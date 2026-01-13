正向教育︳3個療癒「替代性創傷」策略 6A練心術將悲傷情緒轉化成力量︳林秋霞專欄

2025年11月26日，香港宏福苑發生了五級大火事件，造成數百傷亡，是本港半世紀以來最慘烈並震驚全球的一場災難。這場悲劇不但對屋苑居民造成嚴重的人命傷亡及心理創傷，更在香港許多市民心中烙下難以癒合的傷痕。在悲痛未平，難過無眠之時，讓我們一起探索如何療癒受災者及民眾不安的情緒，在艱難的日子中，並肩同心同行。

當新聞變得太沉重：關於「替代性創傷」

「替代性創傷」是一個心理學名詞，亦作「間接創傷」，指透過間接接觸他人的創傷經歷，因而產生類似直接創傷受害者的心理反應和症狀。簡言之，即使我們沒有直接吸入濃煙，但透過電視畫面、人們的討論、社會的焦慮氛圍，那股恐懼的氣息，依然滲入我們的內心。面對這場突如其來的集體創傷，我們該選擇「迴避」，還是「直視」？我們該如何運用適當的創傷復原、情緒療癒策略，為己為人重建內在的安全感？

「替代性創傷」是一個心理學名詞，亦作「間接創傷」，指透過間接接觸他人的創傷經歷，因而產生類似直接創傷受害者的心理反應和症狀。（圖片來源：PhotoAC）

1. 接納情緒 —— 比「不要怕」更有力量的是「我在這裏」

在華人的社會中，我們習慣以「否定」來處理負面情緒：「不要怕」、「沒事的」、「要勇敢」。然而，如同電影《年少日記》中給我們的啟示：比受傷更令人難受的是，傷口被忽視。

當人們說「我好怕」時，他們需要的不是一個急着把恐懼推開的強人，而是一個願意接住我們感受，能跟我們感同身受的陪伴者。試着把「不要怕」換成以下這幾句話，我們發現人們的眼神會從驚恐轉為安穩：

（圖片來源：《年少日記》劇照）

「你的感覺是對的，這件事真的很讓人難過。」

「雖然外面發生了不好的事，但在這裏，我們很安全。」

「如果你想說，我很願意聆聽；如果你不想說，我在這裏陪着你。

2. 轉化無力感 —— 從「受害者」到「行動者」

災難過後，最深層的恐懼往往來自「失控感」與「無力感」。我們無法控制火災的發生，但可以控制「我們如何回應」，這正是培養人們「心理韌性」的關鍵時刻。與其沉浸在災難現場的重複播放中，不如帶領身邊人進行一些具體的「儀式」與「行動」：

（圖片來源：PhotoAC）

資訊的斷捨離：關掉不斷重播災難畫面的電視，避免一直沉浸在難過的訊息中。

祝福的儀式感：一起摺一隻紙鶴、畫一張心意卡片，或是閉上眼默念祝福。這些微小的動作，能讓人們感覺自己「做了一些事」，將無助的心態轉化為善意的行動。

安全的演練：將恐懼轉化為能力，例如與家人一起檢查家裏的逃生路線，讓我們知道萬一發生意外時，我們也有能力保護自己。

3. 連結的力量 —— 讓悲傷不再孤單

心理學研究指出，在災難發生後，最能讓人恢復的因素之一，就是「群體連結」。當人互相關懷，創傷便不再屬於個人的。或許，我們可以跟家人、友人一起參與社區的悼念行動，例如為受災者獻上花束、點一盞燭光、種下一棵小樹。這樣的參與能讓我們感受到：悲傷並非只能被躲避，它也能被轉化為連結與力量。以孩子為例，當他們看見大人們彼此伸出援手，他們便會學習，即使這個世界受了傷，人與人之間也會支援癒合。社區的擁抱，讓恐懼不再只是陰霾，而成為照亮善意的契機。

（圖片來源：PhotoAC）

成為大家最穩定的依靠

我們的情緒狀態，就是家人、孩子世界的氣象預報。如果我們驚慌失措，身邊人眼中的世界就是狂風暴雨；但若我們能穩住自己的同在，展現鎮靜與同理，身邊人就能在我們的同在中找到避風港。我們常以為，要保護身邊人，就得先壓抑自己的情緒。然而事實上，自身真實的情緒，是讓大家一起學習甚麼是「面對」。當我們願意承認「我也有點害怕」，家人及孩子會明白，原來害怕不是錯，乃是人之常情。

（圖片來源：PhotoAC）

讓自己有空間呼吸、哭泣、傾訴，都是心理上的自我修復。我們不是「要堅強的大人」，而是「會修復的自己」。這樣的示範，比任何安撫的語言更有力量。請記得，我們不必假裝堅強，我們可以示弱，可以流淚。

6A練心術

6A 重心 具體應用：跟自己的內心對話 1. Aware 覺察感受 我現在怎麼了？ 2. Acknowledge 承認感受 原來我______（感受）了（深呼吸） 3. Allow 允許感受 我知道我______（感受）了（深呼吸） 4. Accept 接受情緒 我接受我______（感受）了（深呼吸） 5. Action 表達感受 我願意跟______ （感受）在一起 （深呼吸） 6. Appreciation 欣賞感受 謝謝______ （感受），因為_______。 （深呼吸）

《請容許我悲傷》（圖片來源：網上圖片）

悲傷者最大的需要，可能就是先好好悲傷，並在悲傷中生出療癒的力量。以《請容許我悲傷》一書中「悲傷者的需要」，與經歷、目睹、知悉這場災難的所有悲傷者互勉，節錄部分語句如下：

請容許我悲傷。

請讓我流淚，別為我的眼淚忙得慌亂。

請允許我不流淚，當我的淚已乾凅。

請允許我拒絕一些提議，當我真的無心做一些事。

請容許我做一些事，我覺得對我有一些安慰。

當我需要哀傷時，別告訴我要堅強，

當我已漸漸堅強，別告訴我應當悲傷。

在關心我之前，請先照顧你的情緒。我擔心你無法承受我的哀傷，我會因此感到愧疚。

請讓我有一段時間，我需要有一段時間整理生活，及準備該如何面對。

請接納我調適悲傷的步調，或許有點快，或許有點慢，

我希望是我可以負荷的腳步。

生命教育機構Why Not Education創辦人及「失敗教育」發起人林秋霞

林秋霞

生命教育機構Why Not Education創辦人及「失敗教育」發起人。香港中文大學新聞與傳播學院及教育學院畢業後，踏上教育路途，自此愛上孩子，相信教育。後來發現世界很大很美麗，教育其實可以很好玩，於是外出闖蕩，與不同學校及單位積極開拓各種教育的可能性。

相關文章︳以自信教出優秀的孩子 「REST」+「5C」教養策略正向教養培育自信孩子︳林秋霞專欄

相關文章︳Z世代潮語整合助兩代溝通 家長唔識好kam的16個潮語 附例句教學︳正向教育

相關文章︳正向教育︳挫折幸福學 3個方式助孩子從挫折迎向幸福的未來︳林秋霞專欄

相關文章︳正向教育︳4個親子共讀小故事 與小朋友互相分享與反思探索人生意義︳林秋霞專欄

相關文章︳正向教育︳「激勵」增加成就感學得更投入 以激勵代替獎勵從小培育孩子的內在動機 ︳林秋霞專欄