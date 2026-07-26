颱風紅霞｜打風搭飛機硬食延期3日 廉航無懼風球平安降落被封「港版戰鬥機」 附保險達人拆解理賠5大細節｜Juicy叮

颱風「紅霞」襲港，本港在短短十數小時內經歷9號、8號、3號及1號風球。雖然颱風逐漸移入內陸並緩和，但一眾準備離港或回港的旅客，心情卻猶如乘坐過山車般跌宕起伏，紛紛在社交平台發文分享航班受颱風影響的情況，有網民抱怨行程大亂，有網民則大讚機長技術神乎其技。此外有保險達人亦發長文教授理賠的各項細節。

有網民被航空公司瘋狂改期 經第三方平台訂機票更改變等待

颱風襲港期間，購買了本地某傳統大型航空公司機票的乘客首當其衝，有原本打算與家人同飛福岡的網民表示，航班被取消後，三人竟被重新編排到三個不同的時間段，甚至要在台北和上海轉機，大嘆本來4日3夜的行程慘變3日2夜，更無奈表示「一日係遊飛機河」，令人極度崩潰。

有苦主更在網上貼出手機截圖，顯示原本今日(26號)的機票被系統強行大幅度延後至29號凌晨起飛，該網民憤怒地直斥：「我點29號先飛，好想X爆全世界」。其他網民見狀紛紛表示同情，指出「差成3日隨時無左半個假期」，亦有坐同一班機的網民批評該公司處理手法欠佳，指連續十多個小時網頁崩潰兼電話無法接通。

除了傳統大行，經第三方旅遊平台購票的旅客亦經歷了漫長的折磨。有網民展示平台截圖，顯示第三方應用程式的航班更改申請一直處於「審核中」的無了期等待狀態，崩潰表示趕著到海外觀看演出，但平台的「加急」按鈕按了無數次依然無效。大量過來人留言苦勸：「所以從來買機票都唔應該through agent買」、「記住以後幾平都係航空公司官網買」。

另外，有乘搭另一間航空公司的網民，經歷了心情的大起大落，他先貼出手機短訊與平台截圖，為一短訊通知，顯示航班由下午3時大幅延遲到晚上接近10時，大嘆前一班機安然無恙，「差一個鐘就係天與地」。不久後，樓主再貼出一張最新狀態圖片，顯示航班最終狀況有變，樓主亦向網民宣佈：「Ok 大家可以唔洗咁急了」。

「港版戰鬥機」風雨無阻震驚網民

正當不少在颱風下搭機的網民一片哀號之際，有網民直擊8號風球下，本港某廉航的航班狀態顯示板的截圖顯示，該航班依然顯示為「準時」起飛，並發文大讚：「8號風企硬，唔delay唔cancell，果然係戰鬥機成員之一！」

有網民在航空雷達App發現驚人「壯舉」，在航空雷達地圖上，顯示密集地出現多架代表該廉航的飛機直飛香港，不禁驚嘆：「雖然冇航班起飛，但係已經有機飛緊番香港，包括一班廉航大軍！」有順利抵港的乘客更發文直呼「好好彩，班機只係delay兩個鐘左右而唔係取消！」網民紛紛留言大讚機長降落得極之定，防震技術一流，有網民直言：「香港都有自己既戰鬥機喇」、「向住個風眼衝返唻香港，平安到達」。有網民則發相顯示，正和其他乘客們著上雨褸，在停機坪上排隊冒雨登機。

保險達人教路 拆解5大理賠細節

打風影響行程固然掃興，有專業保險代理在Threads發長文，拆解實務上最需要留意的5大理賠魔鬼細節：

(1) 「已知風險」時間點： 必須在天文台發出颱風警告或氣象機構宣布「紅霞」形成之前成功投保。若在掛風球後先買？保險公司會當「已知風險」拒賠，該保險代理強烈建議一買好機票酒店就即刻買旅遊保。

(2) 準備官方證明： 口說無憑，必須向航空公司索取官方證明（Flight Delay/Cancellation Cert），並清楚顯示原本時間、實際時間同「颱風/惡劣天氣」原因，保留所有登機證同SMS。

(3) 分清「現金津貼」與「實報實銷」： 「現金津貼」通常要連續Delay滿指定時數（常見5至6小時），未夠門檻無得Claim；「額外開支」如滯留海外嘅酒店交通費則需正本單據實報實銷。注意部分保單規定兩者只能二選一。

(4) 自動延長保障： 若因颱風滯留海外過咗保單到期日，絕大部分優質保單會免費自動延長保障期（一般7–10日），記得保留Delay證明作憑證。

(5) 索償時限（Claim Window）： 返港後一般只有21至31日黃金期遞交文件。建議一返港就整理好單據一次過遞交，避免拖慢審批。

來源：Threads＠siriushuiys、catenia_c、ksolac.xsiooo、blueskyflyfly、carmenhiltonyu、tim_chan2017、jasonwong0113、totoium、papatravellerhk、sumsumile、ivy_cheung0517

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