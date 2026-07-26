颱風紅霞｜八號波搭的士遇良心司機 無劏客堅持按咪錶收費 打工仔感動加車資至「呢個銀碼」｜Juicy叮

颱風「紅霞」襲港，在今日（26日）早上八號風球高掛的橫風橫雨下，不少出行市民都預計的士會坐地起價，隨時被「斬到一頸血」。

然而，一名打工仔卻在網上分享了一段暖心經歷，指自己今早在八號波期間搭的士回家，遇上了一位堅持按錶收費的良心司機。樓主大受感動，不僅大讚風雨中人間有愛，更主動將車資加碼至「呢個銀碼」以作答謝。詳情見下圖及下文：

八號波搭的士遇良心司機 無劏客堅持按咪錶收費 打工仔感動加車資至「呢個銀碼」逐張睇↓↓↓↓

樓主：八號風球出嚟揸車都危險

樓主今天（26日）早上8時前在社交平台Threads以「taxi」為題發帖，分享「奇遇」。他表示：「啱啱同同事搭的士返屋企，先去石籬，跟住再返我屋企，一上車問個的士佬加幾多，佢話睇錶。」

這番話讓樓主感到意外，畢竟在惡劣天氣下，不少司機都會要求額外附加費。

結果到達目的地後，車資顯示為「$11x」。樓主原本預期司機最後會加價，坦言：「我諗住佢會加價，點知佢照收返我錶嘅錢😨。」

深受感動的樓主立即向司機表示：「我同佢講唔好啦，你加我$200......八號風球出嚟揸車都危險🙏🏾🙏🏾🙏🏾人間有愛。」

網民分享美 好經歷

針對這宗美事，有網民留言稱：「只收返錶價就唔係的士佬，應稱為司機或師傅。」

有人亦乘機分享類似好經歷：「我試過有一次，落咗波要返工，撞啱個的士司機都係話睇錶 Only（只有）。佢仲話喺呢個時間要搭車，大家都係要搵食㗎啦，跟住我落車都自動加咗錢畀佢。」

另有似乎是的士司機行家的網民留言：「今朝八號波喺銅鑼灣 SOGO（崇光百貨）車個伯伯去東華東院29蚊，一分錢都無收多。」



網民大讚乘客同理心

除了讚揚良心司機，樓主主動加車資的舉動也同獲網民讚賞。有人留言指：「個個乘客好似你咁有同理心，啲司機就唔使自己加價了……好人好事👍👍👍」

對於樓主主動要求司機加價，有網民提出更直接瀟灑的打賞方法：「咁你咪自己畀$200佢話冇散紙唔使找囉。」

不過，在一片溫馨的氣氛中，亦有人從另一角度分析司機堅持按錶收費的原因，抵死留言道：「點知你係咪放蛇。」



資料來源：cashtk_675＠Threads

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