運動教育│粉嶺公立學校村校手球隊成賽場常勝將軍 運動助學生建立自信學懂爭取機會

運動教育｜手球港隊去年在「第十五屆全國運動會」歷史性晉身四強，熱血表現獲全城力撐，可能不少家長會想：原來香港人打手球咁叻？係，係好叻。粉嶺公立學校（下稱粉公）早於20多年前，在前任校長李穗波帶領下，先成立女子手球隊，很快便在學界打出好成績，到林宇輝副校長入職時，因着個人手球運動員背景，開始籌組男子隊，一直發展至今。「規模上已比以往更齊全，現在男女子手球隊的人數超過40人，還有初小（小一至小二）的幼兒手球，是學校的重點發展項目。」

運動發展見證教育方向

親：親子王

林：林副校

林宇輝副校長（圖：霍楚暉）

親：20多年前手球是新興運動，何以當時學校會選擇加以發展？

林：手球跟很多球類運動相似，以及需要綜合的運動能力，例如田徑，因為手球需要快速跑，也要反應敏捷，打法也同時像足球、籃球、排球，跟一些球類的規則也似共通，所以學生如果有參與過其他球類的話，都會比較快上手，而且學校地方大（佔地面積約11,000平方米），硬件足以支援發展。

看運動發展也可以見證教育發展方向，過往學生很多時一人參加多個校隊，隨着教育變化，這類學生變少，因為現在注重多元發展，學生在課外活動方面變得專注和專門，加上學業忙碌，要是學生參與兩項活動已經日程滿滿了。

男女子組及幼兒手球隊隊員；（左一）粉嶺公立學校林宇輝副校長（正中）余美賢校長、（右一）舊生彭穎妍教練。（圖：霍楚暉）

親：手球隊歷年的戰績非常彪炳，不論男女子組都多次贏得「全港小學校際五人手球比賽」的獎項，而2024 - 2025這屆就獲得男子組冠軍，作為教練之一的林副校如何評價球隊呢？

林：不敢說成績彪炳，只是學校和校長支援十足，學生和家長也投入，我會形容粉公是學界其中一所很支援運動的學校，拿冠軍是結合天時地利人和，拿冠軍是開心的，最欣賞學生在過程中的付出。個人最看重團隊的建立和孩子的成長，拿一個獎杯、金牌都只是一剎那，可是孩子的長遠發展才是最重要。

多年來，粉公的男子手球隊跟傳統名校多次逐鹿冠軍寶座，去年再度奪冠。（圖：霍楚暉）

孩子能力難以估計

親：對手球隊隊員有甚麼要求？

林：我的門開得很闊，小一都可以來參與，甚麼身高、體型也不太介意，因為小學階段的身形未定型，孩子不會越來越矮嘛，就算體重也有機會變化，可能肥胖變瘦，瘦的也有機會長胖或大隻，所以外在條件不是最重要，最重要是有責任心，以及性格特質：會否輕易放棄呢？同學來參與訓練，除了看其基本技術表現，我會跟他聊天、慢慢觀察，所以我們可以說是沒有選拔，學校一級有三班，每級才大概70多人，一些男校或傳統學校，學生人數較多，才有條件首輪便嚴格挑選。

不過，我倒喜歡從一大班人開始訓練，因為個人喜歡「舊帶新」這種梯隊式方法，大概訓練幾課，已能初步判斷那個學生有沒有潛質，因為有潛質的學生很快會在其訓練中表現突出，孩子的力量永不知道甚麼時候爆發，團隊運動需要很多角色，尤其是小學生，就算是後備，只要有帶他出場，就會發揮意想不到作用，可能他會提醒同學帶齊裝備？球有沒有漏氣？或者幫忙去打氣、洩氣，每個角色都很重要。

幼兒組是有點可愛風！（笑）（圖：劉佩樺）

運動與學業相輔相承

親：從副校長的身份來看，近年體藝教育越見受重視，原因是甚麼？

林：社會文化改變吧！以往傳統普遍認為學業最重要，幾個公開試就決定一個學生的未來。現在社會變得多元，無論是大學收生標準、可供修讀的學科、運動員的出路都更廣闊，令家長逐漸明白，孩子的人生不是只有一條路。同時，社會比過往關注學生的壓力與精神健康，不少家長改變心態，意識到運動與藝術既能促進身心平衡，甚至是一個出路。因此，越來越多家長認同運動與學業是可以相輔相承，也是近年無論學界還是不同風格學校，都更重視體藝教育。

（圖：霍楚暉）

親：粉公也有培訓運動尖子的方向嗎？

林：有，然而無論是基礎的運動培訓、興趣啟發，還是基本能力的建立，都會繼續進行，如果同學有動尖子潛質，就讓他們加入校隊接受重點訓練。

親：有沒有一些孩子，最初覺得他可能到不了最重要的位置，但最後止打到你心目中的水準甚至有所改變？

林：當然有。有些孩子本來個性沉默，參與運動後性格逐漸改變，從不愛說話變得樂於表達；也試過第一次聯絡家長時，連他們都不相信孩子適合運動，經過訓練，孩子發現自己也可以有角色定位而建立自信心。傳統上常認為身形高大才適合打球，高大確實有優勢，畢竟比較容易先射球，但正因為目標大，也更容易被對手重點防守。如在翼位位置（左、右翼）更需要速度快、技巧佳，射門技術和戰術意識皆強的孩子。此外，也要具備球商 / 球感，凡球感好的孩子，都不是只集中在高大和有力量的孩子。

運動讓孩子擁有明確的目標，像本來對上學缺乏動力、渾渾噩噩，會告訴他如果想參加訓練和比賽，必先要盡學生的本分，做不到就先要暫停訓練。孩子為了爭取機會，往往會調整學習態度；說得老套一點，每個人都有其亮點，關鍵在於放他在哪個位置，而每個位置都有其價值。

教練，我想打手球！

黎欣藍和李灝軒都是六年級學生，兩位都是三年級開始學手球，欣藍司職右輔，灝軒則較全能，看教練於賽場上的安排，不過多主力左輔，也是最喜歡的位置。問二人喜歡手球甚麼？活潑的欣藍說快上快落夠刺激，而且喜歡團體運動的力量，隊友會互相扶持；灝軒倒喜歡防守的力量，守到不會失分令他極具成功感。左、右輔是手球中最重要的位置，可見二人具備實力，但回顧初學時，欣藍對一邊拍球一邊走動大感困難，「走到第三步就不期然走多了一步。」要克服就要多練習，訓練時間以外欣藍還借手球自行練習，爸爸於假日更陪女兒加操。灝軒初學時同樣有「走步」問題，除了請教教練和師兄，也問道於YouTube，看到別人利用衣服綁着身體做負重訓練，他也在天台照做如儀。

李灝軒（圖：霍楚暉）

二人初見記者有點怕羞，可是講到手球即兩眼透現光茫，說過不停，感受到一份熱愛，連升中也選擇有手球校隊的學校，不約而同都心儀基督教香港信義會心誠中學，也有很多師兄師姐已升讀，這時灝軒說：「你知唔知呀，細個時每當林Sir話無時間同我哋練習，我哋就會無晒心機，好慘！」笑咗。

（由左至右）李灝軒和黎欣藍（圖：霍楚暉）

「十五運」親身走到啟德見證港隊實力，二人的偶像分別是陳梓朗（耶穌）及謝永輝，同樣喜歡兩位運動員的速度與技術。（圖：霍楚暉）

文：劉佩樺 圖：霍楚暉、受訪學校提供

