升中面試｜愛秩序灣官立小學校長親授11個面試小貼士：「點解揀我哋學校？」要識咁答

升中面試｜承上文「5招面試突圍而出秘訣」，愛秩序灣官立小學崔家祥校長同時為各位準中一生同學親授11個面試小貼士，從小細節出發為中一自行分配學位事事做足準備，升中面試就無往而不利。

升中面試小貼士一：準備好書一本

有同學獲頒閱讀獎，卻叫佢介紹一本書時答唔出。既然有「獎」在手，理應熟讀幾本好書，並準備好分享心得。切勿「書到用時方恨少」，平時多閱讀，面試時自然侃侃而談。

升中面試小貼士二：避免「Dead Air」

常見問題如「個人強弱項？」、「近日最觸動你的時事新聞？」、「對AI學習的看法？」若一時答唔出，便會出現「Dead Air」尷尬沉默。即使未親身體驗這些熱門議題，也要主動關注相關新聞，培養個人觀點。老師想聽的，是你的真實想法，而非標準答案。

升中面試小貼士三：多表達個人見解

老師常問開放式問題，例如：「人工智能可能改變很多工作，你覺得哪些職業會被取代？哪些會更重要？」、「如果你是校園環保大使，會提出哪些方法減少浪費？」、「功課、考試和活動繁多，你如何減壓？」這些問題往往會追問或轉問。切勿只背資料，要多分享自己的看法、社會觸覺及生活經驗。老師最想了解的，正是你的觀察力、分析力、創造力等關鍵能力。

面試小貼士四：衣著宜整齊校服

不少同學不穿校服，卻穿隆重禮服去面試。一般學校建議穿著自己小學的整齊校服，顯得尊重面試場合，也讓老師第一眼有良好印象。若選擇其他服飾，必須有強烈理由，例如已入選港隊、或想突顯個人專長等。

升中面試小貼士五：自拍30秒自我介紹測試準備度

想知道自己是否準備好？事先用電話自拍一段30秒自我介紹，反覆觀看，檢查語速、眼神、語調及內容是否流暢。做足功課，自信心自然提升。

升中面試小貼士六：適當運用肢體語言

面試時，手手腳腳應該如何擺放？其實這「因人而異」。適度肢體語言可幫助緩解緊張、分散注意力，尤其在講故事或解釋抽象概念時，動作演繹有助專注敘事（當然要間中與面試官眼神接觸）。若全程僵硬坐定、雙手緊貼大腿，反而易令自己更緊張，嘴巴也變得僵硬。人類溝通本就口頭與肢體並用，相輔相成。不妨留意平日與朋友放鬆聊天時的下意識動作，打造一套適合自己的「肢體方程式」，應用於面試。不用怕醜，老師看在眼裏，都會視為「態度分」。

升中面試小貼士七：應付「靈魂拷問」

想突出自己，不妨思考：「6年後，你希望成為怎樣的人？」這不僅表達志向，也反映你期望在這間中學獲得的發展，包括學術、終身興趣、生涯規劃等。更可延伸至畢業後，如何在社會、國家、國際舞台貢獻力量，並不忘回饋母校。

升中面試小貼士八：「創意發明題」展現機會

常見問題如：「如果你有多啦A夢的法寶袋，你會要甚麼法寶？為甚麼？」、「要你發明一樣工具，你會發明甚麼？為甚麼？」老師愛問「為甚麼」，從中觀察你對生活的觀察力。例如，社區多長者，可發明「神奇交通燈」，為長者爭取更多過馬路時間；若懂AI，更可加入辨識功能。若你曾做過類似原型創作，正好大展身手。透過答案，也可展示個人強項或終身興趣。

升中面試小貼士九：「你為什麼揀我哋學校？」標準答法

「你為什麼會揀我地學校？」最簡單但又最靈魂拷問的題目，要看看你對這間中學的了解有多深。老師想知道你對學校的了解、動機及配合度，千萬不要講「近屋企/方便」、「好靚/好有名」。建議用三句結構回答：

第一句：總結原因。直接就出最主要原因，例如學校嘅教學質素、學科強項、校風或興趣發展機會；

第二句：列出具體例子或證據：引用學校的活動、特色課程、師資、比賽成績或校友等，顯示你曾「做過功課」，非隨便回答；

第三句：連結個人強項。說明你的興趣或長處如何在學校得到最佳發展，並表達你會努力為學校帶來正面貢獻。

升中面試小貼士十：自信+勇於嘗試

要有自信，勇於嘗試：例如英語的Read aloud，遇上生詞，仍要有自信地表達，高聲朗讀；同樣，普通話題，不要囤於音準，要用於嘗試。學生自己準備面試文件及材料，作系統整理，方便面試時如有需要搜尋資料文件給面試老師，也會比較方便。注意儀容，儘量樸素。除非身體不適，否則不適宜戴口罩。

升中面試小貼士十一：4條認識學校的關鍵問題

你覺得我哋學校點解要取錄你？ 你有甚麼特質配合我哋學校？ 你係點樣認識我哋學校？ 你喜歡我哋學校甚麼？

面試重點不單是讓老師認識你，更要看你對學校的認識有多少。一定要做足功課，上網認真了解學校特色、發展方向，並尋找適合自己發展的項目，成為你首選學校的真正原因。

