成後有更多時間玩。」平均每天只需25分鐘完成五至六份功課，讓她有充裕時間發展多元興趣。
閒時，文欣喜歡和朋友在東灣公園捉迷藏。「東灣公園就在沙灘旁邊，地方很大，有三個區域，夠寬敞可以玩捉迷藏。」更表示自己喜歡躲在滑梯底下。「雖然不算隱蔽，但勝在有數條滑梯，可以很快移動到另一條滑梯躲起來，減少被玩伴找到的機會。」她也喜歡到東灣泳灘玩水。「在市區，很難走出家門幾步路就有沙灘，很方便。」但她課餘最常做的，卻是踩單車。「因為不需要特別準備，隨時隨地都可以踩。」長洲與人多密集的市區不同，單車早已是島上居民的代步工具，有必要學識。她憶述起學踩單車的經歷：「一開始騎四輪單車，朋友在旁邊扶着，然後他突然放手，我就摔倒了。」但她沒有責怪朋友，「只是一點點痛而已」。
最不捨長洲的……
被問及覺得自己和市區小朋友有甚麼分別，同學們的反應熱烈起來。「他們要六點多起床，我可以七點半才起床！」海晴說。心然補充：「我們上學很方便，走路五分鐘就到了，市區小朋友可能要坐很久的車。」文欣說：「我們放學就可以去沙灘游泳，他們都很羨慕。」
但如果有一天要搬到市區，他們最不習慣甚麼？
心然說是早起。海晴最不習慣的是「去買菜要坐車，在長洲走幾步就到街市了。」文欣補充：「還有直升機的聲音，因為長洲的醫療設施沒有那麼近，有緊急情況要用直升機送出港島，這種聲音在市區是較少聽到。」對心然來說，長洲還有種特別的味道 —— 「鹹魚味」。「這種味道鹹鹹的，又不能說是臭，是一種很特別的味道。」但說到最不捨得的，還是人情味。他們表示，在長洲，走在路上會有很多人跟你打招呼，就算是遇到老師也不會覺得緊張，很正常。
訪問尾聲，筆者請同學們用一句話總結在長洲長大的童年。
心然搶先說：「無憂無慮，而且我們的皮膚大多都是黑黑的，因為多曬太陽。」
文欣說：「自由自在，喜歡做甚麼就做甚麼。雖然父母也會規定晚飯前要回家，但只要在島上，去的地方通常是沒有限制。」
「如果可以選擇，你們會寧願在市區長大，還是在長洲長大？」四位同學異口同聲：「長洲！」這聲響亮的回答，或許正是對「何謂快樂童年」最真摯的註腳。
文：林詩敏
圖：Elson、部分由受訪者提供
相關文章｜滬江小學3尖子棄死記硬背用重複複習法與錯題簿 用一種溫習法助記憶 ︳尖子學堂
相關文章｜循道學校尖子以「體藝」 練抗逆能力 將重點變口訣助記憶 一方法助理解內容︳尖子學堂