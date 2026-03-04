升中面試2026│9大熱門英中面試資訊 瑪利曼面試佔50%/華仁設小組討論/婦女會全英對答

升中面試｜升中面試進入白熱化階段，相信不少小六同學陸續累積實戰經驗，正式踏上「戰場」。貼士與提醒從來不嫌多，經驗豐富的小學校長會深入講解面試心得，同時跟家長分享寶貴經驗，相信是一帖來得及時的良方！機會的確永遠留給有準備的人，除了努力提升裝備，家長更應陪伴孩子跨越這個人生關口，無論最終能否入讀心儀中學，勿忘加許孩子為這目標所付出的努力，父母的欣賞是所有辛勞的最珍貴加冕。

8大熱門英文中學面試資訊 一文準確掌握

相信家長與同學對個人心儀中學已相當「熟書」，卻往往忘記細閱中學的入學資訊，因為至關重要的收生準則早於其中，以下節錄了大熱中學的入學資訊，方便一文睇清。

中一自行分配學位（節錄）

瑪利曼中學

地區：港島

性別：女

自行分配學額：43個

收生準則：學生成績及活動表現（學業成績、操行、課外活動及獎項）50%、面試表現50%。

面試日期：3月7日（星期六）

面試安排 / 內容：中英溝通能力、邏輯思維、理解能力、態度

香港華仁書院

地區：港島

性別：男

自行分配學額：54個

收生準則：面試表現50%、全人發展及學習30%、教育局「成績次第」 20%。

面試日期：3月14日（星期六）

面試安排 / 內容：個人及小組面試

香港中國婦女會中學

地區：港島

性別：男女

自行分配學額：50個

收生準則：學業成績（校內成績及教育局「成績次第」）45%、面試表現 / 英語能力40%、操行 / 課外活動 / 職位/ 獎項15%。

面試日期：3月14日（星期六）

面試安排 / 內容：只接見不多於九成的申請人；面試以個別面見及全英語對答形式進行。

瑪利諾修院學校（中學部）

地區：九龍

性別：女

自行分配學額：54個

收生準則：學業表現35%、面試表現（實體 / 網上）30%、課外活動及服務25%、操行10%。

面試日期：3月7日（星期六）

面試安排 / 內容：所有申請者均獲邀面試

伊利沙伯中學

地區：九龍

性別：男女

自行分配學額：43個

收生準則：學業成績，包括教育局「成績次第」 40%、獎項及服務20%、面試表現40%；同時，申請學生的操行須達乙級（B）或以上。

面試日期：3月7日（星期六）

面試安排 / 內容：根據學業成績、獎項及服務，揀選約50%面試。

寶血會上智英文書院

地區：九龍

性別：女

自行分配學額：51個

收生準則：小學成績（包括中、英、數）30%、操行表現及課外活動30%、 面試遴選：英語能力表現評估40%。

面試日期：3月7日（星期六）

面試安排 / 內容：所有申請者均獲邀面試

聖公會曾肇添中學

地區：新界

性別：男女

自行分配學額：50個

收生準則：教育局「成績次第」 50%、面試表現30%、

品行和課外活動的表現20%。

面試日期：3月7日（星期六）

面試安排 / 內容：所有申請者均獲邀面試

可風中學（嗇色園主辦）

地區：新界

性別：男女

自行分配學額：41個

收生準則：學業表現（教育局「成績次第」及小五、小六校內考試成績）40%、面試表現30%、 操行10%、課外活動 / 服務 / 獎項 / 專長 10%、宗教信仰及與辦學團體 / 該校的聯繫（如：辦學團體屬校小學小六學生、校友子女等） 10%。

面試日期：3月8日（星期日）

面試安排 / 內容：所有申請者均獲邀面試

保良局董玉娣中學

地區：新界

性別：男女

自行分配學額：40個

收生準則：校內成績及教育局「成績次第」 50%、面試表現25%、課外活動表現25%（有特殊專長或於公開比賽中曾獲重要獎項，考獲任何香港或國際性認可證書的申請人，將根據情況酌量在有關範疇額外加分）。

面試日期：3月14日（星期六）

面試安排 / 內容：將會面見所有符合資格的申請者；面試以英語及粵語進行。

