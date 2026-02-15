Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

為何小朋友會變「小野獸」？兩本兒童繪本教孩子接納憤怒與情緒｜好書推介

親子
更新時間：14:00 2026-02-15 HKT
發佈時間：14:00 2026-02-15 HKT

好書推介｜你見過孩子憤怒的樣子嗎？不是那種撒嬌的扭計，而是那種彷彿全身都在燃燒，眼神裏充滿了毀滅欲望的憤怒。那一刻，你覺得眼前這個可愛的小天使不見了，取而代之的，是一個無法溝通的小野獸。第一反應通常是恐懼，接着是鎮壓。「唔好嘈！」、「再嘈我就⋯⋯」我們試着把那團火撲滅。兩本關於情緒的經典繪本，告訴我們憤怒不是需要被消滅的敵人，而是一場孩子必須獨自經歷的事。

兒童繪本推介1：《野獸國》

第一本是經典繪本《野獸國》。故事裏的阿奇，大概就是家裏小孩的縮影。他在晚上穿上野狼外套，在家裏大吵大鬧，甚至對媽媽大喊：「我會吃掉你！」結果呢？他被懲罰回房間，沒有晚飯吃。

（圖片來源：受訪者提供）
（圖片來源：受訪者提供）

穿上野狼外套去搗亂吧

如果是普通的說教故事，接下來阿奇應該會反省流淚。但作者沒有這樣寫，在阿奇的房間裏，長出了森林，海浪湧了進來。憤怒的阿奇跳上了一艘私人小船，航行到了一個叫「野獸國」的地方。在那裏，他成為了野獸之王，和那些長着尖牙利爪的野獸們一起。阿奇在現實中被壓抑的能量，在這裏得到了徹底的釋放。

（圖片來源：受訪者提供）
（圖片來源：受訪者提供）

狂歡之後，當阿奇發洩夠了，他聞到了遠處飄來的食物香味。他突然覺得寂寞，想回家了。於是他脫下王冠，坐船回到現實的房間。在那裏，晚餐已經擺在桌上，而且還是熱的。

（圖片來源：受訪者提供）
（圖片來源：受訪者提供）

這碗熱湯，是情緒教育最溫暖的註腳：你可以生氣，變成野獸，甚至可以離家出走去心裏的孤島。但當你回來時，媽媽的愛依然在那裏，沒有變冷。

（圖片來源：受訪者提供）
（圖片來源：受訪者提供）

兒童繪本推介2：《菲菲生氣了》

阿奇是透過「幻想」來宣洩，而《菲菲生氣了》則是透過「感官」來平復。

這種委屈，立即點燃了菲菲心中的炸藥。作者用極具張力的顏色來描繪這場心靈災難，菲菲就像一座即將爆發的火山，要把周遭的一切都吞噬。菲菲選擇了跑出去，衝進樹林，一直跑，直到再也跑不動為止。

（圖片來源：受訪者提供）
（圖片來源：受訪者提供）

從咆哮到大自然的世界

這時候，神奇的事情發生了。她哭了一會兒，然後開始看見石頭和大樹，也聽見小鳥聲。隨着菲菲的心情改變，畫面邊框的線條顏色，也從憤怒的紅色，慢慢轉變成平靜的藍色和綠色。

（圖片來源：受訪者提供）
（圖片來源：受訪者提供）

菲菲爬上一棵老樹，感受微風吹過頭髮，看着廣闊的大海。「這個廣大的世界安慰了她。」這一段描寫很浪漫，我們大人何嘗不是如此？當情緒來到頂點，我們需要的不是大道理，而是大自然。我們會發覺自己的憤怒在廣闊的天地面前，顯得如此渺小。

（圖片來源：受訪者提供）
（圖片來源：受訪者提供）

情緒是一場必經的地震

無論是阿奇的野獸國，還是菲菲爬上的那棵老樹，它們都是孩子情緒的避難所。生氣就像一場心靈的地震。地震發生時，能量必須釋放。我們不需要跳進去跟野獸打架，也不需要阻止火山爆發，只需要確保他們在一個安全的範圍內釋放，然後像阿奇媽媽一樣把晚餐準備好，再給一個溫暖的擁抱。

（圖片來源：受訪者提供）
（圖片來源：受訪者提供）

情緒會來，也會走。暴風雨過後，孩子會發現，愛還在，而自己又長大了一點。

文、圖：繪本童樂Kadey Jadey

兒童繪本書店
讓繪本成為親子最美好的回憶

www.kadeyjadeybook.com
www.kadeyjadeybook.com

相關文章︳貓咪與孩子一起長大的故事 兩本與貓主題兒童繪本 讓生命在愛裏繼續︳好書推介

相關文章︳一場孩子眼中的世界旅行 2大繪本展示成長過程中最難忘而真實的部分︳好書推介

相關文章︳願望是孩子給世界的一封信 2本繪本讓人知道願望為期待帶來力量︳好書推介

相關文章︳理解孩子的「執着」與「本性」佐野洋子兩本繪本說出人生的真相︳好書推介

相關文章︳了解生命的不同姿態 兩本以「線條」描述人生故事的繪本︳好書推介

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
社會
2026-02-14 15:10 HKT
農曆新年｜房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
農曆新年｜醒神拜年都無用 房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
社會
17小時前
趙希洛情人節宣布結婚  上載巴黎婚照老公首度入鏡  性感人妻爸爸傳經營石油生意
01:15
趙希洛情人節宣布結婚  上載巴黎婚照老公首度入鏡  性感人妻爸爸傳經營石油生意
影視圈
5小時前
快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
飲食
4小時前
新皇崗口岸傳七·一啟用慶回歸。小紅書@安安 Anna/豆豆愛抹茶
新皇崗口岸︱傳七·一啟用慶回歸 內地社媒現倒數照片
即時中國
7小時前
大埔新娘潭路單車失控自炒　49歲男子傷重死亡
大埔新娘潭路單車失控自炒　49歲男子傷重死亡
突發
5分鐘前
TVB新聞直播室變「戰場」？主播周可茵疑於後台激烈爭論 網民熱議：睇落接近嗌交狀態
TVB新聞直播室變「戰場」？主播周可茵疑於後台激烈爭論 網民熱議：睇落接近嗌交狀態
影視圈
21小時前
新年北上注意！深圳官方預測福田/羅湖/蓮塘口岸＋高鐵出行高峰 這3天最多人出境...
新年北上注意！深圳官方預測福田/羅湖/蓮塘口岸＋高鐵出行高峰 這3天最多人出境...
旅遊
2026-02-14 13:00 HKT
深圳好去處2026｜50大深圳一日遊推介！Minisoland開幕！最新商場/超市/飲茶/親子玩樂 福田/蓮塘/羅湖/深圳灣地鐵沿線
深圳好去處2026｜50大深圳一日遊推介！Minisoland開幕！最新商場/超市/飲茶/親子玩樂 福田/蓮塘/羅湖/深圳灣地鐵沿線
旅遊
5小時前
女子稱被教練哄騙多次注射類固醇 下體長出「陰莖」變陰陽人
女子稱被教練哄騙多次注射類固醇 下體長出「陰莖」變陰陽人
奇聞趣事
21小時前