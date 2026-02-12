年廿八大掃除2026｜8件家品須於農曆新年前清理免影響運勢 雲文子大掃除吉日吉時趨吉避凶

年廿八大掃除2026｜馬年將至，星期日（15日）便到年廿八，傳統會在這天為家居大掃除，除了要為家居打掃清潔，也可趁機清理雜物，送舊迎新，迎接馬年好運來臨。台灣星座塔羅風水師小孟老提醒大家，以下這8件家品必須於農曆新年前盡快清掉，以免影響運勢行衰運。玄學天后雲文子師傅MasterCloud以奇門遁甲為大家建議3個 大掃除吉時吉日 ，大家可用作參考，以乾淨整齊的家居迎接新一年。

年廿八大掃除2026｜8件家品農曆新年前必扔掉免行衰運

年廿八洗邋遢，除了大掃除清潔家居，台灣星座塔羅風水師小孟老師提醒大家於馬年來臨前要將這8件東西丟掉，以免影響到運氣與家運。

年廿八大掃除｜8件家品農曆新年前必扔掉免行衰運（圖片來源：PhotoAC）

年廿八大掃除必清家品1：廚房裏壞掉的電器

廚房是家中的財位，也是灶神的所在地，如果廚房裏有故障的電器一直放著會讓我們的財氣晦氣，容易累積負能量，也會令財位會被破財，建議果斷丟掉。

年廿八大掃除必清家品1：廚房裏壞掉的電器（圖片來源：PhotoAC）

年廿八大掃除必清家品2：破碎的玻璃

如果家中有破碎碎掉的玻璃，如桌面窗戶有裂痕，一定要趕快換掉。因為破掉的玻璃會讓視線扭曲，代表會視人不清，容易遇到小人或被騙，必須換新或丟棄。

年廿八大掃除必清家品2：破碎的玻璃（圖片來源：PhotoAC）

年廿八大掃除必清家品3：不亮的燈

代表光明與前途，家中不亮的燈或有故障的燈具要盡快清掉，以免人生跟視力都不光明，前途黯淡，不但人生運勢無光明，視力也會受損。

年廿八大掃除必清家品3：不亮的燈（圖片來源：PhotoAC）

年廿八大掃除必清家品4：枯掉的盆栽

家裡有枯萎的盆栽花朵不清掉，容易會有不好的人緣跟桃花，做甚麼都難有成果，所以千萬記得盆栽如果只剩枯萎部分在房裡或露台一定要清掉。

年廿八大掃除必清家品4：枯掉的盆栽（圖片來源：PhotoAC）

年廿八大掃除必清家品5：被蟲蛀的傢俱桌椅

家中有傢俱桌椅被蟲蛀要盡快清理修理，住在裡面的人筋骨骨頭會不好。

年廿八大掃除必清家品5：被蟲蛀的傢俱桌椅（圖片來源：PhotoAC）

年廿八大掃除必清家品6：沒有魚的魚缸內的水

如果家中的魚缸只有水沒有魚，要盡快將魚缸內的水抽乾，因為魚缸內的水容易積累灰塵而變成髒水、污水，容易招穢氣，會影響人的肺部及運勢。

年廿八大掃除必清家品6：沒有魚的魚缸內的水（圖片來源：PhotoAC）

年廿八大掃除必清家品7：舊毛巾與舊馬桶刷

廁所是穢氣最重的地方，浴廁中的舊毛巾與舊馬桶刷會讓穢氣變晦氣，影響健康。如果沒有換掉，其晦氣會影響人的運勢一整年，最好全部換新。

年廿八大掃除必清家品7：舊毛巾與舊馬桶刷（圖片來源：PhotoAC）

年廿八大掃除必清家品8：發霉的衣物

家中有發霉的衣服要盡快清掉，黴菌菌絲難以徹底清除，民間認為穿上發霉的衣物象徵「霉運」纏身，其霉氣及濕氣會令人行一整年的衰運，建議直接丟棄。

年廿八大掃除必清家品8：發霉的衣物（圖片來源：PhotoAC）

年廿八大掃除吉日｜3個吉日吉時清理家居迎來好運

清理舊物雜物固然重要，但懂得揀「吉時吉日」效果更會事半功倍！今次請來玄學天后雲文子師傅MasterCloud以奇門遁甲為大家建議3個大掃除吉時吉日，大家可用作參考，以乾淨整齊的家居迎接新一年。

年廿八大掃除吉日｜3個吉日吉時清理家居迎來好運（圖片來源：PhotoAC）

點擊圖片瀏覽年廿八大掃除吉日：

玄學天后雲文子師傅MasterCloud

自幼道法修煉，奇門遁甲風水大師，高功法師。

國際品牌及金融機構御用風水行政策劃顧問 (包括: JIMMY CHOO、Vivienne Westwood、Michael Kors、BOUCHUERON、BALLY、BVLGARI、FRED、Blackstone(黑石集團)、UBS瑞銀集團、大豐銀行等)。

曾出版「奇門遁甲」十多本著作。

榮獲「2009國際十大易學風水名師」、「2008十大易學風水策劃風雲人物」、「2020香港最傑出企業服務大獎」等獎項，曾任北京聯合大學風水客座教授。

IG：master_cloud_

Facebook：雲文子

資料來源：FB@小孟老師星座塔羅牌之清水孟、玄學天后雲文子師傅MasterCloud

資料由受訪者提供，意見僅供參考。

相關交章｜雲文子2026馬年運程｜12生肖學業運健康運（上）羊專注力高/雞易情緒失控 附2026文昌位催旺法

相關文章｜雲文子2026馬年運程｜12生肖學業運健康運（下）牛孩考驗父母耐性/虎孩宜出國 附2026病災煞位拆解法