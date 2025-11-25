DSE狀元│終極狀元王海博冀以雙手幫助病童 升中受挫敗反成動力

DSE狀元︳對本地莘莘學子而言，中學文憑試（DSE）是學業上的重要里程碑。成王敗寇說來沉重，但考試制度始終「睇分數做人」，考生終須要面對。2025年DSE早已曲終人散，最為人津津樂道是「終極狀元」王海博的誕生，成績光環背後，除了是專心致志的勤學苦讀，更是他從小對學問鍥而不捨的深入追求。

DSE 2025 「終極狀元」王海博（圖：李沃濤）

保留着一份童心

相約王海博（Henry）在其小學母校仁愛堂田家炳小學（下稱田小）的圖書館碰面，他一頭汗跑進來，原來是生怕自己遲到（並沒有），邊抹汗邊說道「叫我Henry得啦」。Henry開心地在簇新的圖書館團團轉，「呢度唔係放小說啦」、「呢個分類唔係L咩？」……這裏曾是小學生Henry天天來訪的地方。「因為我係圖書館的Head Llibrarian……阿head，哈哈！」終極狀元都是小夥子，始終保留着一份童心。

（圖片來源：資料圖片）



天天流連圖書館

採訪當天是田小一年一度的中秋晚會，同學與家長於黃昏陸續返回學校，氣氛熱熾，Henry首次以大學生身份回到小學，開心得溢於言表。踏入校園就發現增添了很多新設施，像這個差不多全新的圖書館。問他是否對圖書館非常眷戀，沒料他說：「不是啦，只是阿head差不多天天要當值，但待在這裏也方便我看書，所以一半是職責，一半是睇書。」

一個人的記性竟然這麼好！Henry在圖書館尋回從前逾期歸還的書，然後指出歸還時間。（圖：李沃濤） ​

強調圖書館不是「最愛」，只因Henry對整所小學都是滿滿的感情，上了中學也經常回來探望。「一來我是街坊，二來在這裏度過六年，對老師、學校有很深感情，部分教過我的老師還在任教，連曾校長也教過我視藝、余副校就教我體育。」不少田小校友都是街坊，所以中秋晚會也是校友團圓之時，不因為成績出眾才返母校，是Henry本來就約好老best、班主任中秋相聚，真是念舊的人。

（圖：李沃濤）

收集了100多張獎勵卡

回顧小學生涯，Henry最快樂的回憶不是年年考第一（副校長透露，Henry一粒字也沒有講），而是收集獎勵卡。「那時候，不同科目的老師會根據表現發放獎勵卡，每張卡都很精美，又有不同主題。」Henry如數家珍。「必須做到一些比較重要、突出的事情，老師才會派發，因為每位老師每月只有少量獎勵卡，不能隨便派，我由2014年到2019年收集了100多張，真的很開心！」Henry不停提及很「艱難」，其中五張特別版更只由校長親自派發，想像到應該跟學業優異掛鈎。「那時候能收集到100多張，真的很有成就感，就像完成人生一件大事！」珍而重之的程度，是會將獎勵卡收集在卡簿，現在田小已改為扭蛋。「扭蛋更開心呀！」Henry一臉嚮往。

向來不吝惜跟同學分享筆記和資源，Henry奪得終極佳績，同學都為他高興。（圖片來源：資料圖片）

升中時曾遇挫敗

在DSE核心科及選修科共奪8科5**（經濟科自修）及公社科達標，Henry的備考攻略就是絕不怠慢，用心整理筆記，問及對學弟妹的溫習建議，他正色道：「小學階段最重要是打好基礎，不用過度操練，但必須認真上課、按時完成作業；小學是建立及累積知識的過程，只要你的根基ok，升中自然不是問題。」Henry認為做練習ok但絕不鼓勵過度操練。「小學是開心而不是搶成績的地方，去到中學才全力搶攻吧！小學生可以chill一點，讓孩子享受童年，不要一味追成績。（可能只有你能這樣chill？）升中時我也經歷過挫敗呀！」

（圖：李沃濤）

高小時Henry與家人心儀一所將軍澳區外的中學，但不論自行或統一派位都擦身而過，大抽獎放榜那天，Henry接到派位通知時說不失望是假，更確切說是挫敗，不過他選擇面對現實，立即遞表叩門。「沒時間多想，也沒太多時間準備，只能不斷提醒自己要表現得更好。」那一刻的錯落，讓Henry決心往後更盡力做好每件事，最終升讀香港中國婦女會中學，他形容是「積極爭取，結果反而更好」，六年後回望，更是塞翁之馬焉知非福。

（圖片來源：資料圖片）

最想為病童出力

現在是中大醫學院內外全科醫學士課程（環球醫學領袖培訓專修組別）的學生，修讀「神科」，Henry說現在是跟很多叻人一起讀書。「他們比我厲害得多，好處是互相學習，不期然對自己要求更高。」未來Henry要決定專科方向，而他已有目標。「兒科。小朋友應該要開開心心，生病是非常辛苦，希望我能幫助病童。」如果用市儈的角度衡量，兒科醫生並不特別賺錢。「從我的角度，醫生本就不是賺錢的人。書至少讀六年，還要考取各種專業資格，從醫過程艱辛，回報或許較高，但付出也遠超一般人。」看着Henry摯誠的臉與那雙秀氣的手，期待這雙手將來能握緊病童的手，牽着他們走出病毒的荒野，重拾健康，昂首闊步向前行。

Henry跟香港中國婦女會中學楊志強校長（圖片來源：資料圖片）

後記：給溜冰鞋的鞋帶難倒了

接觸Henry短短個多小時，感受到他是謙虛開朗的大男孩，直率真誠又愛笑，還有點怕羞，最難得是文理皆精，鍾情張愛玲的小說《第一爐香》，一篇需要咬文嚼字看清細節的小說。問在田小學懂了甚麼？他說堅持。「三年級上溜冰堂，花了半堂都綁不到冰球鞋的鞋帶，同學們已經在溜冰了，我還在場邊滿頭大汗綁鞋帶，因為冰球鞋鞋帶要求綁緊，並不容易。」冰球鞋的鞋帶必須要綁緊，好讓冰鞋穩固地包覆腳踝，使冰鞋與雙腳緊密貼合，避免滑行時腳踝晃動或扭傷，綁不好就不能落場。或許Henry計數可以很快，但他花在這件事的時間卻比別人久，讓他看到自己的不足，也明白堅持的重要性，不然就枉費學校的仿冰場了。

跟曾燕琼校長仍然稔，親切地喊「海博」。（圖：李沃濤）



文：劉佩樺 圖：李沃濤、資料圖片

相關文章︳DSE狀元│從小學開始狀元路打好基礎 出產狀元8所中學附有直屬小學