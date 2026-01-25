身在夢想中而不自知？ 2本兒童繪本教大家學懂認清自己位置︳好書推介

好書推介︳在忙碌的現代生活中，許多人每天都為生活奔波，將夢想暫放一旁。然而，實現夢想是否一定需要遠走他方？還是我們早已身在其中，只是未曾察覺？今期介紹的兩本兒童繪本，皆以輕巧寓言，引領大小讀者叩問自我：我們是否看清了自己的位置？又是否在追夢途中，忘記了停頓與思考？

兒童繪本推介1：《小老鼠的夢想》

繪本《小老鼠的夢想》中小老鼠的夢想是要環遊世界。牠有一位朋友大老鼠常常寫信向牠述說自己的見聞，令牠羨慕不已。因為身為大廚的小老鼠每天只能困在廚房中忙東忙西，沒有時間像大老鼠般走來走去。這似乎是我們一般人的寫照，就是把生命的大部分時間顧及糊口而勞勞碌碌，只好叫心中的夢想讓路先放在一旁，幻想那一天機會來了才去實現。這繪本是由著名的台灣作者劉恭旭先生一手包辦文圖的創作，他彷彿是向「讀萬卷書不如行萬里路」這句每位華人定必聽過的成語開了個玩笑。

兒童繪本推介1：《小老鼠的夢想》（圖片來源：受訪者提供）

原來在圖書館住的大老鼠一直只是在圖書館中的世界地圖上走來走去並未離開過，牠只是憑着閱覽群書認識了世界各地的文化和特色。雖然並沒有真正到過信中描述的地方，但牠並非純粹吹牛，而是把書本中提到的新奇軼事轉述給小老鼠，對小老鼠來說那些經歷的趣味和新奇起碼可以望梅止渴吧，誰叫牠沒有大老鼠那麼幸運呢？

（圖片來源：受訪者提供）

身在夢中而不自知？

可是，要是讀者一直都細心地留意小老鼠出場的場景，就會意識到小老鼠工作的地方不是在陸上，而故事往下發展更出乎意料地證實牠在一艘大郵輪上。只要小老鼠有一刻從忙碌的生活中稍停一下，牠可會發現自己其實已親身到過了世界各地？這樣算是達成了夢想還是白白地錯過了？

（圖片來源：受訪者提供）

（圖片來源：受訪者提供）

兒童繪本推介2：《飛一下、休息一下、再想一下⋯⋯ 》

日本著名繪本作家五味太郎的作品《飛一下、休息一下、再想一下⋯⋯ 》或者能給我們好好的提醒。五味太郎擅長描述日常的情景，並且能以創意發掘出多個一般人沒有留意的角度，以別出心裁的演譯方法展列出來，讀者會陸陸續續被奇怪的想法吸引，不知不覺跟隨作者的節奏把繪本讀完。

如其說是讀完一個故事，有時候可能只是看了主角生活中的一個過程，卻淺白地道出了生命最真實的道理，與那些充滿童趣的圖畫互相呼應。

（圖片來源：受訪者提供）

停頓 是為了看清方向

書一開始，讀者就會看到一隻小鳥，牠在飛時會打開雙翼，但只過了一版牠就休息了。然後在下一版，牠又同樣地打開雙翼，你不知道牠飛得快或慢，只是下一版牠又再休息了。一動一靜的節奏被突如其來的海洋打破了。

（圖片來源：受訪者提供）

面對一望無際的藍色，小鳥憑過往的經驗知道自己不可能越過沒有樹木停靠休息及補充食物的情況下飛過大海。這個衝擊並沒有使小鳥想到失敗；相反，這引發牠去想之前從沒想過的事情，並且評估自己的能力，相信長大了就會有更多力量去飛過。比起用腳走路的老鼠，會飛的小鳥要環遊世界可能比較容易，但也不是一朝一夕的事情。當我們在想像鳥兒在天空飛翔的自由自在時，也許會忽略了鳥兒也有成長的階段，就像人類在拼命奮鬥時理所當然地忘記停下來一樣。

（圖片來源：受訪者提供）

然而，休息和停頓並不是浪費時間，而是騰出一些空間給自己掂量當刻的能力和看清周圍的處境，幫助自我在充滿變數的現實中做出較明智的選擇，否則可能會像小老鼠般看不見自己已經走在夢想的軌道而浪費了寶貴的機會。

（圖片來源：受訪者提供）

文、圖：花生‧莎朗

喜歡與人分享繪本之美，為生命帶來一點悸動。修畢繪本創作及文化文憑，並成為繪本作者及《繪本空間》種籽導師。

IG@peanutnogood

www.sr-studio-art.com

