「仔女問就冇，騙徒要就成副身家」 婆婆ATM前險中伏 網民嘆：自己人講唔聽｜Juicy叮

有網民昨日（29日）在社交平台發帖，分享在銀行目擊的驚險一幕，一名婆婆險墮入騙案陷阱，引發網民熱烈討論，慨嘆「仔女親都不及騙徒親」。

「仔女問就冇，騙徒要就成副身家」 婆婆ATM前險中伏 網民嘆：自己人講唔聽↓↓↓↓

樓主在帖文中上載了一張在銀行理財易中心拍攝的相片，相中可見一位身穿卡其色外套的婆婆正在操作存款機，身旁站著一位灰色上衣的男士，神情緊張地注視著婆婆。

銀行職員機警截騙案

據樓主帖文所述，當時氣氛相當凝重，「個職員係咁問婆婆，您識唔識收款個個人。」但婆婆似乎無法回答，只是迷糊地提及「入境署」，疑似正受到冒充官員的騙徒指示轉帳。

樓主不禁感嘆：「點解政府明明咁多宣傳都可能有人遇到詐騙集團。大家可唔可以關心多啲屋企既老人家。」

帖文一出，不少網民關心事件的後續發展，追問「最後點」，樓主回應指，當時「灰色衫個職員叔叔係旁邊，準備緊幫佢報警」，相信在機警的銀行職員介入下，婆婆最終應能保住血汗錢。

網民紛紛大讚職員，指「好彩個職員救咗個婆婆」，並認為「唯有靠銀行職員咋，街外人佢地未必聽」。

網民嘆「外人信晒」：仔女講就唔聽

這宗險案觸動了不少網民的神經，討論焦點，很快轉移到為何長者對騙徒的說話深信不疑，卻對家人的勸告充耳不聞。

部分網民一針見血地指出：「唔係唔想關心，不過好多人都係外人就信晒，自己人講野就唔聽。」「自己仔女唔信信外人咁又可以點？」

另一位網民更用生動的比喻道出許多家庭的無奈：「有一句好典型嘅嘢去形容依個情況：自己仔女問佢攞幾千蚊：冇冇冇，躝啦你；騙徒隨便一個電話：成副身家轉曬比（畀）人。」這個留言引來極大共鳴，有網民更正說，結論應是「仔女親都不及騙徒親」，道盡心酸。

有人亦分享類似經歷：「我媽只要係佛堂識的人叫就當好人，明知騙錢都無用，提佢以為你貪佢d錢咁」，顯示出想關心家人，卻可能被誤解的兩難。

子女無奈呻：仔女親都不及騙徒親

事件也讓網民再次關注本港詐騙問題的嚴重性，有人亦抱怨滋擾電話氾濫，「一時銀行貸款免審查；一時又體格檢查；一時又話睇樓」，令市民防不勝防。

雖然事件突顯了前線銀行職員作為防騙「守門員」的重要性，但有網民亦指出，即使家人及銀行職員苦口婆心，有時也敵不過騙徒的精密劇本，「啲銀行職員好心問吓個老人家，如果嗰個老人家堅持唔講，要俾人呃都冇計。」

