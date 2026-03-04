Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

升中面試2026│9大熱門英中面試資訊 瑪利曼面試佔50%/華仁設小組討論/婦女會全英對答

親子
更新時間：07:15 2026-03-04 HKT
發佈時間：07:15 2026-03-04 HKT

升中面試｜升中面試進入白熱化階段，相信不少小六同學陸續累積實戰經驗，正式踏上「戰場」。貼士與提醒從來不嫌多，經驗豐富的小學校長會深入講解面試心得，同時跟家長分享寶貴經驗，相信是一帖來得及時的良方！機會的確永遠留給有準備的人，除了努力提升裝備，家長更應陪伴孩子跨越這個人生關口，無論最終能否入讀心儀中學，勿忘加許孩子為這目標所付出的努力，父母的欣賞是所有辛勞的最珍貴加冕。

8大熱門英中面試資訊 瑪利曼面試佔50%/華仁設小組討論/婦女會全英對答（圖片來源：PhotoAC）
8大熱門英中面試資訊 瑪利曼面試佔50%/華仁設小組討論/婦女會全英對答（圖片來源：PhotoAC）

 

8大熱門英文中學面試資訊  一文準確掌握

相信家長與同學對個人心儀中學已相當「熟書」，卻往往忘記細閱中學的入學資訊，因為至關重要的收生準則早於其中，以下節錄了大熱中學的入學資訊，方便一文睇清。

（圖片來源：PhotoAC）
（圖片來源：PhotoAC）

中一自行分配學位（節錄）

瑪利曼中學

地區：港島
性別：女
自行分配學額：43個
收生準則：學生成績及活動表現（學業成績、操行、課外活動及獎項）50%、面試表現50%。
面試日期：3月7日（星期六）
面試安排 / 內容：中英溝通能力、邏輯思維、理解能力、態度

瑪利曼中學（圖片來源：資料圖片）
瑪利曼中學（圖片來源：資料圖片）

香港華仁書院

地區：港島
性別：男
自行分配學額：54個
收生準則：面試表現50%、全人發展及學習30%、教育局「成績次第」 20%。
面試日期：3月14日（星期六）
面試安排 / 內容：個人及小組面試

香港華仁書院（圖片來源：《星島日報》）
香港華仁書院（圖片來源：《星島日報》）

香港中國婦女會中學

地區：港島
性別：男女
自行分配學額：50個
收生準則：學業成績（校內成績及教育局「成績次第」）45%、面試表現 / 英語能力40%、操行 / 課外活動 / 職位/ 獎項15%。
面試日期：3月14日（星期六）
面試安排 / 內容：只接見不多於九成的申請人；面試以個別面見及全英語對答形式進行。

香港中國婦女會中學（圖片來源：資料圖片）
香港中國婦女會中學（圖片來源：資料圖片）


瑪利諾修院學校（中學部）

地區：九龍
性別：女
自行分配學額：54個
收生準則：學業表現35%、面試表現（實體 / 網上）30%、課外活動及服務25%、操行10%。
面試日期：3月7日（星期六）
面試安排 / 內容：所有申請者均獲邀面試

瑪利諾修院學校（中學部）（資料圖片）
瑪利諾修院學校（中學部）（資料圖片）

伊利沙伯中學

地區：九龍
性別：男女
自行分配學額：43個
收生準則：學業成績，包括教育局「成績次第」 40%、獎項及服務20%、面試表現40%；同時，申請學生的操行須達乙級（B）或以上。
面試日期：3月7日（星期六）
面試安排 / 內容：根據學業成績、獎項及服務，揀選約50%面試。

伊利沙伯中學（圖片來源：資料圖片） ​
伊利沙伯中學（圖片來源：資料圖片） ​

寶血會上智英文書院

地區：九龍
性別：女
自行分配學額：51個
收生準則：小學成績（包括中、英、數）30%、操行表現及課外活動30%、 面試遴選：英語能力表現評估40%。
面試日期：3月7日（星期六）
面試安排 / 內容：所有申請者均獲邀面試

寶血會上智英文書院（圖片來源：資料圖片）
寶血會上智英文書院（圖片來源：資料圖片）


聖公會曾肇添中學

地區：新界
性別：男女
自行分配學額：50個
收生準則：教育局「成績次第」 50%、面試表現30%、
品行和課外活動的表現20%。
面試日期：3月7日（星期六）
面試安排 / 內容：所有申請者均獲邀面試

