DSE狀元│從小學開始狀元路打好基礎 出產狀元8所中學附有直屬小學

親子
更新時間：07:15 2025-11-24 HKT
發佈時間：07:15 2025-11-24 HKT

DSE狀元︳回看2025年DSE共有16位狀元，分別來自14所中學，每一位都是耕耘多時，收成正果。環顧這14所中學，當中不乏有直屬或聯繫小學、一條龍，於中學統一派位，直屬中學可為其直屬小學保留最多85%的學位，而聯繫中學可為其聯繫小學保留最多25%的學位，最理想當然是一條龍，12年直升無煩惱。雖然子女入讀上述的小學，不代表就會成為狀元學霸，但子女能在學習氛圍濃厚、學術有水平的小學打好基礎，可能真會快人一步、理想達到。

（圖片來源：PhotoAC）
（圖片來源：PhotoAC）
（圖片來源：PhotoAC）
（圖片來源：PhotoAC）

港島區：

香港中國婦女會中學
類別︰津貼
狀元：1位終極狀元

香港中國婦女會中學（圖片來源：Oh爸媽）
香港中國婦女會中學（圖片來源：Oh爸媽）

聖保羅男女中學
類別︰直資
狀元：3位超級狀元
一條龍：聖保羅男女中學附屬小學

聖保羅男女中學（圖片來源：資料圖片）
聖保羅男女中學（圖片來源：資料圖片）

英皇書院 
類別︰官立
狀元：1位超級狀元
聯繫小學：般咸道官立小學、香港南區官立小學、李陞小學

（圖片來源：資料圖片）
（圖片來源：資料圖片）

皇仁書院
類別︰官立
狀元：1位超級狀元
聯繫小學：愛秩序灣官立小學、軒尼詩道官立小學、軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）

皇仁書院（圖片來源：資料圖片）
皇仁書院（圖片來源：資料圖片）

香港真光中學
類別︰津貼
狀元：1位
聯繫小學：香港真光中學附屬小學暨幼稚園

香港真光中學（圖片來源：資料圖片）
香港真光中學（圖片來源：資料圖片）

張祝珊英文中學 
類別︰津貼
狀元：1位

張祝珊英文中學 （圖片來源：資料圖片）
張祝珊英文中學 （圖片來源：資料圖片）

九龍區：

喇沙書院
類別︰津貼
狀元：1位超級狀元
直屬小學：喇沙小學

喇沙書院（圖片來源：資料圖片）
喇沙書院（圖片來源：資料圖片）

拔萃女書院
類別︰直資
狀元：1位超級狀元
一條龍：拔萃女小學（私立）

拔萃女書院（圖片來源：資料圖片）
拔萃女書院（圖片來源：資料圖片）

華英中學
類別︰津貼
狀元：1位超級狀元

華英中學（圖片來源：資料圖片）
華英中學（圖片來源：資料圖片）

民生書院
類別︰資助
狀元：1位
直屬小學：民生書院小學

民生書院（圖片來源：資料圖片）
民生書院（圖片來源：資料圖片）

協恩中學
類別︰直資
狀元：1位
附屬小學：協恩中學附屬小學

協恩中學（圖片來源：資料圖片）
協恩中學（圖片來源：資料圖片）

新界區：

保良局董玉娣中學 
類別︰津貼
狀元：1位超級狀元

保良局董玉娣中學 （圖片來源：資料圖片）
保良局董玉娣中學 （圖片來源：資料圖片）

迦密柏雨中學
類別︰津貼
狀元：1位超級狀元

迦密柏雨中學（圖片來源：PhotoAC）
迦密柏雨中學（圖片來源：PhotoAC）

香港道教聯合會鄧顯紀念中學
類別︰津貼
狀元：1位

香港道教聯合會鄧顯紀念中學（圖片來源：PhotoAC）
香港道教聯合會鄧顯紀念中學（圖片來源：PhotoAC）

終極焦點：香港中國婦女會中學 

位於東區，連續兩年誕生狀元的香港中國婦女會中學，一躍成為全港焦點，學校向來低調，卻早是東區排名三甲、大受歡迎的Band 1英中，入U率達90%以上，學生可說是半隻腳踏入了大學。
學校以英文為主要教學語言，中文、中史及普通話科除外，以學生為本的互動學習形式，發展學生共通能力。自DSE誕生狀元後，面試要求更為嚴格，只接見約200名學生，分別以個別面見及全英語對答形式進行。

香港中國婦女會中學 （圖片來源：資料圖片）
香港中國婦女會中學 （圖片來源：資料圖片）


文：劉佩樺  圖：資料圖片

