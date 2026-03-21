已花$40萬租樓 無殼蝸牛心思思置業 網民激辯上車利弊 一突破傳統買樓新思維冒起｜Juicy叮

長年累月的租金支出「幫人供樓」，往往成為租客思考置業的催化劑。有無殼蝸牛回顧過去已花上40萬元租金開銷，正猶豫應否「上車」。這番掙扎引發網民激辯買樓利弊，而一種突破傳統的買樓新思正在維冒起中。詳情見下圖及下文：

已花$40萬租樓 無殼蝸牛心思思置業 網民激辯上車利弊 一突破傳統買樓新思維冒起逐張睇↓↓↓↓

樓主：眨吓眼已花40萬租樓

樓主早前在社交平台Threads以「買樓」為題發帖，留言指「眨吓眼都已經花咗$40萬租樓......最近考慮買樓，供緊樓嘅朋友會好支持，認為好過幫人供樓；仲同父母同住嘅朋友就反對居多，覺得我會勁大壓力，咁就一世，覺得兩邊都有道理嘅……」。

置業好可能是不少港人的畢生功課。這篇帖文旋即在網上掀起一場關於買樓與租樓的大辯論，多方意見正面交鋒。

網民：租樓5年使逾$70萬

有人先和應樓主，自爆「我都租咗5年樓使咗$70幾萬」。對於這筆長期的支出，網民普遍認為「買就係自己嘅，租就係人地嘅，條數其實好簡單」。

理清思路後，不少已上車的網民分享經驗，有人表示「自己一個買咗樓供緊，住得好開心，驚大壓力咪買細啲，買舊啲，下下要全新樓就緊係大壓力😂」，鼓勵樓主量力而為。

有人更加安慰「唔好聽啲無供過樓嘅人講咩勁大壓力，其實銀行借得俾你，佢地一定計過數你會供得掂」。有網民反駁樓主「咁就一世」的擔憂：「咩叫咁就一世？😂你租樓夠要租一世啦😂，你供完老咗唔夠錢用仲可以逆按揭俾自己，租樓乜Ｘ都冇😂」。

網民：供樓有對沖利息

有人則好心提供實用的財務資訊，提醒：「睇咗好多個post（帖文）發覺好多人都唔知道其實供樓有得對沖利息，所以實際上嘅利息平好多」。

不過，也有網民細緻分析：「計晒嗰啲按保、利息、差餉、印花稅、裝修......呢啲收唔返嘅支出，40萬租金支出，其實唔算好蝕」，認為租金開支並非完全「蝕本」。只是有人痛惜樓主錯過執平貨時機，「舊年年頭咁平又唔買，你都係繼續租啦」。

網民提出置業新思維

有網民更加提出打破傳統思維的另類買樓策略：「有錢就買樓，但係唔好進入一個買咗樓梗係要自己住嘅諗法，幻想係豐滿嘅，現實係骨感嘅，除非你本身好有本錢能夠買到想住嘅樓，我同我太太最初夠錢買嘅樓係我哋唔想住嘅區，頂盡做咗七成按揭就放租俾人，自己就租返自己想住嘅區，依家我哋有兩個單位都係放租俾人，自己冇住過😂」。

有網民提到，這份「有能力買樓好，始終係自己物業自己資產，就算還是升跌都好，其實都係自住唔會賣嘅，係一個屬於自己實實在在嘅家。租摟的話再大再靚也不是你的，要睇你係踏實or小資愛show off（炫耀）」的自由，是租樓難以比擬的。

而且，買樓能更好地顧及個人喜好與生活品質，置業後「自己間屋想點整想維修都得，又唔使諗續約之類嘅事」。

網民：鍾意租隨時搬去心儀地區

然而，也有網民堅持「自己鍾意租多啲，隨時搬去邊區住，隨住收入搬大搬細都得」，於是總結「各有各好各有各取捨」，「最緊要自己住得開心🥰😊」。

最後，仍有網民作出實用建議與心態調整：「唔使諗得咁複雜，如果你有買樓首期錢，就買樓，當存錢和長線投資，供唔掂時賣出去咯，最緊要低買高賣，買樓比買股票低風險」；亦有網民補充：「如果遇到心水樓就買，好多時係睇極都唔啱，多過無首期」。

資料來源：tree.hole.hole＠Threads

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