長者單拖飲茶慘成獵物 沙田疑現「搭枱黨」屈找數遇婆婆反擊 網民轟：當人老人痴呆吖｜Juicy叮

不少長者去酒樓飲茶都會「搭枱」，有網民表示，其年邁母親本周三（20日）獨自到沙田一間酒樓用膳時，竟遇上疑似「搭枱黨」屈錢的新型騙局，幸好其母親醒目反擊力保不失，事件曝光後引爆網民怒火，紛紛痛斥涉事者專向長者下手，行為令人髮指。

長者單拖飲茶慘成獵物 沙田疑現「搭枱黨」屈找數遇婆婆反擊 網民轟：當人老人痴呆吖↓↓↓↓

涉事婆婆的兒子在「沙田之友」facebook群組發帖憶述事件，他表示，事發地點位於沙田市中心的一間酒樓，本周三（20日），其年長母親獨自前往該酒樓用膳，並被安排坐在大枱，與其他不認識的食客搭枱。

兩男沙田酒樓「移花接木」婆婆醒目一招化解

這原本只是長者尋常不過的飲茶日常，怎料同枱兩名男子在吃飽後，竟使出陰招。樓主指出，該兩名男子講廣東話但有口音，當侍應將結帳單據遞上時，該兩名男子竟「特登將張單放係我阿媽果邊」，企圖魚目混珠。

當樓主的母親用餐完畢，拿起自己的單據準備前往收銀處結帳時，該兩名男子突然發難，反過來指控「話我媽攞錯單」！幸好其年長母親頭腦仍十分清醒，沒有被對方的聲勢嚇倒，她「知道自己張單係邊張梗係唔show佢哋」，直接無視對方並成功結帳，化解了這場危機。

樓主事後回想仍捏一把冷汗，直言：「如果有d老人家唔係咁醒目，真係可能會比佢地昆咗埋張兩個人既單。」

網民怒轟無良騙徒：當人老人痴呆吖！

帖文一出，網民紛紛留言痛批該兩名男子的無賴行徑，不少網民直斥這種行為簡直是「呃飲呃食咁無恥」、「呢D賤種」，強烈譴責他們「蝦D老人家」。

有網民對於騙徒將長者當作待宰羔羊感到極度憤怒，怒轟：「依啲垃圾！當人老人痴呆吖！一對枱上食乜就知啦！」

拆解「換單」背後動機 網民籲提防搭枱陷阱

對於今次疑似新型的酒樓騙局，有網民感到不解，質疑：「俾錢嘅時候唔會望吓價錢嘅咩？」對此，樓主無奈回應指出，並非所有長者都時刻保持警覺：「有d老人家唔係咁精靈ga ma」，一不留神便很容易掉入陷阱。

有精明的網民亦估計騙徒的真正目的，指他們其實是想「趁人哋出去畀錢嗰陣即走」，趁亂食霸王餐之餘更要別人做「替死鬼」，不禁大罵「咁都貪」。

經過這次事件，不少網民呼籲長者必須提高警覺，有網民感嘆若想安心用餐，「最好選D不可以搭抬的地方食就可備免」，樓主則呼籲：「大家同人搭枱小心d。」

來源：沙田之友＠facebook

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