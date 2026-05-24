75歲獨居伯伯僅餘幾百蚊 師傅收$300維修費感內疚 見其一舉動竟秒變心安理得｜Juicy叮

有網民上門為一名75歲獨居長者維修Wi-Fi，原本因為只做了簡單的重啟動作而收取300元感到十分內疚,怎料接下來發生的「神反轉」，卻令事主與一眾網民頓時覺得這筆錢「收得極具價值」，甚至有網民搞笑直言事主無意中為伯伯「止蝕」。

75歲獨居伯伯僅餘幾百蚊 師傅收$300維修費感內疚 見其一舉動竟秒變心安理得↓↓↓↓

上門為伯伯維修Wi-Fi的師傅，在網上分享這次遭遇，他表示，日前上門幫助一名75歲、獨居於公屋的伯伯維修Wi-Fi。

樓主形容維修過程其實非常簡單，只是「求其重開下部wifi，佢wifi連錯人地屋企，然後鬼打牆上唔到網」。

伯伯銀包僅餘五六百元 唯一兒子已移民

為了讓自己的服務顯得物超所值，樓主在前後約40分鐘的流程中，特意花時間詢問伯伯有沒有不明白的地方，並教導他使用手機應用程式。

樓主在帖文中透露了伯伯坎坷的背景：妻子已離世，唯一的兒子移民國外，平時無人照料。當維修完畢，伯伯從一個可能只剩下五、六百元的銀包中，掏出300元作為工錢，更額外多付20元茶錢以表謝意。

阿伯識做付「茶錢」師傅感內疚

面對老人家如此「識做人」，樓主一度感到內疚，本來還「諗住收少d」。

不過當網絡恢復正常後，樓主眼見伯伯一上到網，便立刻「用到微信，打番到比（畀）佢湖北既年輕女友」，這個震撼的畫面讓樓主瞬間釋懷，他直言：「我即刻覺得我既工作係非常物超所值，幫到人收到錢good」。

樓主大嘆，雖然祝願伯伯不要被騙錢，但認為對方的世界追求不多，「食到飯，有屋住，上到網，有個異地戀既女朋友陪佢傾下計，人生就係咁多罷了」。

網民撐樓主惟擔憂伯伯

帖文引發熱烈迴響，網民不但沒有指責樓主收費昂貴，反而一面倒慶幸他收了這筆錢，有網民指出，若然樓主不收這筆錢，湖北的女友最終都會將錢騙走，有網民更笑指阿伯的副身家不會被騙光，因為最少有320元安全地落在樓主手上。

對於那位「湖北年輕女友」的身份，大批網民感到相當可疑，擔憂伯伯根本已經陷入了網戀騙局，隨時成為下一個「何伯」，最終可能連公屋都保不住，有網民表示，現在很多香港長者因為社交圈子狹窄，很容易被所謂的同鄉會或網上認識的內地人騙得人財兩空。

此外，部分網民更發揮黑色幽默，直指樓主其實不應該幫忙修理網絡，應該順手幫伯伯刪除微信帳號，這樣才是真正的「功德無量」。有不少網民亦力挺樓主，認為300元買的是上門的專業技術、時間成本，而且樓主還耐心提供了陪伴和情緒價值，直言這是一場明買明賣，樓主絕對可以心安理得地收下這筆辛苦錢。

來源：thelittlenightmoon＠Threads

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