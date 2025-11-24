DSE狀元│從小學開始狀元路打好基礎 出產狀元8所中學附有直屬小學
發佈時間：07:15 2025-11-24 HKT
DSE狀元︳回看2025年DSE共有16位狀元，分別來自14所中學，每一位都是耕耘多時，收成正果。環顧這14所中學，當中不乏有直屬或聯繫小學、一條龍，於中學統一派位，直屬中學可為其直屬小學保留最多85%的學位，而聯繫中學可為其聯繫小學保留最多25%的學位，最理想當然是一條龍，12年直升無煩惱。雖然子女入讀上述的小學，不代表就會成為狀元學霸，但子女能在學習氛圍濃厚、學術有水平的小學打好基礎，可能真會快人一步、理想達到。
港島區：
香港中國婦女會中學
類別︰津貼
狀元：1位終極狀元
聖保羅男女中學
類別︰直資
狀元：3位超級狀元
一條龍：聖保羅男女中學附屬小學
英皇書院
類別︰官立
狀元：1位超級狀元
聯繫小學：般咸道官立小學、香港南區官立小學、李陞小學
皇仁書院
類別︰官立
狀元：1位超級狀元
聯繫小學：愛秩序灣官立小學、軒尼詩道官立小學、軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）
香港真光中學
類別︰津貼
狀元：1位
聯繫小學：香港真光中學附屬小學暨幼稚園
張祝珊英文中學
類別︰津貼
狀元：1位
九龍區：
喇沙書院
類別︰津貼
狀元：1位超級狀元
直屬小學：喇沙小學
拔萃女書院
類別︰直資
狀元：1位超級狀元
一條龍：拔萃女小學（私立）
華英中學
類別︰津貼
狀元：1位超級狀元
民生書院
類別︰資助
狀元：1位
直屬小學：民生書院小學
協恩中學
類別︰直資
狀元：1位
附屬小學：協恩中學附屬小學
新界區：
保良局董玉娣中學
類別︰津貼
狀元：1位超級狀元
迦密柏雨中學
類別︰津貼
狀元：1位超級狀元
香港道教聯合會鄧顯紀念中學
類別︰津貼
狀元：1位
終極焦點：香港中國婦女會中學
位於東區，連續兩年誕生狀元的香港中國婦女會中學，一躍成為全港焦點，學校向來低調，卻早是東區排名三甲、大受歡迎的Band 1英中，入U率達90%以上，學生可說是半隻腳踏入了大學。
學校以英文為主要教學語言，中文、中史及普通話科除外，以學生為本的互動學習形式，發展學生共通能力。自DSE誕生狀元後，面試要求更為嚴格，只接見約200名學生，分別以個別面見及全英語對答形式進行。
文：劉佩樺 圖：資料圖片
相關文章︳小一入學26/27｜小一自行分配學位/統一派位機制+計分方法+申請流程+小一入學行事曆懶人包
相關文章︳小一派位懶人包︳小一自行分配學位填表策略/小一統一派位策略/小一面試/小一叩門貼士（持續更新）