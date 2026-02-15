為何小朋友會變「小野獸」？兩本兒童繪本教孩子接納憤怒與情緒｜好書推介

好書推介｜你見過孩子憤怒的樣子嗎？不是那種撒嬌的扭計，而是那種彷彿全身都在燃燒，眼神裏充滿了毀滅欲望的憤怒。那一刻，你覺得眼前這個可愛的小天使不見了，取而代之的，是一個無法溝通的小野獸。第一反應通常是恐懼，接着是鎮壓。「唔好嘈！」、「再嘈我就⋯⋯」我們試着把那團火撲滅。兩本關於情緒的經典繪本，告訴我們憤怒不是需要被消滅的敵人，而是一場孩子必須獨自經歷的事。

兒童繪本推介1：《野獸國》

第一本是經典繪本《野獸國》。故事裏的阿奇，大概就是家裏小孩的縮影。他在晚上穿上野狼外套，在家裏大吵大鬧，甚至對媽媽大喊：「我會吃掉你！」結果呢？他被懲罰回房間，沒有晚飯吃。

（圖片來源：受訪者提供）

穿上野狼外套去搗亂吧

如果是普通的說教故事，接下來阿奇應該會反省流淚。但作者沒有這樣寫，在阿奇的房間裏，長出了森林，海浪湧了進來。憤怒的阿奇跳上了一艘私人小船，航行到了一個叫「野獸國」的地方。在那裏，他成為了野獸之王，和那些長着尖牙利爪的野獸們一起。阿奇在現實中被壓抑的能量，在這裏得到了徹底的釋放。

（圖片來源：受訪者提供）

狂歡之後，當阿奇發洩夠了，他聞到了遠處飄來的食物香味。他突然覺得寂寞，想回家了。於是他脫下王冠，坐船回到現實的房間。在那裏，晚餐已經擺在桌上，而且還是熱的。

（圖片來源：受訪者提供）

這碗熱湯，是情緒教育最溫暖的註腳：你可以生氣，變成野獸，甚至可以離家出走去心裏的孤島。但當你回來時，媽媽的愛依然在那裏，沒有變冷。

（圖片來源：受訪者提供）

兒童繪本推介2：《菲菲生氣了》

阿奇是透過「幻想」來宣洩，而《菲菲生氣了》則是透過「感官」來平復。

這種委屈，立即點燃了菲菲心中的炸藥。作者用極具張力的顏色來描繪這場心靈災難，菲菲就像一座即將爆發的火山，要把周遭的一切都吞噬。菲菲選擇了跑出去，衝進樹林，一直跑，直到再也跑不動為止。

（圖片來源：受訪者提供）

從咆哮到大自然的世界

這時候，神奇的事情發生了。她哭了一會兒，然後開始看見石頭和大樹，也聽見小鳥聲。隨着菲菲的心情改變，畫面邊框的線條顏色，也從憤怒的紅色，慢慢轉變成平靜的藍色和綠色。

（圖片來源：受訪者提供）

菲菲爬上一棵老樹，感受微風吹過頭髮，看着廣闊的大海。「這個廣大的世界安慰了她。」這一段描寫很浪漫，我們大人何嘗不是如此？當情緒來到頂點，我們需要的不是大道理，而是大自然。我們會發覺自己的憤怒在廣闊的天地面前，顯得如此渺小。

（圖片來源：受訪者提供）

情緒是一場必經的地震

無論是阿奇的野獸國，還是菲菲爬上的那棵老樹，它們都是孩子情緒的避難所。生氣就像一場心靈的地震。地震發生時，能量必須釋放。我們不需要跳進去跟野獸打架，也不需要阻止火山爆發，只需要確保他們在一個安全的範圍內釋放，然後像阿奇媽媽一樣把晚餐準備好，再給一個溫暖的擁抱。

（圖片來源：受訪者提供）

情緒會來，也會走。暴風雨過後，孩子會發現，愛還在，而自己又長大了一點。

文、圖：繪本童樂Kadey Jadey

兒童繪本書店

讓繪本成為親子最美好的回憶

www.kadeyjadeybook.com

相關文章︳貓咪與孩子一起長大的故事 兩本與貓主題兒童繪本 讓生命在愛裏繼續︳好書推介

相關文章︳一場孩子眼中的世界旅行 2大繪本展示成長過程中最難忘而真實的部分︳好書推介

相關文章︳願望是孩子給世界的一封信 2本繪本讓人知道願望為期待帶來力量︳好書推介

相關文章︳理解孩子的「執着」與「本性」佐野洋子兩本繪本說出人生的真相︳好書推介

相關文章︳了解生命的不同姿態 兩本以「線條」描述人生故事的繪本︳好書推介