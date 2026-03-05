升中面試｜早是地區大熱的浸信會沙田圍呂明才小學（下稱沙呂小），本身有Band 1聯繫中學（浸信會呂明才中學）已經夠吸引，據校網2023 - 25年度升中概況，同學選校取向不止區內中學，區外中學如喇沙書院、聖保羅男女中學、協恩中學、東華三院黃笏南中學等也有蹤跡，升中有佳績，全因平日課堂已經做足功夫，尹紹光校長說：「課堂上，老師提問後會着重同學的完整對答、小組討論時如何跟別人交換意見等，這些都是裝備孩子的最佳訓練。」

升中面試2026｜浸信會沙田圍呂明才小學校長：增加成功機會3個條件 個人面試+小組討論有用貼士（圖：李沃濤）

開放性問題反映個性

經過多年演變，升中面試模式更見多元化，從過去着重自我介紹或了解成長和學習背景外，到現在注重小組討論，尹校長強調這些改變，只為了更全面清楚孩子的溝通與領導能力，特別是面對不同意見時會如何回應。「個人認為是好事，可從中理解孩子的價值觀、判斷力或時事觸覺。」近年面試有更多開放性問題，沒有「對與錯」答案，例如「如果讓你發明一件新事物，你會發明甚麼？」，旨在理解孩子的生活經歷。「曾有孩子回答想發明治療某種疾病的藥物，這不但反映孩子有愛心，更源於家人的醫療需要，從問答中可見其非常關心家人，更能讓面試官全面了解孩子的性格，超於只是掌握學術水平或語文能力。」

小六學生到訪浸信會呂明才中學參與「校園體驗活動」，早一點感受中學生活。（圖：學校網頁）

增加成功機會3個條件

小六同學想增加面試成功機會，尹校長認為要具備以下三個條件。

1. 語文表達能力高

擁有基礎的語文表達能力必不可少，中學都要求中、英雙語面試，（採訪當天恰好有小六同學跟尹校長以英文模擬面試）他們都準備得很好，英文也流利，對答順暢，這就是平日多準備的成果。

2. 豐富個人經歷

孩子親身體驗不同的生活經歷，對事物有深刻體會，面試時便能分享個人化感受，這一點非常重要。疫情過後，學生學習早不止在香港，更有機會到內地或海外交流，家長要鼓勵同學把握參與；就算本地也有很多不同性質的活動，如大學舉辦的fun day或工作坊，都能讓孩子累積經驗。

3. 與夢想連結

這點跟第二項有着關聯。現代家長悉心栽培孩子，會給予他們一些難得經驗，好像近年流行看火箭升空，孩子可能得以啟發想當太空人，當問到「有甚麼難忘經歷？」，孩子不止說出觀看火箭升空的經歷，更可以進一步和夢想連結，分享想成為太空人的心願，讓面試官看到孩子為了達成夢想而在努力裝備，感受到他很有個人想法，自然令人留下深刻印象。

（圖：李沃濤）

親子共同制定選校策略

俱說機會是留給有準備的人，尹校長形容沙呂小同學「隨時都在準備」。「高小同學很自覺，意識到自己已長大，必須面對這關口，所以都很配合學校的配套，集中一點當然是五、六年級，會讓同學由撰寫自我介紹開始，慢慢明白自己在準備升中，以及認識不同組別的中學。」

浸信會沙田圍呂明才小學尹紹光校長（圖：李沃濤）

為家長舉行升中講座，學校會要求同學一起參與，因為家長只是輔助角色，真正升讀中學的是同學，他們要學習為自己計劃未來，所以也需要理解整個機制和選校策略，從而跟家長一起作出適合自己的選校方案。「每年都提醒家長要聽孩子意見，不要到頭來抱怨『爸爸媽媽幫我揀』，這是最不想聽到的。」孩子有所決定，就要問自己為何喜歡這所學校；家長適時也要給予意見，提示他們未曾考慮的事。「如果經雙方思考後仍然下一樣的決定，這就是最好的決定。」

參加面試班好唔好？校長認為……

「要視乎孩子需要，以及家長如何看待這件事。」尹校長認為家長如若真的未能抽時間幫忙孩子，參加適量面試班，讓其吸收相關經驗也並無不可。「然而報讀太多，甚至影響日常學習或活動安排，那就本末倒置了。」

（圖：李沃濤）

浸信會沙田圍呂明才小學校長升中面試貼士

小組討論：要注意當中怎樣去回應別人，也要保持自己的見解。最終的結論不重要，重要是過程中組員間真的有互動，而且要懂得接納別人意見。

（圖：李沃濤）



個人面試：首先要微笑，無論內心有多緊張，也不用太拘謹，其次一定要有眼神交流，代表有自信。

（圖：李沃濤）

浸信會沙田圍呂明才小學小六同學心聲：

親：你的強、弱項是甚麼？

陳梓妤：平日和家人、朋友也是多講英文，所以有信心以英文做自我介紹，相比之下普通話就是我的弱項了。（如何改善？）每天跟爸媽一起以普通話朗讀篇章，糾正發音，如果有時間會一起看普通話劇集或新聞報導，這個方法很湊效呢！

親：據知你的自我介紹會特別提及武術成績啊！

陳梓妤：（笑）我是學習南拳的，有參加比賽也有得獎，所以自我介紹會重點提及，學界去年開始有武術比賽，開心拿了不少獎項。

陳梓妤（圖：李沃濤）



親：如何訓練自己應付情境題？

陳駿賢：主動叫爸媽作一些情境題，讓我想想怎樣回答，試過他們問「草原上有很多樹被人砍伐了，我們應該怎樣處理？」，我的回答是砍伐樹木會破壞環境，所以要多想保育方法，好像有規劃地伐木，也要在教育方面做多一些功夫。（答得好好喎）都是即時想到就回答（笑）。

親：你想成為一位怎樣的中學生？

陳駿賢：要做一個自理能力更好的人，因為姐姐已是中學生，知道中學的功課比較多，所以要分配好運動、興趣班等，這樣才能有空閒時間讓自己放鬆，但無論有多忙，最想跟家人一起。

陳駿賢（圖：李沃濤）



親：你是如何改進自己的弱項？

王怡涵：自知問答環節掌握得不太好，解決方法是每當和媽媽一起坐車、吃飯或睡前時間，都會讓她隨意問我一些問題，媽媽會即時給我一些意見，因為氣氛輕鬆，很快便吸收到技巧。

親：即將面對呈三，可以分享有效的溫習方法嗎？

王怡涵：提早一、兩個月先背誦難記的資料，然後會花時間在平日的筆記中再highlight重點，由於這些重點早已掌握，所以不用花太多時間消化，而我的記憶方法是朗讀，好像常識科要記的資料較多，我一定會讀出來，誦讀的過程也更容易理解內容。

王怡涵（圖：李沃濤）

親：你的強、弱項是甚麼？

陳倬叡：K3開始爸媽便訓練我的口才，會趁睡前或坐車時讓我朗讀書本，這個習慣一直維持到現在，不過練習足球的關係，現時少了進行，但我已經很習慣中、英文朗讀了。至於弱項就是科學，幸好去年報讀了一個STEAM課程，學懂了很多科學原理，發現科學原來挺好玩的。

親：對中學生活有甚麼期待？

陳倬叡：做一個人際關係良好的人，認識多些朋友，因為同伴是我們生活中不可或缺。爸媽答應我，升中後可以跟同學去逛街，很期待這件事呢！

陳倬叡（圖：李沃濤）

文：劉佩樺 圖：李沃濤、資料圖片

