仔女全移民！師傅幫獨居長者改廁所防跌 臨走婆婆一句心底話揭移民潮最殘酷現實｜Juicy叮

一名本港裝修師傅在社交平台分享義助一名七旬婆婆改裝廁所，這位婆婆因子女全部移民、老伴過逝而獨居，工程期間默默「喺角落睇做工」，完工前向師傅說了一番心底話，令裝修師傅悲從中來：「我行到樓梯間，企咗好耐，心裡面唔好受」，事件帶出了移民潮下一段令人心酸卻又充滿溫度的長者故事，掀起網民熱議。

仔女全移民 老伴兩年前過身：「日子唔多...」

這位裝修師傅在其社交平台分享這次經歷，他說，早前到一位七十多歲獨居婆婆的家中進行翻新工程，婆婆在該單位住了足足四十年，盛載著大半生的回憶。但是老伴兩年前離世，仔女又全部定居外國，面對偌大的空屋，婆婆向他感嘆道：「日子唔多，都想住得舒服自在啲」，於是請師傅幫忙改裝最容易發生意外的廁所。她坦言，隨著年紀漸長，恐懼感亦隨之增加：「有時夜晚起身摸黑入去，好怕跣倒。」

這位師傅表示，在工程中沒有搞花巧的設計，而是全方位針對老人家需要，他將廁所全面換上R10級以上的防滑地磚，並因應婆婆的身形高度，在旁邊安裝了借力扶手；屋內通道加裝感應夜燈，行近便自動亮起；更細心地將所有門檻改作平緩過渡，確保日後撐拐杖或推輪椅都能暢順無阻。

完工當日，婆婆在廁所行來行去，踏下地磚又扶下扶手，安心地嘆了一句：「而家夜晚起身，終於唔使擔心啦。」

臨別一句話惹哭師傅：「我又淨返自己一個」

奈何防跌磚防得了意外，卻防不了孤獨！師傅憶述，施工期間婆婆「成日坐係角落睇我哋做工」，彷彿屋內難得有人氣，讓她不捨得移開視線，直到工程完結，師傅準備收工離去時，婆婆終於難掩失落，吐露了一句最沉重的心聲：「師傅，你哋做完呢度，我又淨返自己一個住㗎啦。」

這番說話猶如重拳擊中師傅的心房，他在帖文中寫下最真實的第一身感受：「我行到樓梯間，企咗好耐，心裡面唔好受。」他感慨道：「做裝修唔一定係整到靚靚影相打卡，更多時候係幫人改善日常起居，呢單價錢唔多，但每次諗起，都覺得自己做咗件有意義嘅事。」

同行共鳴：順手補危險天花「跌中真係玩完」

帖文獲大批網民轉發，無數人被師傅的善心感動，留言大讚「好人一生平安」，這份暖意更引來同行和應，一位同為裝修師傅的網民上載了一張天花板石屎嚴重剝落（士波令）、鋼筋外露的駭人相片，直言：「90歲婆婆同60歲細仔同住，見佢天花爆開要做士波令，我都順手做埋唔收錢，舊石屎掉中其中一個真係玩完。」此一好人好事與樓主善行互相輝映，再為網絡注入滿滿正能量。

有擔任探訪獨居長者義工10多年的網民亦呼籲，希望有心人能以相宜價錢加入長者維修團隊，為弱勢出一分力。

獨留父母去移民好不孝？網民激辯：生仔女真係有用？

婆婆的處境，亦令不少網民看後痛心直斥：「掉低阿媽去移民，好不孝。」有網民更慨嘆：「為人子女真要想一想...這種孤單渡日的心情，只有到你自己老了的時候才領會到。」

不過，這番言論亦非一面倒，有網民反駁指控不孝是「情勒」（情緒勒索）：「阿媽生B的時候有沒有徵求過阿B的同意？仔女也有自己的人生要過，不如阿婆賣咗層樓收拾細軟去外國跟住仔女啦～」但隨即有網民反擊：「咁你又知阿婆冇諗過跟住仔女咩？」

網民籲多關心身邊長者：我們都有老去的一日...

在兩極的爭論中，有網民留下了一句無奈的意見：「所以話生仔女冇乜用，最重要有錢傍身，有需要時請個工人服侍及陪吓自己好過！」

事件令不少人陷入沉思：「人愈大成日反思，到底做人嘅意義係咩？如果冇小朋友，另一半又走先。」有一位過來人更分享了令人無比唏噓的經歷，指出曾定期探訪一位無親無故的婆婆：「直到有一日...第一時間去到 就見到佢係瞓咗係個廳到過咗身。因為佢冇親人，最後我就成為幫佢認屍嘅人...」

儘管觀點各異，但大家對獨居長者的關懷憐憫之心卻是一致的，不少網民留言指，我們都會有老去的一日，或許遇到長者時給予一個微笑，或力所能及的幫助，已能為他們寂寞的晚年添上一絲溫暖。

來源：lubilubi000＠Threads

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