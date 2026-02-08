Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

2本繪本教孩子打開心窗 走進情緒玻璃屋 接納真實的自己｜好書推介

好書推介｜面對內心翻騰的情緒時，我們往往未能好好表達出內在感受，甚至可能會留在負面的情緒中不能自拔，這時候可以怎辦呢？

兒童繪本推介1：《有點喜歡》

如果你很用心地製作了一個美好的蛋糕並非常期待與朋友分享，卻因為自己的不小心將它打翻了，第一個反應會是怎樣呢？《有點喜歡》整本繪本都是柔和的色彩，當主角小巫師將蛋糕捧到趕來慶祝的朋友面前時，畫面中藍天與戶外黃色草地的搭配，洋溢着幸福的氛圍。就在下一頁主角跌倒的那一刻，風景依然風和日麗，人物的動態和表情卻瞬間交織出一片慌亂，與那溫和的環境形成了強烈對比，令人感覺真的發生了甚麼不得了的事情。然而繼續翻頁，便會發現這並非甚麼大事故，眾人確認無人受傷後都鬆了一口氣 —— 唯獨小巫師除外。

（圖片來源：受訪者提供）
（圖片來源：受訪者提供）
（圖片來源：受訪者提供）
（圖片來源：受訪者提供）

走進情緒玻璃屋 接納真實的自己

作者以小巫師的玻璃房子比喻為他的心房，描繪他在身體繃緊之後，只想立刻躲進房子裏，於黑暗中反覆思量意外的過程。相信這些場景會勾起不少讀者的共鳴。多少人在自己失誤的時候，縱使為了不想破壞群體的氣氛，而表面上隱藏自己的難過，暗地裏卻陷在失望與憤恨中不斷責怪自己？幸好小巫師的朋友溫柔地走進了玻璃屋內告訴他，無論是小巫師好的或是會造成麻煩的特質，他們都「有點喜歡」。作者甚至用了很恰當的比喻，把一些常被排斥的情緒，如憤怒、懦弱等，以另一角度詮釋它們的用處 —— 在坦誠的對話中，既沒有否定小巫師的感受，同時也帶出這些所謂「缺點」存在的意義，令小巫師能漸漸接納自己而走出黑暗。

（圖片來源：受訪者提供）
（圖片來源：受訪者提供）
（圖片來源：受訪者提供）
（圖片來源：受訪者提供）

兒童繪本推介2：《別傷心，我會陪著你》

另一本繪本《別傷心，我會陪著你》的主角泰勒也遇到相似的情況︰他的作品無故被摧毀了，不同的是，事發時他身邊一個同伴也沒有。過了一會才陸陸續續有不同的同伴出現，看見傷心的他，就提議他去「做」一些事情讓自己好過些。可是泰勒對每個建議都不想做，被拒絕的同伴們一個個地離開，直到一隻小兔子默默來到他身邊，靜靜地依偎着他。小兔子甚麼也沒有說，過了一會兒泰勒主動說出需要小兔子陪伴在側；再過多一會他慢慢可以對小兔子說出更多，漸漸他能重新對將來抱持希望。

（圖片來源：受訪者提供）
（圖片來源：受訪者提供）
（圖片來源：受訪者提供）
（圖片來源：受訪者提供）

以沉默代替建議 給情緒一個空間

故事運用不同動物的特性，帶出了不同性格的人或不同情況下各種應對難過心情的方法，其中甚至包含一些「損人不利己」的提議。一方面既真實又幽默地道出受害人的心理狀況，另一方面也諷刺現實中旁人很快就給出建議，為的是「做」些甚麼以盡快消除傷心的情緒，反而忽略了給當事人消化情緒的空間。陪伴與等待看似甚麼都不做，但其實沉默反而造就了一個接納的空間，仿佛告訴受傷的人，情緒的流動是被允許並且可以安全地表達出來的。而有趣的是，泰勒和小兔子分享的想法，其實就是之前同伴的提議，只是小兔子的聆聽及陪伴使他可逐一表達出來。

（圖片來源：受訪者提供）
（圖片來源：受訪者提供）

有時，一件微不足道的小事也可能帶來巨大的失落。若暫時未能找到那個懂你沉默的夥伴，不妨讓繪本成為最安心的陪伴。它既能像小巫師的朋友一樣，告訴我們「有點喜歡」全部的自己；也能教我們像那小兔子，學會用靜默的陪伴溫暖他人。在情緒的課題上，繪本為我們與孩子，同時打開了接納自我與理解他人的兩扇心窗。

（圖片來源：受訪者提供）
（圖片來源：受訪者提供）

文、圖：花生‧莎朗

喜歡與人分享繪本之美，為生命帶來一點悸動。修畢繪本創作及文化文憑，並成為繪本作者及《繪本空間》種籽導師。

IG@peanutnogood

www.sr-studio-art.com
www.sr-studio-art.com

