升中面試2026│4大熱門中學升中面試資訊 收生準則/面試流程公開 一中學要見「家長」？

升中面試2026｜家長與同學們最為關心面試流程，現在特地集合了數所熱門中學的面試流程細節，就算孩子沒有申請以下學校，了解多一些，也可以為自己作出周全準備，綜觀各種形式，語言能力始終是重點，同學仔加油呀！

升中面試｜迦密中學 家長也要參與

位於何文田的迦密中學已具有60多年歷史，向來校風低調，早年已在區內盛名，加上在2022年首次誕生DSE超級狀元，令平民名牌展現於區外家長眼前，報讀情況更為踴躍。學校向來注重英語，高中需選三科選修科，部分學生可額外選讀數學延申部分M1或M2、其他語言科目及應用學習科目。

學校2026 - 27的中一自行分配學額共40個，所有面試生都會有面試機會。面試內容方面，面試官會分別以中、英文跟面試生個別面談10分鐘，面試生會各閱讀一篇中、英文篇章，根據篇章內容面試官會作出簡單提問。面試生單獨面見後，會跟家長共同面見資深老師約五分鐘，讓家長了解學校文化，亦可以跟校方代表直接交流。此外，面試生需要帶備小學老師已批改的小六中、英文作文及數學習作各一份。

收生準則：

小四至小六成績 40% 操行 20% 課外活動表現 20% 面試表現 20%



自行分配學額：40個

宗教：基督教

性別：男女

地址：何文田忠孝街55號

網址：www.carmelss.edu.hk/site/

升中面試｜香港道教聯合會鄧顯紀念中學 入U率99.2%

好學校不止於港九，位於北區的Band 1香港道教聯合會鄧顯紀念中學，早於會考年代已經誕生多位狀元，而2025年的其中一位超級狀元也是來自鄧顯，亦是學校10年後再誕生狀元，總結學校在去年DSE的成績，學生考獲四級或以上的百分率為87.3%、考獲五級或以上的百分率為54.2%；平均每名學生考獲四級或以上的數量為5.6、平均每名學生考獲五級或以上的數量為3.5，考獲符合本港大學入學要求者達99.2%，好想講句「問你怕未」！

學校注重面試生的語文及數學能力，鼓勵自主學習，除了中英雙語外，高中能力較高者還可選讀日文，並作為第四個選修科目。中一面試時會先讓面試生以英語及粵語交談日常生活話題，內容以評核面試生基本能力為主，毋須事前準備，不過日常練好雙語必不可少，然後個別面談，會着重面試生表達能力、應對技巧、思維能力、禮貌、儀容等。

收生準則：

面試成績 30% 小學成績及操行 30% 教育局「成績次第」 (20% 課外活動 / 校內或校外服務 / 獎項 (20%



自行分配學額：51個

宗教：道教

性別：男女

地址：上水彩園邨

網址：www.tanghin.edu.hk



升中面試｜張祝珊英文中學 學術操行皆重視

東區傳統名校張祝珊英文中學，學額競爭向來激烈，學校於2025年開設四班中一，同年亦誕生首位DSE狀元，可說是熱門中的熱門。學校重視語言能力，學術以外對操行要求亦高，認為學生必須具備良好的態度，待人處事有禮。

面試分別以英語及粵語進行，由兩部分組成，第一部分是個人環節，面試生需以英語與面試官溝通，也需要朗讀英文篇章，文中會有字詞留空，面試生要選擇答案然後才朗讀整篇文章，繼而回答與篇章有關的問題；第二部分會以粵語進行小組討論，約五至六人一組，討論題目跟時事、日常及校園生活有關。面試官將對面試生的語言水平、邏輯思維、溝通技巧及態度進行評估。

收生準則：

教育局「成績次第」 50% 面試表現 20% 小四至小六上學期的獎項 20% 課外活動及服務 10% 註：面試生須於最近的成績表中獲取乙級操行或以上



自行分配學額：40個

宗教：/

性別：男女

地址：北角雲景道11號

網址：www.ccsc.edu.hk

升中面試｜浸信會呂明才中學 流程嚴謹

沙田區向來是「兵家之地」，因為該區的英中學額是全港第二多，因此深受新界區家長追捧。浸信會呂明才中學就是當中的頭牌之一，就算有兩所聯繫小學，呂中提供的學額仍算充裕，是不少學生的心儀之選。

面試分兩輪，首輪是小組討論，以廣東話進行，每組由四至五名面試生組成，包括首輪個人發言和次輪自由討論，每名面試生將收到一份試題，試題紙上包含一則閱讀材料、一道首輪個人發言題目和一道次輪自由討論題目，並且有10分鐘的準備時間。面試官透過面試生的討論、協作、匯報，評估其學習行為、態度、策略及能力。次輪是單獨面見，面試生分別以廣東話及英語進行，內容圍繞日常生活、興趣及時事，亦會有情境題，評估面試生的應對與思考能力。

首輪收生準則：

操行與服務 25% 教育局「成績次第」及校內成績 25% 課外活動(項目及獎項) 10% 首輪面試表現 25%

次輪收生準則：

操行與服務 25% 教育局「成績次第」及校內成績 25% 課外活動(項目及獎項) 10% 面試表現 25%

自行分配學額：50個

宗教：基督教

性別：男女

地址：沙田瀝源源禾路11號

網址：www.blmcss.edu.hk



