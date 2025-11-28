DSE狀元│7個有效讀書方法提高學習效能 3方向制定學習計劃事半功倍

世上只有聰明豆，沒有聰明藥，要讀好書，說來說去都是提高學習效能的方法。對小學生特別是初小生來說，家長勿期望他們能自行定好讀書方法，還是要家長出手幫忙，目標切記不能定得太高，以免未能做到時反而有挫敗感。

（圖片來源：PhotoAC）



讀書方法1：制定學習計劃

時間管理：安排好定時定候的每天學習時間，建立固定的讀書習慣，保持規律。 固定空間：環境對孩子的影響甚大，在家中設下特定空間讓孩子做功課或溫習，讓他們只要在房間或書枱前，大腦便自動切換到「學習模式」。 目標設定：為每個學科設定具體的學習目標，要達到合理期望而不要超越個人能力。

（圖片來源：PhotoAC）

讀書方法2：主動學習

提問：鼓勵孩子當遇到不明白的地方，要立即主動詢問老師或同學，不用怕羞。

討論：高小生已經可以相約同學組成學習小組，彼此交流知識。

（圖片來源：PhotoAC）

讀書方法3：使用視覺輔助工具

圖表和圖像：與其抄寫文字，不如利用六何法、思維導圖、流程圖等輔助記憶，更為清晰易記。

思維導圖（圖片來源：PhotoAC）

顏色標記：利用不同的顏色筆來標記重點內容，既告別沉悶，不同顏色也能帶來不同的功效，如暖色系（紅、黃、橙等），有振奮精神的作用，令人思維活躍、冷色系（綠、藍、青等顏色）則可安定情緒

讀書方法4：分段學習

番茄鐘改良版： 原有概念是每工作25分鐘便休息5分鐘，但對專注力較低的小學生來說，建議縮減為每溫習20分便休息10分鐘，每完成四個循環，便可休息20分鐘。

原有概念是每工作25分鐘便休息5分鐘，但對專注力較低的小學生來說，建議縮減為每溫習20分便休息10分鐘，每完成四個循環，便可休息20分鐘。 循序漸進：將溫習內容約分為四個段落，分拆於數日內完成。

（圖片來源：PhotoAC） ​

讀書方法5：角色扮演

孩子每溫習完一個段落或單元後，角色扮演當上小老師，把內容「教」給家長甚至玩偶聽，也可以對着鏡子講一次，藉此提升記憶力。家長更可以故意扮不懂，提出問題，引導孩子作深入思考。

（圖片來源：PhotoAC）

讀書方法6：自創口訣與聯想法

不論中英文，都有很多生字需要硬記，家長與孩子可以一齊想出口訣或聯想法去記憶，如買和賣，無錢（沒有十）是「買」，有錢（有十）就可去「賣」；「family」可聯想為「father and mother I love you」。

（圖片來源：PhotoAC）

讀書方法7：知識應用於生活

數學：家長帶孩子到街市或超市購物，最易運用到四式運算方法，更可進階計算總額、估算預算、認讀商品上的小數等。最實用當然是計算優惠貨品的價格是否真的相宜。

語文：作文或做練習都是枯燥的事，不如鼓勵孩子每晚描述當天學校發生的趣事，這已經是作文的「五感法」，更是上佳的口語練習。

（圖片來源：PhotoAC）

文：劉佩樺 圖：資料圖片

