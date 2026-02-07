雲文子2026馬年運程｜12生肖學業運健康運（上）羊專注力高/雞易情緒失控 附2026文昌位催旺法

2026年丙午馬年將至，爸媽們定於辦年貨、添新衣、大掃除，新一年為大人們留意生肖運程之餘，也可以看看 12生肖學業運 與 12生肖健康運 ，今次就請來玄學天后雲文子師傅MasterCloud以奇門遁甲，為各位爸媽解開小朋友馬年運程，還有奇門遁甲蛇年文昌位及擺位以作參考，祝願各位小朋友於馬年學業進步，生活開心愉快，身體健康。先看看馬、羊、猴、雞、犬、豬的運程，同時附上2026馬年文昌位擺位法。

屬馬2026年馬年運程— 學業運+健康運：馬小孩犯太歲情緒易起伏

生肖：馬

年份：甲午年 2014年

運程：進入這個「前青春期」階段的馬仔馬女，開始有更強的自我意識，以及自己一套想法，以致容易對別人的評價，影響心情。加上今年「值太歲」，情緒更易有起伏。家長面對子女這種轉變，不宜過度管束，反而要給予更多選擇權和決策權，協助孩子成長，讓他們懂得為自己的行為負責。

屬馬的星二代有呂慧儀的兒子Anton，於2026年馬年運程來看，媽媽於馬年要給予更多選擇權和決策權，協助兒子成長。（圖片來源：ig@konniecrab）

屬羊2026年馬年運程— 學業運+健康運：羊小孩專注力高

生肖：羊

年份：乙未年 2015年



羊仔羊女今年能自動自發去學習，專注力亦高，父母毋須操心，只要適時給予他們實質獎勵，例如為他們安排有趣的親子活動、送上小禮物，讓他們感受到，付出的努力備受肯定，將可進一步激發子女對學習之熱情。但要注意，進入「前青春期」後，孩子開始在意人際關係，家長是時候從旁指點，何謂良好的溝通技巧。

屬猴2026年馬年運程— 學業運+健康運：猴小孩為一事駁斥父母

生肖：猴

年份：丙申年 2016年

孩子今年很在意「公平」，會不時將父母如何對待兄弟姊妹之態度，來跟自己的情況，作出比較。當要受罰時，會駁斥父母：「為甚麼哥哥、姐姐可以做，我卻不行？」所以今年的管教前提是：必須明白孩子渴望被理解和尊重之心理狀態，不宜管得太緊，亦不能太鬆。重點是：耐心去聽他們的需求和感受，不要一味批評。

屬猴的星二代有鍾嘉欣大女兒Kelly，媽媽今年要耐心去聽他們的需求和感受，別常常批評。（圖片來源：ig@chungkayanlinda）

屬雞2026年馬年運程— 學業運+健康運：雞小孩邏輯能力強

生肖：雞

年份：丁酉年 2017年

雖然孩子今年的功課比以前多，但強烈的好奇心反而令他們樂在其中，並不抗拒上學，從學習之中，逐漸發展出邏輯能力，以及更強的語言能力。可是，亦因此而變得愛頂嘴，加上未懂得怎樣全面處理情緒，以致一遇到挫折時，情緒就易失控。所以家長今年要預留更多親子時間，了解孩子之轉變。

屬雞的星二代有張繼聰與謝安琪的小女兒Kakaball，今年雖然功課多，但反而可從學習逐漸發展出邏輯能力。（圖片來源：ig@kakaball323）

屬雞2026年馬年運程— 學業運+健康運：狗小孩創造力高

生肖：狗

年份：戊戌年 2018年

運程：在「文昌之年」，創造力發展迅速，模仿力也強，今年家長宜透過獎勵，讓孩子有更明確的努力目標，並感受到學習之樂趣。

平時除透過閱讀習慣，加強其理解能力，也可利用益智遊戲，訓練孩子的邏輯思維。圖書館、博物館、科學館等，都可為小朋友提供豐富的學習素材，可多與他們一起去採索。

屬豬2026年馬年運程— 學業運+健康運：豬小孩學面對失敗

生肖：豬

年份：己亥年 2019年

運程：今年宜透過遊戲、戶外活動，加強培育孩子的認知能力、觀察能等。藉著遊戲，並可幫助他們分析問題，引導他們若然面對失敗，該如何管理自己的情緒。揀選興趣班時，父母別以為孩子年紀那麼小，於是一切為他們作主。小朋友其實開始自我意識增強，所以父母宜事先多傾聽他們的想法，要懂得去尊重其意願和選擇。

做了小學生的小黃妃屬豬，今年宜透過遊戲、戶外活動，加強培育孩子的認知能力、觀察能等。（圖片來源：ig@lilianchan222）

點擊圖片瀏覽馬年奇門遁甲風水陣文昌位擺位：

馬年2026年文昌位位於西方，「景門」主學業、文化、智；「天芮星」主考試、學習、思考、文職。想催旺文昌位，可於西方放置一個「白水晶文昌塔」或「貓頭鷹擺設」可增強文昌位，有助讀書、學習能力、考試運。同時書枱可放置在書房西方，或在屋內西位置温習，便可增強學習和思考能力。但切忌在此處放置文竹、文昌竹、富貴竹、泥種植物，會減弱文昌運，學習精神不集中，思路不連貫，出現斷層，考試運波折重重。

玄學天后雲文子師傅MasterCloud

玄學天后雲文子師傅MasterCloud

自幼道法修煉，奇門遁甲風水大師，高功法師。

國際品牌及金融機構御用風水行政策劃顧問 (包括: JIMMY CHOO、Vivienne Westwood、Michael Kors、BOUCHUERON、BALLY、BVLGARI、FRED、Blackstone(黑石集團)、UBS瑞銀集團、大豐銀行等)。

曾出版「奇門遁甲」十多本著作。

榮獲「2009國際十大易學風水名師」、「2008十大易學風水策劃風雲人物」、「2020香港最傑出企業服務大獎」等獎項，曾任北京聯合大學風水客座教授。

IG：master_cloud_

Facebook：雲文子

相關文章｜立春｜8大 立春禁忌 做錯無運行 犯太歲+一類人要躲春 / 立春開運法增財運｜農曆新年習俗