聖公會曾肇添中學（圖片來源：聖公會曾肇添中學校網）
聖公會曾肇添中學（圖片來源：聖公會曾肇添中學校網）

可風中學（嗇色園主辦）

地區：新界
性別：男女
自行分配學額：41個
收生準則：學業表現（教育局「成績次第」及小五、小六校內考試成績）40%、面試表現30%、 操行10%、課外活動 / 服務 / 獎項 / 專長 10%、宗教信仰及與辦學團體 / 該校的聯繫（如：辦學團體屬校小學小六學生、校友子女等） 10%。
面試日期：3月8日（星期日）
面試安排 / 內容：所有申請者均獲邀面試

可風中學（嗇色園主辦）（圖片來源：資料圖片）
可風中學（嗇色園主辦）（圖片來源：資料圖片）

保良局董玉娣中學

地區：新界
性別：男女
自行分配學額：40個
收生準則：校內成績及教育局「成績次第」 50%、面試表現25%、課外活動表現25%（有特殊專長或於公開比賽中曾獲重要獎項，考獲任何香港或國際性認可證書的申請人，將根據情況酌量在有關範疇額外加分）。
面試日期：3月14日（星期六）
面試安排 / 內容：將會面見所有符合資格的申請者；面試以英語及粵語進行。

保良局董玉娣中學（圖片來源：資料圖片）
保良局董玉娣中學（圖片來源：資料圖片）

文：林詩敏   圖：資料圖片

相關文章︳中一入學2026｜中學學位分配辦法一文睇清：中一自行分配學位/中一統一派位/中一入學資訊

相關文章︳升中面試｜專家破解7大熱門題型+小組討論應對策略 附題型參考答案｜中一自行分配學位2026

相關文章︳升中面試｜3招留下良好印象+4大衝刺策略應付中一自行分配學位2026

相關文章︳升中面試｜準中一生中一自行分配學位面試準備：認清優點、學面對失敗作反思改進

相開文章｜升中面試100題（上）：準備答案大綱、必學答題「黃金3點法」｜中一自行分配學位2026

相開文章｜升中面試100題（下） 專家教拆解小組討論/解難題/是非題 附答題貼士｜中一自行分配學位2026

相關文章｜升中面試│大角嘴天主教小學校長：面試增加勝算3大秘訣 自我介紹要做一件事加深印象

相關文章｜升中面試│答題要有新觀點 聖公會聖紀文小學校長突圍之道：一方式回答表達組織能力

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
網紅劉馬車踩場大鬧九記！雙語怒罵35分鐘「香港飲食界之恥」 老闆忍火1招K.O. 網民︰打住正義旗號周圍賺流量
網紅劉馬車踩場大鬧九記牛腩！怒罵35分鐘直斥「香港飲食界之恥」 老闆忍火1招K.O.
飲食
18小時前
63歲港伯應徵主任 內地回流前老闆淪為打工仔 豁達心態引爆網絡｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
前小生自爆向電視台爭取加薪 高層只肯加廿幾蚊感極大侮辱憤然離巢 曾為癌妻推戲
前小生自爆向電視台爭取加薪 高層只肯加廿幾蚊感極大侮辱憤然離巢 曾為癌妻推戲
影視圈
9小時前
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
深圳開電話卡陷阱！港男深圳灣口岸被呃¥720 官方職員教一招睇穿｜Juicy叮
深圳開電話卡陷阱！港男深圳灣口岸被呃¥720 官方職員教一招睇穿｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
元宵節丨性感人妻沈卓盈晒「下身真空」惹火照 嫁入豪門變闊太 億元豪宅背景更吸睛
元宵節丨性感人妻沈卓盈晒「下身真空」惹火照 嫁入豪門變闊太 億元豪宅背景更吸睛
影視圈
12小時前
伊朗局勢｜美駐沙特大使館疑遭無人機襲擊起火 美軍陣亡人數增至6人｜持續更新
01:15
伊朗局勢｜特朗普：必要時派軍保護油輪過霍爾木茲海峽 宣布切斷與西班牙貿易｜持續更新
即時國際
1小時前
沙特職｜ C朗私人專機逃離沙特 安全飛抵馬德里
足球世界
13小時前
美股恐慌情緒高漲 道指期貨瀉近1000點 美元美債抽升 專家：市場早前低估局勢
美股恐慌情緒高漲 道指瀉逾1100點 美元美債抽升 專家：市場轉向恐慌性拋售
股市
8小時前
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
00:56
中電基層家庭電費補助計劃開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
生活百科
18小時前