月入9萬夫婦住200呎納米樓呻換樓難 求教仲量聯行香港主席 網民嘩然拆解離奇真相 主席「最終回覆」曝光｜Juicy叮

有近四十年地產界經驗的仲量聯行香港主席曾煥平，在網上財經節目接獲一個觀眾的求助個案，該觀眾稱兩夫婦共月入9萬元，但目前只在港島東自住一個約200呎的納米單位。兩人雖在港島返工，但只寄望買入位於古洞小蠔或白石角的500萬元偏遠單位，這「離奇」個案在網上掀起極大迴響，不少網民對於即使年收入過百萬的中產亦感「上車」艱難吃力，大感嘩然。

「曾生信箱」個案：蝕讓「納米盤」換樓掙扎

事件源於YouTube財經頻道《InvesTalk 講投資》在6月20日播出的「曾生信箱」單元，節目中，一位署名「skylineToTheMoon2023」的觀眾求助。

根據該集節目，該觀眾與配偶兩夫婦月入共9萬，現居於港島東一個約200呎的「納米單位」。他正苦惱是否應「蝕讓10%」盡快賣樓，預計屆時可取回40萬現金。他計劃在一兩年後換樓，目標是價值約500萬的單位，並考慮古洞、小蠔灣或白石角等新發展區。

他擔憂未來「北部都會區」將有大量300至500呎的中小型單位供應，會進一步衝擊樓價，因此求助「曾生信箱」，詢問本港房地產市場的資深專家、仲量聯行香港主席曾煥平：「像我這種200呎的『納米盤』，先盡快賣出？手持現金租樓住住先？」

網民兩極反應 有中產身同感受詳列開支證實況

這個「月入9萬仍要為樓煩惱」的個案，在網上引發大量轉發，瞬間引爆了網民的熱烈討論，不少「中產」網民對此深有同感，有「中產」在社交平台留言表示自己的情況與該個案相似，這位自稱「我同老公就係咁」的中產網民現身說法，並詳細列出開支：「月入9萬好似好多，供間5百萬樓一個月都2萬8，居屋管理費近3千，停車場3千1」，她更悲觀地表示，現在努力供樓，未來「供完樓就供醫藥費」，道出了不少人對退休生活的憂慮。另一位月入十多萬的網民亦稱，為了「儲多啲錢可以隨時唔洗做」，同樣選擇居住500萬的樓宇，認為「夠住咪得，唔洗理人點講」。

這位「中產」網民的分享引來一些質疑的聲音，當中最多網民挑戰的是「500萬樓要供2萬8」這個數目，有網民直斥「個大話都講得幾離」，指出若貸款450萬，月供僅約17,000元。面對圍攻，該「中產」網民多次解釋是因為「借9成，還20年」，即選擇了較高的按揭成數和較短的還款期，導致月供金額大增，但網民仍不賣帳反問道：「兩公婆搵9萬都唔比（畀）多啲首期嘅？」，認為是業主自己首期太少所致。

此外，近3000元的「天價」居屋管理費和3100元的停車場費用，也成為網民的質疑點：「咩嘢樓5mil要3k管理費」，有尖酸網民更直接建議「無錢唔好學人渣車」。

個案「純吹水」？網民化身偵探分析真相

除了對開支細節的辯論，有網民更從個案本身分析，質疑個案中提問網民是否「純吹水」，不過，有網民指出，個案主角的納米單位位於港島，估計是「早幾年高位入貨」、「接哂火棒」的「蝕到Ｘ街」的個案，可能是真實存在亦有可能。

有網民亦從理財角度分析，認為個案主角「佢傻啫」，指出「500萬你而家喺港島東想買300-500尺都大把貨你楝」，只是當事人一心追求新樓，或有不切實際的期望。有網民又認為，這是「200呎名牌屋苑/富人區(虛榮心) vs 4、500呎舊私樓/二手居屋(精打細算/腳踏實地)」之間的抉擇，苦果實屬「自作自受」。

仲量聯行香港主席曾煥平最終回覆

對於求助者的困境，專家曾煥平在節目中給出了清晰的建議：「唔應該蝕錢」，他反問：「點解我要輸錢呢？點解你唔等到你唔使輸先沽呢？」他認為，一個精明的投資者，最不該做的事就是在高位入貨，然後在「最唔啱嘅時候」離場。

在節目中，曾煥平從幾點分析，首先，納米樓仍有市場。他指出，這類小型單位深受內地來港學生歡迎，收租回報不俗，求助者的單位有4厘回報已算理想。他更笑言，只要看發展商仍在興建「納米樓」，就「證明有市場」。

其次，別為換樓犧牲生活。他質疑求助者考慮的換樓地點，如古洞、白石角等，與港島上班地點「牛頭不對馬嘴」，提醒他們要考慮「好煩」的交通時間和費用。

最後，他提出「守得住就唔好郁」。曾煥平分享自身經驗，指買樓最重要是「瞓得著」。如果目前的供款壓力不大，並不會影響生活，就應該「死都揸到佢升返」，而不是恐慌性蝕讓離場。

綜合而言，專家曾煥平認為，既然夫婦月入9萬，並無即時的財務危機，就沒有必要急於虧本賣樓。他建議求助者「揸住先」，等待市場回升，避免做出讓自己後悔的投資決定。

來源：InvesTalk講投資【曾生信箱25】＠Youtube、Threads

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