運動教育│基督教香港信義會深信學校落成比賽級劍擊館 助學生整體發展、齊全三項劍種校隊

運動教育｜劍擊運動過往多是直資或傳統名校的必然專項，位於深水埗區的基督教香港信義會深信學校（下稱深信）是一所具60多年歷史的學校，要在有限的校園空間，打造一個既靈活（可收可放）又符合國際標準、功能齊全且安全的劍擊館，儼如夢想工程，潘自榮校長說：「劍擊館由籌備到落成花了差不多三年時間，開幕禮時甚至還未安裝好冷氣系統，剛才你看到是一個完善又漂亮的場地，其實是一步一塊才變成齊全。」

劍擊助個人整體發展！ 基督教香港信義會深信學校落成比賽級劍擊館，齊全三項劍種校隊。（圖：霍楚暉）

劍擊有助個人整體發展

熱愛體育的潘校長深信，運動有助於個人整體發展，加上近年香港劍擊運動在國際舞台上大放異彩，漸生出將劍擊打造成校技的想法。劍擊結合「體力對抗」與「腦力博弈」，講究眼、手、腦的高度協調，很適合小學生鍛煉專注力與反應力。「劍擊運動有嚴格的禮儀規範，從訓練到賽事都強調尊重對手與規則，跟學校全人教育的教育理念契合。」

基督教香港信義會深信學校潘自榮校長（圖：霍楚暉）

近年本地多位劍手如張家朗、江旻憓、蔡俊彥等在國際體壇屢創佳績，彈丸之地出產多名「世一」，令家長也支持學校的劍擊活動。「開始時我們也擔心資源不足，可是家長非常支持，對孩子有機會學劍擊表示非常開心，同學又好肯學，我們也盡力申請各種計劃或資助去打造劍擊館，好像『中銀青少年發展計劃』就供應了大量裝備，減省成本。」」

齊全三項劍種校隊

昔日雨天操場改造成劍擊館，內設比賽級的長導電賽道、計分系統、照明設施等，學校花費了不少時間與專業人士調整，硬件準備充足時，學生的訓練也漸具規模化。「致力將劍擊打造成校技，期望全校每位同學皆能參與訓練，達至普及化。」學校安排一至二年級學生於校本特色課程中，學習劍擊基本功，然後挑選具潛質的同學加入劍擊校隊。「我們一步一步走，今年終於除了原有佩劍隊外，還新增花劍隊及重劍隊，三個劍種都齊全了。」

校隊越見整全，積極參與校外比賽，也做出了好成績，成就潘校長眼中最熱血一幕。「去年『2024 - 2025年度中銀青少年發展計劃全港小學分區劍擊比賽（九龍西區）』，我們囊括男子甲組佩劍冠、亞、季軍，同項比賽中不乏強敵，同學都能沉着應戰、拼盡全力，終於獲勝！」潘校長道來仍見激動：「那一刻非常驕傲，不止看到同學們辛勞多時的成果，更看到他們在運動中學會的堅持，這才是珍貴所在。」同項賽事中，深信還奪得女子甲組佩劍亞軍，由2022年成立的劍擊校隊，開始見到成果。

體藝學業並重

潘校長認為現代教育重心不再只是放在學業成績上，更要注重孩子的身心健康與多元發展。「體育與藝術活動均有效發掘學生潛能、建立自信，並學會抗壓與團隊合作，這些都是書本難以傳授的能力。」隨着家長和社會逐漸認識到這些技能對孩子未來的重要性，潘校長坦言體藝素養已成為衡量學生綜合素質的重要指標。「國家層面也在積極推動『體教融合』政策，鼓勵學校重視體藝教育，為學生的全面發展打下基礎。」學界越來越重視培養運動尖子，潘校長說確實改變了家長的傳統看法。「當他們看到孩子在劍擊等賽事中取得卓越成績，學業表現仍能保持優秀，以及透過體育項目獲得獎學金、升學機會，甚至參加國際賽事，觀念便逐漸改變。」

潘校長渴望更多學生發掘到自己熱愛的運動項目，讓每位學生都能在學校找到至少一項自己喜歡並能長期堅持的運動，從中鍛煉體魄、獲得快樂，並培養積極向上的人生態度。

這些印章都是征戰的證明。（圖：霍楚暉）

3個「好打得」同學仔

Q1：甚麼時候開始學劍擊？

榮樟：三年級開始打劍，那時候學校剛成立劍擊校隊，在父母的鼓勵下嘗試參加。最初說不上真心喜歡，可是很快便產生真正興趣，特別享受賽場上的刺激感，那種緊張會令心跳加速，甚至呼吸困難。

佳妤：一年級上劍擊班時，老師說我表現不俗就推薦加入校隊。喜歡劍擊的快速對攻，每次出手都要思考對手的下一步，訓練我的反應力。

善霧：五年級才開始學，因為劍擊很有挑戰性，要勤練動作和技巧，還要學習戰術，結果發現比想像中更喜歡。（善霧學了沒多久，校內比賽已經得獎）目前技術還很初階，於是自己定了一個目標：出去比賽一次！

潘榮樟P.6（佩劍）（圖：霍楚暉）

Q2.最初打劍時遇過甚麼困難嗎？

榮樟：對攻、四位板 (第四位防守位置)都練集了很久，如何站好在「開始線」，觀察了很多才練到「企好」。

佳妤：開始時常怕對手會刺到我，後來教練江Sir教我防守，於是努力練習，現在可以避開對手的進攻了。

善霧：最初不習慣裝備很重，感覺不太好受，不過這件事必須克服，需要習慣。

梁佳妤P.2（花劍）（圖：霍楚暉）

Q3.請各自分享開心或難忘時刻。

榮樟：第一次代表學校出賽就拿了冠軍。（當時緊張嗎？）反正都有盃，心態反而輕鬆，專心比賽。（贏了那一刻有沒有開揭面罩尖叫？）有揭開面罩但沒有尖叫，真的好興奮。

佳妤：最開心是第一次和隊友比賽時，以五比零贏了，那一刻覺得所有的努力都是值得。最難忘是第一次出外比賽，見識到很多校外對手（緊張嗎？），也不會，告訴自己像平日一樣就能發揮了。

善霧：最開心得到教練稱讚。（笑）

朱善霧P.5（重劍）（圖：霍楚暉）

Q4. 你們有劍擊方面的偶像嗎？

榮樟：港隊的佩劍代表何思朗，喜歡他那種不放棄的精神，而且他的觀察力好強，進攻節奏快又準，或許他暫時未贏過最大的獎項，但仍然很努力。（何在「十五運會」奪得銀牌，是港隊在全運會男子佩劍歷來最佳成績。）

佳妤：「微笑劍后」江旻憓是我偶像，劍擊館開幕典禮中，親身感受到她的和藹可親。欣賞她受傷後也沒有放棄，想學習這份堅強。

善霧：奧運冠軍張家朗，最想學習他的冷靜，無論比賽有多緊張，他也能冷靜面對，心理質素很高。

佳妤在開幕日得到偶像簽名鼓勵。（圖：霍楚暉）

點擊圖片瀏覽學校劍擊館：

文：劉佩樺 圖：霍楚暉、受訪學校提供

