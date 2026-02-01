了解生命的不同姿態 兩本以「線條」描述人生故事的繪本︳好書推介

好書推介｜我看過一個很特別的畫面。那天風很大，一位爸爸手裏緊緊拉着一條風箏線。風箏飛得很高，線拉得很直，在風中發出微微的呼呼聲。爸爸沒有跑，只是靜靜地站在原地，仰着頭，眼神專注地看着。而在他旁邊，有一群孩子正圍着一個沒有音樂的空地，手舞足蹈地跳着自創的舞步，跌倒了又爬起來。這像是生命的兩種姿態：一種是在緊繃中安靜地等待，另一種是在混亂中盡情起舞。這次要介紹兩本極具藝術元素的繪本。它們不約而同地，都用「線條」來描述人生的故事。

兒童繪本推介1：《我期待⋯⋯》

《我期待⋯⋯》這本繪本的設計非常簡單，卻極具震撼力。繪本的開始，是一條紅色的毛線。這條線從第一頁延伸到最後一頁，像是一條血管，也像是一條時間軸，串起了主角的一生。

（圖片來源：受訪者提供）

那條貫穿一生的紅線

作者只用了一個句型：「我期待⋯⋯」，就寫盡了人的一生。

（圖片來源：受訪者提供）

小時候，紅線是聖誕樹的裝飾；長大後，紅線連結了愛情；後來，紅線變成了嬰兒臍帶；最後，代表了生命的終結，化為思念。那條紅線時而鬆，時而緊，精準地捕捉了我們在生命不同階段的心情。

（圖片來源：受訪者提供）

作者在原版繪本的最後，並沒有寫上法文的「Fin」（完），而是寫了「Fil」（線）。這是一個很有意思的比喻 —— 生命不會結束，它會變成另一條線，交到下一代的手中，繼續延伸下去。

（圖片來源：受訪者提供）

（圖片來源：受訪者提供）

兒童繪本推介2：《一起跳舞》

韓國繪本作者蘇西．李（Suzy Lee），再次打破了我們對「書」的想像。這本書不止是用來讀的，它還可以用來「聽」和「摸」的。

（圖片來源：受訪者提供）

打開《一起跳舞》，你會看到樂譜，一個小女孩在黑暗中打開眼，拋出一顆小圓球。接着，法國作曲家莫里斯．拉威爾（Maurice Ravel）著名的《Bolero》舞曲開始響起。雖然書是無聲的，但作者用畫面創造了聲音。隨着《Bolero》的漸強節奏，小圓球在紙上彈跳，帶動了線條的震動，動物們都加入了這場舞蹈。書頁運用了特殊的設計，當你把書頁拉開，彷彿樂譜被無限延長，生命力在紙上呈現出來。

（圖片來源：受訪者提供）

在黑暗與戰火中跳一場舞

這不止是一場歡樂的舞會。作者在創作時，看到了戰爭的新聞。於是，音樂變成了噪音，舞蹈變成了逃亡。這是一個非常大膽的隱喻 —— 和平和毀滅的一線之差。然而，即使在戰火與黑暗中，那個孩子依然在跳舞。

（圖片來源：受訪者提供）

《一起跳舞》是一種感官的閱讀衝擊。你看得到音樂，摸得到那些鏤空和燙黑的音符。生命不總會是一帆風順。

（圖片來源：受訪者提供）

（圖片來源：受訪者提供）

人生交響樂

《我期待⋯⋯》代表了生命的長度；《一起跳舞》代表了生命的力度。我常覺得，家長就是那個在旁邊看着的人。我們看着孩子手裏握着那條紅線，跌跌撞撞地往前走；看着他們在人生的五線譜上，有時走音，有時跌倒，有時跳出連我們都驚嘆的舞步。

是的，這就是生命。

文、圖：繪本童樂Kadey Jadey

（圖片來源：受訪者提供）

兒童繪本書店

讓繪本成為親子最美好的回憶

