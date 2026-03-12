多元STEAM教育培養 一學校斥資70萬建智能Future i Lab｜《親子王》新一期精選內容

當AI走得如此超前，春晚中機械人不止跳舞，更舞劍、玩雙節棍和耍醉拳，人類還可以幹甚麼？慶幸我們仍然擁有懂得變通的腦袋。從有小學斥資70萬建立「Future i Lab」、利用智能裝置輔助飼養爬蟲動物而體驗自然生態，以致體現高度生態循環系統的魚菜共生項目，這一切都是培育小學生具備靈活的科學頭腦，從小與科技同行，在數位時代找到自己的位置，有實力立足於未來。

聖安當小學 Future i Lab引入吊裝系統

接近60年歷史的聖安當小學（下稱聖安當）一點也不傳統，八年前是本地首間小學跟LEGO Education合作建立「LEGO STEM Lab」，近年再將天文室優化為以1:1比例模擬中國天宮空間站的「天和核心艙」場景，落成「天文及媒體學習中心」。至於新鮮落成的「Future i Lab」（下稱實驗室），也是全港首間小學引入「智能實驗室吊裝系統」的科學實驗室。每套吊裝系統由天花板延伸至實驗枱，將供水、去水、供電、抽氣、照明等功能整合於天花板的模組中，直接下降便可使用，而每張實驗枱也配備獨立水龍頭及水槽。

（圖片來源：《親子王》）

八年前教育界開始推行STEAM，聖安當小學李偉鋒校長立即跟團隊策劃STEAM教學。「現在回看更肯定STEAM教育所包含的知識與技能，絕對是孩子立足未來世界的關鍵準備。」李校長明白要真正學好科學，必須動手做實驗，從中體驗、發現和印證科學現象；本地中學有實驗室，而小學從來在課程上並未有所要求，也普遍欠缺實驗室設施，過去甚至只是睇片「模擬」實驗，但「看」和「親手做」差遠矣。前期籌備與規劃歷時八年，最終決定改裝原有的電腦室，工程由去年暑假開始。

（後）聖安當小學李偉鋒校長（圖片來源：《親子王》）

大埔浸信會公立學校 自然生態體驗

大埔浸信會公立學校（下稱埔浸小）現正實行借校上課的過渡安排，學生分別在大埔官立小學及新界婦孺福利會基督教銘恩小學上課，學習的步伐並沒有慢下來，STEAM教學主任黃兆儷老師跟團隊努力在大埔官立小學重建「STEAM Space」展館，核心價值是自然生態體驗，還加設不少STEAM教育裝置。新建的STEAM Space除了配備多種STEAM教學設備外，亦是同學們的好朋友爬蟲成員的家。

（圖片來源：《親子王》）

博愛醫院陳國威小學 魚菜共生船

博愛醫院陳國威小學設立「魚菜共生船」STEAM課程，早年學校成立魚菜共生課外活動小組，讓學生從小型魚缸的生態系統開始，初步觀察魚菜共生的基本循環原理，其後成功申請「優質教育基金」發展校本STEAM課程，建設一艘「魚菜共生船」，將水產養殖與水耕栽培緊密結合，進一步深化相關課程；配合四至六年級常識科的課程，引入專題探討，並讓學生運用基本的電腦編程收集溫度及數據，實現生物、科技與工程的跨學科應用。

（圖片來源：《親子王》）

想了解更多STEAM教育，就要留意今次《親子王》「教育專題」的詳細報道。

冷靜應變 3人分工救行山客 長洲聖心學校救人小英雄：「覺得正確就要做。」

長洲聖心學校三名小學生在大年初四行山途中，發現一名受傷行山客，三人冷靜報警，分工合作救人，善行獲全城激讚。面對讚賞，救人「小英雄」謙虛認為正確的事就要做。事隔近三星期，受傷的李先生特意到訪長洲，親身向三名「小英雄」道謝，上演溫馨感人的一幕。想知更多三位小英雄的經歷，就要留意今期《親子王》「人物故事」。

（圖片來源：《星島日報》）

「倒飲食金字塔」是顛覆傳統飲食建議 還是我們忽略了「這一點」？

正所謂「健康無價」，良好的飲食習慣應從小培養，因為這將直接影響日後患病的風險。但究竟何

謂「健康飲食」呢？美國政府於2026年1月推出新版 《2025 - 2030美國飲食指南》（Dietary uidelines for Americans, DGAs），當中最引人注目的，莫過於採用了「倒金字塔」的概念。這與我們自90年代以來所熟悉的「傳統食物金字塔」大相徑庭，令人不禁懷疑：難道我們一直都「食錯了」？即由營養師於今期的《親子王》「健康養生」為大家拆解這個謎團。

（圖片來源：Shutterstock）

