長洲小學生不一樣的日常編織快樂童年 穿梭海灘與山徑發展多元興趣

親子專訪｜在香港，孩子的課餘時間通常怎麼度過？補習班、興趣班、功課、電子屏幕……這似乎是許多市區孩子的日常寫照。然而，正如長洲聖心學校黃良凱校長所形容，學生生活在長洲，行山或到沙灘玩耍「同我哋落商場一樣」。當我們乘船駛離中環，抵達這個僅需半小時船程的小島，你會發現另一種童年生活。

劉梓朗、張心然、陸海晴和王文欣，四位就讀長洲聖心學校的同學，除了心然讀四年級，其餘三位都是五年級生。他們的課餘生活不是被行程表填滿，而是由海風、山徑、星空和鄰里的呼喚聲所編織。這次，我們跟着這四位「地膽」小嚮導，走進他們眼中的長洲。

長洲聖心學校4位小學生不一樣的日常。（左起：陸海晴、王文欣、劉梓朗、張心然）（圖片來源：《親子王》）

訪問當天，四位同學圍坐在一起，你一言我一語地分享着放學後的日常。當話題轉到「與朋友玩」時，梓朗的一句話引起了筆者注意。「有時路過朋友家，只需高聲呼叫他的名字，他便會跑出來一起玩，不用打電話。」在人人機不離手的年代，這個畫面對生活在香港市區的孩子來說近乎奢侈，在長洲卻是日常。梓朗開玩笑說：「因為香港市區的人住幾十樓，叫不到嘛！」一旁的文欣補充，長洲地方不大，所以很容易就會碰到熟人。這個看似微不足道的細節，恰恰映照出長洲社區的緊密連結和孩子們口中的「人情味」。

在長洲街頭，隨時會碰上同學。（圖片來源：《親子王》）

劉梓朗 在太婆家花園爬樹摘果實

這種人情味，也體現在梓朗與太婆的相處中。「經常去太婆家吃飯，因為她已經99歲了，行動不太方便，所以我和家人會經常去照顧、陪伴她。」從梓朗家步行到太婆家，只需約15分鐘。這段短短的路，連結着四代人的情感。梓朗向筆者介紹，太婆家的花園種了很多果樹，如木瓜、番鬼荔枝、桑子、火龍果、蘆薈。「以前還有番茄呢！」眾多水果之中，他最愛酸酸甜甜的桑子，從六、七歲開始，他就學會爬樹摘果子來吃。「即摘的新鮮水果一咬下去就爆汁，跟超市放了幾天的沒法比。但吃桑子時要小心，我試過不慎把紅色的汁弄到衣服上，結果洗不掉。」

梓朗在太婆家的花園摘桑子，即摘即吃，與超市放了幾天的實在沒法比。（圖片來源：受訪者提供）

果樹以外，花園更是觀鳥勝地。「麻雀、斑鳩、紅耳鵯、紅嘴藍鵲、紫嘯鶇……」梓朗如數家珍他曾見過的鳥類。問到他最喜歡哪一種，他不假思索：「紅嘴藍鵲！羽毛是紅色和黑色的，正是我最喜歡的顏色，加上長長的尾巴，很漂亮。」傍晚時分，他會走出門口觀賞日落，更懂得憑天色預測天氣變化。「如果天色通紅，或者周圍有很多蜻蜓低飛，就代表很快會颳風下雨。」自從學校舉辦觀星活動後，梓朗常與爸媽一起尋找星星。他們會前往小長城或海灘，靜靜等候流星劃過。「那裏很安靜，沒有太多光污染，看流星雨特別美。」他憶述上一次看流星雨是去年，「也不過是幾顆而已」。問他有沒有許願，他搖搖頭：「沒有啊！」或許對他來說，能夠在長洲生活、有家人陪伴、躺在星空下，已經是最好的禮物。

（圖片來源：《親子王》）

張心然 與朋友自製鞦韆

相比梓朗，心然的課餘生活更多姿多采，芝麻坑行山、東灣游泳、山頂跑步、西灣踩單車、白鰽灣爬石頂……長洲每個角落，幾乎都留下她的足跡。她雀躍地分享自己的「秘密基地」 —— 白鰽灣。「那個地方很少人知道，多數只有長洲居民才認識。」要到達這個隱世小海灣，可以在碼頭搭乘街渡，再走一段路。她特別提醒，那裏的石頂「不算難爬，但石面很滑」，小朋友一定要有大人陪同。從高處望下去，可以看到珊瑚、寄居蟹、海膽、海參，她和爸爸習慣觀察完便把生物放回原位。

心然和朋友在大貴灣用粗木和長繩親手建造的鞦韆，如今成為遊客「打卡」熱點。（圖片來源：受訪者提供）

探索的樂趣不止於此。浪花拍打岩石後會在石縫留下天然鹽粒，心然甚至試過把海水帶回家煮乾做實驗，發現「會出現一些很細小的正方形晶體」。但最讓人驚喜的，是她和朋友在大貴灣親手建造的人造鞦韆。「那時候媽媽說要走了，但我還想多玩一會，就問媽媽可不可以先造一個鞦韆才離開。」她找來一條粗木、一條長繩，和朋友合力用了一小時，把繩子牢牢綁在樹上。如今這個鞦韆吸引了許多遊客「打卡」，她笑說：「現在自己反而玩不到。」訪問當日無緣一試心然的鞦韆，但想像在黃昏時分盪着鞦韆看日落，那個畫面已是童年最浪漫的景致。

