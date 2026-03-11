升中面試｜5招面試突圍而出秘訣 愛秩序灣官立小學校長：自我介紹不要背書

升中面試｜無論升學或就業，學歷成績只是一張入場券，面試才是關鍵。教師並不是我第一份工作。為了維持生計，十五歲開始就不停去打工。在工廠工作比較簡單，老闆看你一眼，只要有手有腳，肯做就可以立即開工。畢業後，有會考學歷，就想做寫字樓工，於是開始了一連串的面試。電腦程式員、售貨員、電話服務生、補習老師、問卷調查員、文員、辦公室助理、侍應、社工等等都有去應徵。有成功，也有失敗。升中面試將至，總結多次面試經驗，與大家分享：

升中面試中突圍而出方法1：自我介紹不要背書

老師整天聽了幾百句「你好我叫陳大文，來自……」，聽到悶啦！「我考第幾、我有幾多證書」其實已寫在你的個人概覽，老師識字已經睇到。一定要講故事！講一件你最自豪的事，或者自己如何面對挫折而不屈不撓的經歷。你付出過的努力，你流過的汗水，對你的啟發，對你的考驗等都會讓老師好奇地想認識你這位與別不同的同學。不妨在首五句說好自己的故事，包括：專長與年資、核心成就與成果、關鍵才能與優勢、你為甚麼是這間中學的適合人選、歡迎老師發問等。

升中面試中突圍而出方法2：不懂回答也要答

面試中遇到難題是理所當然，老師要從幾百位學生中選出二、三十人嘛！「為甚麼國家要發展太空科技，把人類送上月球？」、「請講出你心目中最偉大的哲學家。為甚麼你選他？」問題總是千奇百怪。千萬不要發呆或者傻笑，更加不要Dead Air 。可以有禮貌地回答：「這是一個很有趣的問題，可以給我幾秒思考一下嗎？」然後嘗試運用你已有的知識去解答。當然，你讀的課外書夠廣夠闊，你的把握會大一點。其實，老師正觀察你面對困難的態度，從容應付或是支吾以對，你的答案並不是重點。

升中面試中突圍而出方法3：眼神接觸（Eye Contact）

面對陌生環境、素未謀面的老師、面試壓力等，大家都難免緊張，自然會望地下或者望天花板。其實，每位面試同學都面對這個「困境」。要有自信，用眼神告訴老師「我會勝任」。如果你不想直視老師的眼睛，可以望望他的眉心或者鼻子或者嘴巴。如有兩、三位老師在場，不要只望問問題的老師，要掃視所有老師。老師們可能已分工，一個問問題，一個做觀察。

升中面試中突圍而出方法4：留意最近時事新聞

面試其中一個目的就是剔除那些只會「考試」的學生。學校提倡「小學校大社區」正是教導同學們關心社會、國家、世界的議題，如氣候變化、人口老化、人工智能、大灣區概念、體藝發展等等。大家都應該從多元化的體驗活動中略懂一二。只要留意最近時事新聞，就有了對話的話匣子。不要忘記表達你對新聞的看法，你的觀點（Your Opinion）才是老師最想知道的。

升中面試中突圍而出方法5：笑容與禮貌是最好的回答

入到校門，對每個人都點下頭微笑，入到課室一定要向老師講早晨/午安。有禮貌地回答每一道問題。離開時，放好椅子，講唔該/再見，隨手輕輕關門。如果以小組形式面試，耐心聆聽其他同學的回答，友善地表達自己的想法，不要搶答，不要說不同意。緊記老師從面試中要考核的是「態度」、「應變能力」等軟指標，不是「成績」與「獎項」。

老師從面試中想選出「樂於學習」、「善於溝通」、「勇於承擔」及「敢於創新」的學生，一個有溫度、有態度、有想法的答案很有機會突圍而出。面試不是一場你問我答的考試，而是讓你展現自己才華的舞台。希望上述五點細節能幫助你做一個自信的自己 （Be Yourself！）。預祝各位將會參加面試的同學馬到功成，成為你心儀中學的準中學生！

