雲文子2026馬年運程｜12生肖學業運健康運（下）牛孩考驗父母耐性/虎孩宜出國 附2026病災煞位拆解法

雲文子2026馬年運程｜2026年丙午馬年快到，早前跟各位爸媽們分享了馬、羊、猴、雞、犬、豬的學業運與健康運，今次玄學天后雲文子師傅MasterCloud以奇門遁甲，為各位爸媽解開鼠、牛、虎、兔、龍、蛇的小朋友馬年運程，還有奇門遁甲蛇年病災煞位拆解法，讓大家參考參考，祝願各位小朋友於馬年學業進步，生活開心愉快，身體健康。

屬鼠2026年馬年運程— 學業運+健康運：鼠小孩犯太歲 用一方法辨識情緒

生肖：鼠

年份：庚子年 2020年

今年是時候幫助孩子辨識自己的情緒，學習用適當的方式去表達。與他們共讀繪本故事，認識更多詞彙，是其中一個可行方法。另外，並應設法鼓勵他們與同儕分享、合作，以及尊重他人感受，因今年肖鼠者沖犯太歲，能培養良好的人際互動關係，將可減少因衝突所引致的情緒衝擊。

楊茜堯與羅子溢的大女小珍珠今年沖太歲，能培養良好的人際互動關係，將可減少因衝突所引致的情緒衝擊。 （圖片來源：IG@tavia_yeung）

屬牛2026年馬年運程— 學業運+健康運：牛小孩害太歲 考驗父母耐性之年

生肖：牛

年份：辛丑年 2021年

孩子今年對這個世界的事物，特別好奇，喜歡不停去提問，所以是考驗父母耐性之一年。想有效幫助孩子成長，除對他們的提問，耐心解答，並應透過益智遊戲，訓練他們的邏輯思維。由於今年「害太歲」，與同齡小朋友互動時，可能會有衝突，解決問題的辦法，不是責罵，而是循循善誘，讓他們知道，爭執甚至打架，都是不當做法。

洪永城與梁諾妍大女兒Amber「Sirface」 屬牛，今年會特別好奇，喜歡不停去提問，所以是考驗父母耐性之一年。（圖片來源：IG@inez_leong）

屬虎2026年馬年運程— 學業運+健康運：虎小孩宜出國 廣闊世界觀

生肖：虎

年份：庚寅年 2010年

今年如踏足自己土生土長以外的地方，會獲益不少，例如參加遊學，不僅可充實自己，學習好外語，並可結識文化背景不同的人，擴大國際視野，培育出廣闊的世界觀。所以，父母今年不妨讓子女出國，嘗試新的體驗，為他們的履歷加分，同時為未來的發展奠基礎。

吳尊今年可安排女兒吳欣怡Neinei父母今年出國，嘗試新的體驗。（圖片來源：微博圖片）

屬兔2026年馬年運程— 學業運+健康運：兔小孩破太歲 父母要這樣做免傷感情

生肖：兔

年份：辛卯年 2011年

在「破太歲」之年，情緒波動較大，加上正值青春期，對事物有自己一套想法，開始追求獨立，以致容易做出一些，長輩眼中的「叛逆行為」。其實這只不過年輕人探索自我的一個過程，父母如不給予他們適當自由，讓他們獲探索機會，而只去批評，不僅會影響兩代關係，並會令兔子們覺得不被理解，而更加反叛。

李嘉欣兒子於2011年出生，屬兔的小朋友今年「破太歲」，情緒波動較大。（圖片來源：IG@michele_monique_reis）

屬龍2026年馬年運程— 學業運+健康運：龍小孩沉迷遊戲 要多溝通

生肖：龍

年份：壬辰年 2012年

今年孩子熱衷於追星、打游戲機，一時間令父母不知如何是好。如想避免子女將全部精力，放在追星、游戲機之上，一刀切他們所有空餘活動，可能會適得其反，令兩代關係變差。宜先與他們多作溝通，讓孩子明白，沉迷於崇拜偶像、游戲機，是不健康舉動。同時鼓勵他們發展多方面興趣，多參與社會公益活動。經過耐心引導，下半年他們將慢慢開竅。

郭羨妮今年宜與屬龍的女兒多作溝通。（圖片來源：IG@sonijakk、微博圖片）

屬蛇2026年馬年運程— 學業運+健康運：蛇小孩創造力強 做一件事打破隔閡

生肖：蛇

年份：癸已年 2013年

孩子今年的創造力強，除了藝術創作，思考方式也與之前有明顯分別，父母要多留意子女之轉變，提供適當環境，讓他們可表達不同想法，進一步培養創意思考能力。在這階段，家長並宜放下長輩架子，盡量成為孩子的「知己」，令他們願意主動分享心中所想，以便超前部署日後青春期可能出現的兩代隔閡。

應采兒與陳小春的大兒子Jasper屬蛇，今年的創造力強，除了藝術創作，思考方式也與之前有明顯分別。（圖片來源：微博圖片）

同場加映：馬年病災煞位

若睡床在西北方的朋友，今年也特別容易病倒或有所損傷，可把黑曜石葫蘆放在床頭。（圖片來源：PhotoAC）

雲文子師傅指，馬年2026年的病災煞位為「西北方」。「死門」主疾病、病毒、病菌，而「天柱星」主刑傷、災禍。師傅亦建議一些化解方法，如在西北方放置一個「黑曜石葫蘆」或「6個銅錢」，有助吸收病氣或負能量，化解災煞。若睡床在西北方的朋友，今年也特別容易病倒或有所損傷，可把黑曜石葫蘆放在床頭。