（圖片來源：《親子王》）

陸海晴 簡單而不失鮮味的蜆肉米線

海晴的課餘生活相對簡單。「放學後會先回家做功課、溫習，有時間就會約朋友出去玩。」她喜歡踩單車、行山、跳繩，最常去小長城和山頂。「我會去山頂球場跳繩，有時候自己跳，有時候會和朋友一起跳，但我比較喜歡和朋友一起。有時也會跟媽媽一起去那裏跑步。」

海晴喜歡到小長城行山，這裏是她在長洲最常去的地方之一。（圖片來源：受訪者提供）

山頂球場對她來說，不只是運動的地方，更是一個可以讓人靜下心來欣賞風景的角落。「 球場位於山腰，四周有很多樹，望出去可以看到海。黃昏的時候，天空會呈現紫紅色或金黃色，可以清楚觀賞到日落，很美。」在這裏一邊運動一邊看日落，特別舒暢。

問到美食推介，她毫不猶豫推薦「火車頭」米線。「那裏的蜆很新鮮，很好吃，跟在家裏吃的不一樣。」她最愛的是蜆配米線，可以自選配料，「很滿足」。一碗熱騰騰的米線，對她而言，是簡單而幸福的一餐。

（圖片來源：《親子王》）

王文欣 家門前有泳灘

文欣是四位同學中興趣最多元的一個，跳繩、KOL班、羽毛球、Ukulele……她的課餘時間都被興趣班填滿。「長洲學生參加興趣班的機會比較多，因為功課較少，完成後有更多時間玩。」平均每天只需25分鐘完成五至六份功課，讓她有充裕時間發展多元興趣。

玩捉迷藏時，文欣喜歡躲在東灣公園的滑梯底下，減少被玩伴找到的機會。（圖片來源：《親子王》）

閒時，文欣喜歡和朋友在東灣公園捉迷藏。「東灣公園就在沙灘旁邊，地方很大，有三個區域，夠寬敞可以玩捉迷藏。」更表示自己喜歡躲在滑梯底下。「雖然不算隱蔽，但勝在有數條滑梯，可以很快移動到另一條滑梯躲起來，減少被玩伴找到的機會。」她也喜歡到東灣泳灘玩水。「在市區，很難走出家門幾步路就有沙灘，很方便。」但她課餘最常做的，卻是踩單車。「因為不需要特別準備，隨時隨地都可以踩。」長洲與人多密集的市區不同，單車早已是島上居民的代步工具，有必要學識。她憶述起學踩單車的經歷：「一開始騎四輪單車，朋友在旁邊扶着，然後他突然放手，我就摔倒了。」但她沒有責怪朋友，「只是一點點痛而已」。

（圖片來源：《親子王》）

最不捨長洲的……

被問及覺得自己和市區小朋友有甚麼分別，同學們的反應熱烈起來。「他們要六點多起床，我可以七點半才起床！」海晴說。心然補充：「我們上學很方便，走路五分鐘就到了，市區小朋友可能要坐很久的車。」文欣說：「我們放學就可以去沙灘游泳，他們都很羨慕。」

但如果有一天要搬到市區，他們最不習慣甚麼？

心然說是早起。海晴最不習慣的是「去買菜要坐車，在長洲走幾步就到街市了。」文欣補充：「還有直升機的聲音，因為長洲的醫療設施沒有那麼近，有緊急情況要用直升機送出港島，這種聲音在市區是較少聽到。」對心然來說，長洲還有種特別的味道 —— 「鹹魚味」。「這種味道鹹鹹的，又不能說是臭，是一種很特別的味道。」但說到最不捨得的，還是人情味。他們表示，在長洲，走在路上會有很多人跟你打招呼，就算是遇到老師也不會覺得緊張，很正常。

（圖片來源：《親子王》）

訪問尾聲，筆者請同學們用一句話總結在長洲長大的童年。

心然搶先說：「無憂無慮，而且我們的皮膚大多都是黑黑的，因為多曬太陽。」

文欣說：「自由自在，喜歡做甚麼就做甚麼。雖然父母也會規定晚飯前要回家，但只要在島上，去的地方通常是沒有限制。」

「如果可以選擇，你們會寧願在市區長大，還是在長洲長大？」四位同學異口同聲：「長洲！」這聲響亮的回答，或許正是對「何謂快樂童年」最真摯的註腳。

被問到寧願在市區還是在長洲長大，四人異口同聲：「長洲！」（圖片來源：《親子王》）

文：林詩敏

圖：Elson、部分由受訪者提供

相關文章｜滬江小學3尖子棄死記硬背用重複複習法與錯題簿 用一種溫習法助記憶 ︳尖子學堂

相關文章｜循道學校尖子以「體藝」 練抗逆能力 將重點變口訣助記憶 一方法助理解內容︳尖子學堂